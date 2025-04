Call Of Duty Mobile (Mi opinión)

Reenvió: La razón del reenvió es que fue rechazado el articulo por un supuesta "Plagio o spam" sin argumentar ninguna prueba los usuarios, sabiendo que fue votado positivamente por muchos usuarios con sus comentarios y algunos solo votaron incorrectamente sin seguir las normas de gamehag, por favor leer el articulo que me esforcé mucho haciéndolo y me parece injusto que lo rechazaran sin argumento alguno. En fin disfruten el artiuculo y espero tomen un poco de su tiempo para leerlo adecuadamente.



Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juegazo que se estrenó hace muy pocos días para dispositivos móviles, es un juego del genero Shooter muy popular gracias a sus anteriores entregas, si mi pana estoy hablando del grandioso título “Call of Duty” uno de los mejores juegos hasta ahora de esta plataforma, no solo es uno de los mejores por su sistema PVP (Equipo vs equipo) sino también por su estilo de juego Battle royale incluido. Después de la llegada de este juegazo se anda rodando diciendo que hará quebrar los demás juegos battle royale, tanto Free fire como Pubg quedan “debajo con este juegazo”, aunque los fans de estos juegos no se quedan callados dando sus opiniones y defendiendo sus juegos favoritos, sin embargo este título ofrece muchas más contenido que los juegos battle royale actuales y quizás por eso se considera hasta ahora el mejor juego shooter de dispositivos móviles.





Call of Duty mobile es un juego del genero shooter y battle royale online para todos los dispositivos móviles, tanto dispositivos de gama media como de gama alta lo fluirán excelentemente, este juego lo encontraran disponible en la tienda Playstore totalmente gratis y globalmente. Se puede decir que este grandioso título conocido como “COD Mobile” que se ha entrenado este mismo mes de octubre y que ha traído una gran popularidad alrededor de estos días, tanta popularidad que en tan solo 3 días ha llegado a más de 10 millones de descargas y a más de 500 mil partidas jugadas online, es increíble lo que ha alcanzado este título en tan pocos días y lo que lograra en un futuro si sigue así, puede ser la mismísima muerte de todos los juego móviles del genero battle royale si sigue creciendo su popularidad, por otro lado se está rondando noticias que este juego será el mejor battle royale, si amigo eso quiere decir que tanto Free fire, Fornite y Pubg quedaran debajo del top de juego móviles delante de este juegazo, aunque todavía no se confirma que COD obtenga el puesto número 1 de este género.

¿Qué piensas tú?, ¿Realmente COD merece la cima de este género?, personalmente se lo merece el primer puesto, no solo pienso de esta manera porque soy fanático de todos los juegos de COD sino también porque este juego es una verdadera obra de arte, solo pruébenlo por ustedes mismo y sabrán de lo que estoy hablando.:)





Muchos jugadores pensaron lo mismo al probar esta belleza, preguntándose a ellos mismo “¿Cómo puede ser posible que este juegazo lo pueda mover un móvil?”, todo nos sorprendimos de este juego en todos sus aspectos y cualidades, pero lo más sorprendente fue sus gráficos, ya que sus gráficos parecen de consola o de PC, se ve realmente bien y a pesar de tener buenos gráficos está muy bien optimizado para que mayoría de móviles lo puedan resistir, y en realidad es que si… lo lograron los creadores de este juego. Sin embargo más adelantes hablare de los gráficos más detalladamente, de momento dejémoslo de un lado, solo quería recalcar un aspecto bastante interesante del juego que nos sorprendió a “mayoría de sus jugadores”.





Hablemos un poco de que trata en si este juegazo. COD Mobile es un título que promete un sistema de juego parecido a los géneros populares actualmente, claro pero con una dinámica totalmente “original” y divertida, para ser más claro estoy hablando del genero Battle royale pero con una mezcla de juego a los títulos antiguos de COD, por así decirlo todo en uno, creando así una verdadera obra de arte, el juego nos ofrece distintos modos de juegos donde deberemos demostrar nuestras habilidades dentro del campo de batalla, ya sea demostrando tu puntería, rapidez, intuición, etc. Además podrás usar variedad de armas de fuego que tendrás que comprar con la moneda del juego, también podrás mejorar el arma y modificarla, entre otras cosas bastante completas del juego que les iré mostrando poco a poco.





