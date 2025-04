Super Mario bros 2 (Un juego Extraño pero genial)

_Hola Comunidad de Gamehag hoy vengo a mostrarles un juego que a pesar de que fue un gran cambio a su entrega anterior, creo que fue una decisión muy acertada la que hicieron, y estoy hablando de Super Mario Bros 2 un título que tuvo grandes cambios tanto a nivel visual como estético, dándonos una experiencia única pero sin dejar de lado lo que caracteriza el juego. Este juego la primera vez que lo jugué estaba en la escuela y le pedí a mi papa que me comprara un case de Nintendo , pero elegí uno el cual estuviera casi todos los marios para nes y valla sí que fue una buena inversión , bueno sin más que agregar comencemos.

_Este capture que están viendo es el primer super mario bros 2 y no fue exactamente así que lo conocí yo, como bien todos sabemos lo que recibimos fue otro super mario 2 muy diferente a este y porque razón, bueno resulta que Nintendo al ver que su juego de super mario bros es todo un éxito decidió lanzar la segunda entrega 1 año más tarde y para el 1986 recibimos el tan esperado super mario bros 2 , pero literalmente era una copia del primero , lo único diferente era que tenía nuevos niveles y mucho más dificultad y unas texturas y diseños casi igual que el primero. Como era de esperarse Nintendo of America vio que los fan de ese lado del mundo no se veían tan contentos con este super mario 2 por lo cual se dieron cuenta que los jugadores japoneses y los americanos no piensan igual y tienen sus diferentes opiniones. Como resultado se buscaría una solución a este problema y Miyamoto quien había trabajado en un juego desconocido de occidente, decidió hacerle un lavado de cara.





_El juego elegido fue (Yume Kojo: Doki Doki Panic) Un juego que presentaba a cuatro personajes protagonistas, una carismatica familia árabe, de habilidades muy diferentes. El personaje balanceado, el que salta mucho, el que planea sobre el aire y el que es más rápido. Un Espectacular juego que se estrenó en Japón durante el año 1987 y que ahora sería rediseñado para parecerse al mundo de Mario. La familia original fue cambiada por Mario, Luigi, Toad y la Princesa Peach, cada uno respetando las habilidades originales. Los mundos se mantuvieron en la medida de lo posible y se añadieron un par de ítems especiales sacados directamente de Super Mario Bros. Una vez que Nintendo of america ya se hacía con este juego fue lanzado en norteamerica con el nombre de super mario bros 2 o super mario USA , el juego conto con muy buena acogida pero resulto ser el más extraño de toda la franquicia de los juegos de mario.









_Este juego no fue lo que yo espera , es muy diferente a lo ya acostumbrado , pero eso si es un excelente juego de plataformas pero no con la esencia de un mario bros , pero eso no le quita el mérito de ser un gran juego. En el juego ya no se trata de ir al castillo y salvar a la princesa de las manos de Bowser , ni podremos matar a los enemigos cayendo encima de ellos , ni podremos usar túneles ni romper estructuras. El juego nos cuenta esta historia Mario, la Princesa Peach, Luigi y Toad disfrutan de un paseo por el campo y de repente son atraídos a una extraña dimensión, el mundo de los sueños, al que deben liberar de la tironía de Wart. _Una rana gigante y su montón de implicados. Algunos personajes muy locos como ratas con gafas de sol y una máscara asesina voladora con un aspecto muy perturbador.









_El juego cuenta con 7 mundos de los cuales cada uno cuenta con un jefe final , los cuales debemos derrotar usando nuestra habilidad y las cosas en nuestro entorno , como arrancar las ortalizas del suelo y lanzarlas contra los enemigos , además de eso podremos desenterrar bombas y piedras mágicas al utilizar un artefacto llamado POW , setas que nos darán vida y pócimas que nos enviaran a otra dimensión , para poder agarrar ciertos ítems , pero solo dura muy poco tiempo y debemos lanzar la pócima en el lugar correcto y no solo podemos agarrar a las hortalizas , también podemos agarrar a los enemigos y lanzarlos contra otros enemigos y matar a 2 de un solo tiro.









_En el aspecto gráfico y estético nos encontramos con un apartado muy diferente nunca antes visto en los juegos de Mario con tan solo ver este juego te hace dudar si ciertamente es un juego de Mario o un plagio y no porque tenga malos gráficos , sino porque su estética no cuadra mucho con el universo de Mario. El juego en si es un plagio, pero era necesario ya que el original hubiera sido un fracaso en los demás países excepto Japón, ya que fue el único que recibió una buena acogida con el juego. Pero en lo personal si se me hizo un tanto extraño este juego, pero eso no significo que dudara de el al contrario me llamo mucho más la atención.









_Un gran juego que tuvo muchos cambios en su lanzamiento, pero que en su día me brindo muchas horas de diversión aunque al contrario que su antecesor este juego si no lo pase completo, ya que se me hacía algo difícil y no entendía algunas cosas del todo y cuando llegue al mundo 5 se me daño mi NES, bueno era de esperarse ya que la compre en los chinos de la esquina y es obvio que no es original y no iba a durar mucho. Muchas gracias por leer este artículo y dar un vistazo al baúl de los recuerdos ya que este juego es una joya, sin más que agregar me despido hasta la próxima.