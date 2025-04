Styx Master of Shadows - Analisis

Saludos ladrones, en este articulo hablaremos un poco sobre Styx: Master of Shadows (2014), por favor tómense su tiempo para leer el artículo hasta llegar al final, no les llevara más de 10 minutos. Gracias y por favor dejen sus comentarios antes de salir.

Después del éxito que tuvo Dishonored, el mercado se agito un poco con la llegada de Styx, otro ladrón de renombre que tenía un objetivo y plan bastante detallados en su primera aventura. Aunque tengo que admitir que este juego tiene un nivel de dificultad superior al principio, debido a los múltiples enemigos que nos encontraremos. Fuera de eso, tenemos elementos simples que a los fans de Dishonored les gustaría: Poderes algo sobrenaturales, un intrincado sistema de sombras y luz, múltiples herramientas para usarse a distancia o regenerar la salud/mana, y enemigos por doquier. El ambiente está bien desarrollado para presentar un tono bastante oscuro y amargo en el mundo, donde hasta el mismo protagonista reconoce el auge del cual está participando al robar el objeto más preciado en esta primera parte del Maestro de las Sombras.

(Nota: Este articulo ha sido rechazado incorrectamente por plagio. Por favor les recomiendo encarecidamente que observen el resto de mis artículos para que vean al final del artículo que dejo una firma/mensaje final en negrita, para que comprueben de que mi artículo es el original. En el caso de que encuentren un artículo plagiado con todo el texto copiado y sin mi nombre de perfil [theawakening], no duden en reportarlo ante el soporte del sitio. Gracias)

HISTORIA:







Styx, un ladrón con un hibrido entre trasgo y goblin, relata a sus captores su objetivo de robar del Árbol del Mundo, una fuente infinita de ámbar y poder, custodiado fuertemente por los elfos, aliados de los humanos. Después de completar su primera fase, fugarse de la prisión, Styx empieza a hacerse camino hasta buscar a sus aliados en las sombras y trataran de ayudarle a cumplir su objetivo, paso por paso. Aunque tiene un problema con su adicción al ámbar, llegar hasta el árbol es lo único que se preocupa, y buscara por cualquier medio posible llevar a cabo su detallado plan.





JUGABILIDAD:







Antes de empezar, tienes que elegir la dificultad. Es muy recomendable jugar en Normal ya que así los enemigos te detectarán más lento que en Difícil o Trasgo, y sus ataques no te harán tanto daño. Cuando tengamos el control sobre el personaje, nuestra primera tarea es escapar y recuperar nuestra daga. La cámara esta siempre en tercera persona, pero esta pasara a primera persona en el caso de que tengamos que cruzar un túnel, estemos debajo de una mesa, miremos a través de una cerradura, o nos escondamos en un armario/cofre. La cámara en tercera persona tiene un amplio rango de visión que la de primera persona, por lo que es esencial observar a todos los enemigos y sus movimientos para evitar cruzarnos contra ellos.





Somos capaces de trepar cualquier objeto de mediana altura o por las paredes siempre que haya un soporte. La distancia de salto y la altura no son muy grandes pero el juego está diseñado para que podamos llegar hasta cualquier superficie. En cambio, si tenemos que escondernos de los enemigos, debemos observar que no nos estén persiguiendo, e intentar subir hacia cualquier soporte o colarse por los túneles. No es posible observar el terreno mientras estemos trepando, pero si nos persiguen y nos atacan seremos notificados por un círculo en rojo, si alguien se pone sospechoso el color será amarillo y si se han alertado de nuestra presencia o nos están buscando el color estará en naranja. Aquí el sigilo es un factor clave por lo que, si un solo enemigo está en guardia, los demás también se pondrán en estado naranja. Presta atención cuando estés oculto en las sombras, si los enemigos se te acercan mucho te verán a menos que estés a cubierto.





Styx no es un luchador como podrás ver, no es posible atacar a un enemigo mientras este nos esté atacando debido a la estatura del personaje. Lo que si podemos hacer es contraatacar al enemigo, y asesinarlo si paramos su ataque en el momento exacto. Si no está advertido de nuestra presencia podemos asesinarlo rápida pero ruidosamente o lenta pero sigilosamente, conviene hacerlo en sigilo porque nunca sabes quién puede estar cerca del asesinato. Podemos deshacernos de los cuerpos escondiéndolos en lugares que nadie buscara, o en armarios y baúles. Ten en cuenta que no nos podemos esconder en un contenedor que ya este ocupado. Si estamos en persecución ten mucho cuidado de los ataques enemigos a distancia, y ten a mano un par de frascos de salud.





Cuando hayamos conseguido un frasco de ámbar, tendremos acceso a los poderes que requieren ámbar (el pariente del mana), tales como crear un clon para distraer al enemigo, o pasar debajo de puertas de reja y explorar el mapa sin arriesgarnos, ver todos los elementos interactuables enfrente nuestro, ser invisibles por un determinado tiempo, y más. Ten en cuenta que los enemigos que vean al clon lo atacaran sin dudarlo, pero si dicho clon muere a manos de ellos es posible perder el ámbar, para recuperarlo hay que destruir al clon nosotros. Puedes usar esto a tu favor ya que los enemigos que sepan que has muerto volverán a sus puestos. Usar frecuentemente los poderes quemaran el ámbar en vez de recuperarlo, y necesitaremos tomar frascos para recargarlo. Al principio no puedes llevar más de dos frascos de salud o ámbar, así que ten cuidado y no quemes ámbar o pierdas salud más de lo normal.





En este juego tenemos nuestro fiel sistema de guardado y cargado rápido que podemos usar si cometimos un error y tenemos que volver a intentarlo. Cuando hayas completado la misión actual recibirás puntos de habilidad en base a tu desempeño: No haber sido descubierto, no matar a nadie o pocos enemigos más que a objetivos clave, haber completado los objetivos secundarios, que tan rápido has completado el nivel, etc. Ten en cuenta que tienes a tu disposición múltiples herramientas para permanecer en las sombras como apagar las antorchas manualmente o usar bolas de arena para apagar a distancia. Tampoco tienes que matar a todo el que veas para avanzar fácilmente, el combate es puramente opcional, excepto contra los objetivos mencionados en tu misión actual.





En la zona donde te encuentres puedes ver que hay coleccionables en forma de moneda, para comprar más adelante cosas muy útiles para tu siguiente misión, además de objetivos secundarios que aumentan tus puntos de habilidad. Cuando llegues a un escondrijo puedes descansar aquí y usar tus puntos de habilidad para mejorar tus poderes, ya sea en sigilo, combate, clones, etc. Una vez hayas pasado una zona, al final de la misión podrás ver cómo te fue, pero una vez que decidas continuar no puedes volver a la zona anterior. Es probable que quieras juntar todos los coleccionables, pero si juegas por primera vez recomiendo que te concentres en la historia y continúes adelante, y jueges en una dificultad en donde puedas aprender fácilmente como manejarte en Master of Shadows.





EVALUACION: 8/10

Es difícil moverse como ladrón en este juego donde hay muchas referencias a otros juegos de este calibre. Tiene su estilo y ambiente, pero como dije, la dificultad es un factor muy importante, ya que no tenemos capacidad de combate en muchos sentidos. Sin embargo, no hay negar que es divertido tener muchas formas de avanzar en las misiones. Y como Styx tiene una fuerte ambición con respecto a alcanzar su objetivo, ¿Quién soy yo para negarme a seguir jugando y completar esta experiencia? No dudes en probarlo si eres fan de estos juegos.

Gracias por llegar al final.