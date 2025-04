Streets of Rage 4 - Reseña

Hola a todos! En este articulo hare una reseña del juego Streets of Rage 4. Espero les guste!!

Streets of Rage 4 es un juego de batallas cuerpo a cuerpo en 2D desarrollado por tres empresas: Dotemu, Lizardcube y Guard Crush Games. Fue lanzado el 30 de Abril de 2020 para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Esta es la 4ta entrega de la Saga de Streets of Rage.







Los luchadores de los años 90 representan la experiencia perfecta de estilo árcade. Son fáciles de aprender y jugar, difíciles de dominar y llenos de acción sin parar. Aunque la serie de Streets of Rage técnicamente no estaba en las grandes ligas, ahora, 25 años después de la primera entrega, Streets of Rage 4 sigue dedicado a esa tradición específica, un hecho que eleva esta secuela.



Streets of Rage 4 utiliza los juegos clásicos como plantillas, tomando prestada la estructura y los conceptos para armar una experiencia que se siente como un sucesor natural. Tú y con ayuda de tu equipo, limpian el crimen en una ciudad sucia golpeando a una serie de punks y malotes. Al caminar a través de una serie de etapas de desplazamiento lateral, usted establece la ley con golpes, patadas, lanzamientos y movimientos especiales, con un poco de ayuda de los alimentos que restauran la salud que puedes comer del suelo.







La acción se ve y se siente genial, con grandes impactos cada vez que golpeas, y enemigos volando por la pantalla al final de un combo. El nuevo y elegante estilo visual le da al mundo y a los personajes un aspecto muy diferente, pero la jugabilidad es inconfundiblemente de la vieja escuela. Tienes un conjunto básico de movimientos que no evolucionan ni cambian, luchas oleada tras oleada de enemigos que requieren una estrategia mínima, y recibes golpes baratos desde fuera de la pantalla. A veces, esta combinación produce emociones nostálgicas, pero a menudo es aburrida.



Funcionalmente, Streets of Rage 4 se siente similar a un luchador 2D en un juego de clásicos de 16 bits. Por un lado, replicar esa experiencia auténticamente es un logro. Por otro, resucitar una fórmula de 25 años sin adiciones o giros convincentes, hace que parezca más una reliquia que un retorno.







Streets of Rage 4 rinde homenaje a su material original. Los equipos de Lizardcube, Guard Crush Games y Dotemu han minado la historia de la serie para crear un tesoro de referencias, homenajes y cameos. Golpea a enemigos conocidos pero rediseñados como Signals y Galsias, así como nuevas interpretaciones de jefes icónicos. Incluso los nuevos personajes jugables, encajan bien con las caras reconocibles. Un ejempo, puede ser Floyd, cuyos movimientos de agarre y lanzamiento lo hacen sentir especialmente brutal y flexible.



Pero si prefieres los personajes antiguos, también desbloqueas héroes jugables pixelados de la trilogía original. Además, cambiar entre las bandas sonoras clásicas y las nuevas es un buen toque. Con tantos gestos, Streets of Rage 4 es una celebración apropiada de esta franquicia.







El gran problema es que Streets of Rage 4 está demasiado enfocado en mirar hacia atrás y no avanzar. Tus peleas son entretenidas en este momento, pero no tienen la complejidad para inspirar los múltiples juegos necesarios para ver todo lo que ofrece el juego. El mayor incentivo que tienes es seguir acumulando puntos para desbloquear nuevos personajes jugables, que luego puedes usar para luchar en los mismos niveles. Todos los héroes juegan de manera un poco diferente, pero no lo suficiente como para atenuar la repetición de los encuentros. Puede aumentar la dificultad si desea un desafío adicional, pero ese no es el problema real.



Algo que suma mucho a la hora de jugarlo es por el cooperativo local y en línea puede ayudar a inyectar nueva vida al conflicto. Tener juegos de puños adicionales para distraer a los jefes y dividir las multitudes puede ser un salvavidas en la campaña principal. Pero los modos adicionales, como las batallas competitivas entre jugadores y la prisa del jefe, son más desviaciones que destinos.







En conclusión, el enfoque simple de Streets of Rage 4 para el combate y el contenido es agradable en ráfagas cortas, pero no tiene las características para que vuelvas. Estas batallas se sienten como un homenaje a los años 90, pero también está estancada en esa época.



Puedes comprarlo en la tienda de Steam.



Te dejo un directo resubido para que veas de que va el juego:







Espero les haya gustado el articulo <33