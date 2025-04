Swat 3: Close Quarters Battle

Como en el foro ya hay un articulo sobre el Swat 4, voy a escribir este artículo sobre la entrega anterior, la cual además me parece mucho mejor. En 1987 la celebérrima compañía Sierre creó la aventura gráfica “Police Quest”, tras muchas entregas , en 1998 acabó convertida en los juego acción táctica Swat. Este juego sería el primero de esa saga que se juega en primera persona.



El Swat 3 salió originalmente sin modo multijugador, pero eso fue subsanado con la Elite Edition que añade 6 extensos escenarios a las 15 misiones originales e incorpora herramientas de creación de niveles y modificaciones. El modo multijugador incluía los tradicionales deathmatch y el modo cooperativo.

Actualmente está en Steam la Swat 3 tactical Game of the Year Edition con un total de 27 escenarios, pero sin modo multijugador

El juego salió en 1999, un año después del famoso Rainbow Six, ambos son simuladores tácticos de combate pero en el Swat 3 prima nuestra iniciativa personal y no tenemos que montar el engorroso plan de ataque los Rainbow, lo cual proporciona más diversión y libertad movimientos.



Metidos en el uniforme azul de un jefe de intervención armada, cuerpo de operaciones especiales de la policía de Los Ángeles, viviremos todo tipo de situaciones límite porque el juego intenta simular situaciones reales a las que se enfrentarían las fuerzas del orden.





Los objetivos asignados

en cada misión devarían desde liberar rehenes en poder de terroristas, frustrar el asalto a un banco, detener a un narcotraficante importante protegido por un ejército de guardaespaldas, intervenir en incidentes domésticos con perturbados armados, proteger VIPs, neutralizar terroristas, desarmar bombas ….











UBICACIÓN: LOS ÁNGELES

El hilo inicial del juego ambientado en la ciudad americana de L.A es un evento mundial de categoria histórica que atrae a toda clase de terroristas nacionales e internacionales: representantes de todas las naciones del mundo se reúnen en la ciudad para la firma del Tratado para la prohibición de Armas Nucleares.



Tamaña concentración de diplomáticos, políticos, jefes de estado y de gobierno, ha atraído el interés de una multitud de grupos terroristas del Planeta ansiosos por ver cumplidas sus reivindicaciones y alcanzar la fama. Nuestra misión es proteger a toda costa la seguridad del Tratado de desarme y proteger a los mandatarios.











Con el tiempo el juego acumuló 27 misiones oficiales, las 16 del juego original más expansiones y mapas subidos en la web oficial. También hay un buen número de addons y mapas creados por una legión de seguidores, aunque las misiones de fans

son bastante más cortas.



Los escenarios de las misiones van creciendo en tamaño y complejidad según vamos avanzado en la historia. Desde casas unifamiliares a un nightlclub, bancos, factorías, ayuntamiento de Los Ángeles, hospital, museo, embajada, aeropuerto LAX, los subterráneos y el metro de la ciudad, incluso el mítico edificio ficticio Nakatomi Plaza de la película "la jungla de cristal"





MECÁNICA DE JUEGO, ARMAMENTO





Como policías nuestra actuación tiene que enfocarse a la salvación de los rehenes y la detención de los delincuentes. Para lograr este difícil cometido tendremos que elegir por dónde queremos entrar estudiando los planos y usando pequeños espejos para las esquinas, extremar la puntería y la vista distinguiendo entre malos y rehenes, hacer uso de botes de gas lacrimógeno, granadas aturdidoras, lanzar tubitos de plástico fluorescentes para indicar como segura una habitación ...









Antes de iniciar cada misión podemos configurar armamento de nuestros agentes. Podemos elegir la máxima potencia fuego

con armas militares u optar por armas policiales más clásicas y normales, pero siempre tenemos pistolas como armamento secundario. Así podemos escoger una escopeta para abrir puertas en plan peliculero o un subfusil de asalto FN P90 que escupe balas en un santiamén. La mejor arma y más práctica es una MP5 alemana, aunque también está chulo probar alguna misión con una UZI con silenciador.





Era de las partes más divertidas del juego: podías usar una ganzúa para abrir la puerta o desencajarla con un tiro de escopeta corredera. ¡Cuidado! No te quedes parado enfrente de la puerta porque podría haber un malo disparando, por ello a veces disparaba con munición perforante a las puertas, luego las abría, creo que solamente una vez tuve la mala suerte de matar así a un rehén.







JUGABILIDAD

Un juego que tensaba nuestros nervios en cada pasillo que recorremos, cada nueva puerta que tenemos que abrir … los malos disparan y nuestros compañeros van cayendo … si nos matan tomamos el control de otro agente puesto que en cada misión hay 2 equipos de intervención (blue team y red team).



Con el teclado podemos impartir distintas órdenes para nuestro equipo y para los rehenes y malos: cubridnos, abre la puerta y explora la sala neutralizando a los malos, área segura, tire el arma y póngase de rodillas, ríndase , etc









Cada personaje que nos encontremos, ya sea terrorista o rehén, tiene una personalidad distinta: habrá malos que se rindan nada más vernos, otros nos dispararán aunque los hayamos gaseado y también los hay que salen huyendo y se esconden. Para detenerlos usaremos comandos de voces, pero la verdad es que la mayoria de veces no funcionaba ordenar que se pusieran de rodillas y ante la duda les disparaba, sobre todo cuando pegaban alaridos y no tiraban el arma.





Nuestras balas matan sin remedio salvo que en la configuración previa hayamos elegido armamento no letal o de calibre muy pequeño, pero será inefectivo contra los enemigos más fanáticos y peligrosos. En el juego si les disparas plomo siempre van a morir, no pasa como en las pelis donde si apuntas con cuidado a un brazo o pierna solamente lo dejas fuera de juego. Si nos equivocamos y vamos disparando a los rehenes nuestra misión fracasará, también si los terroristas empiezan a matarlos, hay un nivel de muertos inocentes que no se puede sobrepasar en cada misión.



Por nuestra parte los agentes aguantan bastante el daño debido a su equipo protector, nos vas a morir tan rápido como en una partida del Rainbow Six, una barrita vertical muestra nuestro estado de salud. No hay botiquines para regenerar y en medio de la partida no se pueden tratar las heridas. Cuando nuestros agentes caen y terminan moribundos en el suelo, si somos rápidos en terminar la partida, luego pueden salvar la vida en el hospital; en caso contrario sus constantes vitales llegan a cero y un pitido final nos advierte de su muerte.













Unos truquillos (cheat codes) para las partidas:



pulsamos la tecla SHIFT para entrar en la consola y tecleamos estas palabras

Swatlord – nuestro equipo es invulnerable al fuego enemigo



Biggerpockets – ilimitada munición



nc17 -- modo más gore (no sé si funcionará en Alemania, allí la censura quitó toda la sangre del juego)



casual – juegas sin uniforme



Justin – sospechoso nunca se rinde



Johnwoo – modo slow motion

Realizar este artículo me he llevado una gran alegría recordando las partidas, hasta me han dado ganas de buscar el CD y volver a instalarlo. Tirando de memoria las misiones que más me gustaron fue en un museo repleto de terroristas norcoreanos (si recuerdo bien) y el Nakatomi Plaza.