El juego nos ofrece 3 modos de juegos distintos, 2 modos que podremos disfrutar libremente y otro indisponible por ahora, los modos jugables tienen dinámicas y mecánicas distintas a la hora de juego, para hablar de más exactitud de estos modos de juegos numerémoslo como una lista.



1. Modo Multijugador: Este es el modo más conocido de este título de juego y que lo representa bastante, ya sea por sus mapas (campos de batalla) que fueron sacados de sus títulos anteriores y también por su dinámica de juego… Este modo de juego se centra en 2 equipos enemigos de 5 jugadores en el cual conllevaran un objetivo clave del modo de juego seleccionado, el primer equipo que complete el objetivo del modo de juego multijugador ganara la partida.

Algunos de estos modos de juegos son: Team Deathmatch (Gana el equipo con más muerte), Search and destroy (Gana el equipo que elimine a todo el equipo contrario o plante la bomba), Fronstline (Gana el equipo con la base conquistada), entre otros modos de juego en el apartado de juego en multijugador.







2. Modo Battle Royale: Este modo de juego es totalmente distinto al ya nombrado de la lista, su dinámica de juego fue basado en su género como tal y fue integrado a este título, a pesar de ser un género y modo de juego muy popular actualmente prometieron hacerlo un poco más distinto a lo que solemos ver en los battle royale actuales, integrándole una dinámica un poquito distinta por algunos aspectos, bueno dejemos todo eso de lado y centrémonos más es que trata este género…. El modo battle royale de COD trata de que 100 jugadores se lancen de distintas naves por un mundo o campo abierto lo suficientemente grande para que solo sobreviva 1 jugador o un equipo dependiendo qué modo de juego juegues, durante la llegada del jugador a alguna ciudad o algún lugar de este mapa podrán conseguir y recoger armas del piso, y armamentos para sobrevivir, todo lo necesario por así decirlo para quedar de número 1 en la partida, sin embargo no todo es esperar durante la partida ya que habrá una tormenta que se ira cerrando circularmente en todo el mapa y así obligar a los jugadores moverse para no ser eliminados por esta tormenta, por eso estarás obligado a eliminar a tus enemigos cercanos antes que ellos lo hagan contigo.

¡Obtén la victoria siendo el mejor jugador de COD superviviendo a estos 100 enemigos!





La diferencia de este battle royale a los actuales es que podrás usar vehículos aéreos como por ejemplo helicópteros, además también por otros aspectos de este modo, alguno de esto son es que podrás encontrar por todo el mapa las tirolesas, también loots con monstruos élites que te darán objetos legendarios y de otros niveles, y por ultimo las habilidades que desees elegir antes de entrar a la batalla, todos estos aspectos de juego un tanto originales hace una dinámica de juego un poco distinta aunque no mucha del todo.





Y por último el modo de juego indisponible que tratara de zombis, aun no se sabe si será mundo abierto o al estilo PVP multijugador, esta información se estará revelando dentro de poco, según este modo de juego se publicara en Halloween, aunque no estoy seguro del todo, habrá que esperar y comprobarlo por nosotros mismos.

Gráficos: COD Mobile posee unos gráfico únicos y espectaculares, nunca se había visto un título tan realista hasta ahora, muchas jugadores nos impresiono el juego a nivel gráficos, ya que posee unos detalles muy impresionantes, se nota que le pusieron mucho empeño al diseño del juego, tanto el diseño de los personajes del juego y los campos de batalla se ven increíbles, no perdieron ningún detalle de sus títulos anteriores, que fue allí donde sacaron estos mapas, si te fijas parecen los gráficos del COD actuales de las consolas, bueno estoy exagerando un poco jeje, pero si tiene muy buenos detalles realistas el juego pero no le llega a los gráficos de la consola PS4, pero para tener esos detalles en dispositivos móvil y por otro lado estar bien optimizado, se agradece bastante. A nivel gráfico esta 10/10.





Para concluir espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran, recuerden probar este popular juegazo en si móvil seguro les encantara, enserio es un juegazo y merece que lo jueguen, claro si no es su gusto no hay problema seguro encontraras el título deseado de tu genero favorito, yo generalmente respeto el gusto de cada quien. En fin me despido y les mando un gran abrazo a todos.

Nota: Sé que me falto hablar de muchas cosas del juego, sin embargo me esforcé mucho haciéndolo con el contenido escrito, tampoco me gustaría hacer el articulo tan largo, ya que lo hace un poco aburrido para algunos usuarios y lo deseado es dejarlo hasta aquí, quizás haga una 2da parte pero lo dejare para después. :)

