That Dragon, Cancer (Sentimental)

Bienvenidos una vez más, antes de empezar debo decir que este juego es muy fuerte, si nunca lo has visto o escuchado sobre él pues este es el momento. Será un viaje por uno de los juegos más sentimentales y fuertes que he conocido hasta ahora ya que es basado en hechos reales.

Quiero aclarar que este artículo no es más que una demostración del juego, es algo sensible y lo hago con la mejor intención de que todos conozcamos este juego. (He resubido el artículo ya que me falto la imagen principal en el antiguo y fue rechazado).

That Dragon, Cancer nos presenta uno de los tantos casos que suceden a diario en todo el mundo debido al cáncer, este juego es muy diferente a todo lo que hemos venido viendo sin duda no tiene comparación con algún otro, tan solo de empezar a jugarlo te hará sentir preocupación, tristeza... Entre otras cosas, el juego es muy fuerte ya que su historia desarrolla la historia de un padre el cual debe criar un niño que presenta cáncer terminal pero a la vez consigue vivir algunos años más alla de lo previsto, sin importar su diagnostico. Esto es un viaje de ida del cual nunca regresarás, es un viaje de emociones jugar este juego, recomiendo seas fuerte si te atreves a jugarlo y sentir en carne propia lo que enfoca está fuerte historia basada en hechos reales.El juego surgió de las experiencias que tuvieron Ryan y Amy Green después de que a su tercer hijo, Joel, le diagnosticaron un tumor rabdoideo teratoideo atípico a los doce meses de edad, alrededor de noviembre de 2010. Los médicos solo le habían dado al niño unos cuatro meses de vida, pero a pesar de desarrollar siete tumores adicionales, Joel continuó viviendo durante cuatro años más. La condición de Joel lo dejó subdesarrollado mentalmente, no podía hablar incluso a los 2 años, y requirió atención y supervisión parental adicional, junto con numerosas visitas a médicos y hospitales para cuidados paliativos y tratamiento de quimioterapia. A principios de 2014, la condición de Joel empeoró y los Greens se mudaron temporalmente de Colorado a San Francisco para participar en un ensayo experimental de drogas. El nuevo medicamento no logró aliviar ninguno de los nuevos síntomas. Ryan y Amy, siguiendo los consejos del hospicio, decidieron sacarlo de su sonda de alimentación y murió el 13 de marzo de 2014 a la edad de cinco años.Sin duda alguna esta es una de las experiencias más duras y dolorosas que deben existir en este mundo para un padre, admiro la valentía y la fuerza que tuvieron los padres de este niño al tratar de transmitir su historia mediante un videojuego y vaya de que manera lo han hecho, en más de una ocasión te romperá el corazón este juego ya que es un tema muy delicado y sensible, el juego te irá llevando por momentos de la vida de la familia Green, deberás ser fuerte para poder lograr llegar hasta el final del juego.Ha tocado más de un corazón este juego y me incluyo, redactando este articulo y la vez que decidí sentir esta historia en carne propia no pude evitar soltar un par de lagrimas, se escapa de las manos, en resumidas cuentas el juego no es más que un mensaje de fuerza para esos padres que presentan este problema o similares, para que sean fuertes y salgan adelantes. También para demostrarle al mundo lo que se siente atravesar por estas situaciones, la verdad el juego es algo delicado y en mi opinión fue una manera de superación de estos padres al querer lanzar este juego enseñando su historia, más que un videojuego es un viaje de emociones el cual te hará plantearte muchas preguntas.Este es Ryan y su hijo en la vida real:Creo que ha sido suficiente y podrán juzgar por ustedes mismos sobre este juego, ánimos y fuerzas al que quiera probarlo y vivirlo en carne propia esta bonita y triste historia, muchas personas deciden no jugarlo ya que es un juego que presenta un sin numero de situaciones embarazosas y es super fuerte para muchos tratar con esta situación, en mi opinión merece la pena conocer sobre esta historia y entender lo que sienten los padres al pasar por estas malas situaciones, me despido.Trailer del juego:Gracias a todos por ver este maravilloso juego y articulo.