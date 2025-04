Street of Rage 4 – ¿Una Buena continuación?

Hace poco salió la nueva entrega de Streets of Rage, 26 años después de la salida de su último título lanzado para la Megadrive/Genesis, y si bien ha causado mucho furor y expectativa entre los fans. (Tanto por el regreso de esta legendaria saga como por la idea de volver a traer a los Beat´em Up a la actualidad).

También es verdad que hay muchos usuarios dejándose llevar por el hype, haciendo criticas sin haber siquiera jugado al juego o solo viendo algún que otro video y copiando la opinión de otros jugadores.

Es por eso que en este artículo, les daré mi opinión sincera luego de haber jugado más de 30 horas y responder a las siguientes preguntas: ¿Es recomendable, una buena continuación o uno más del montón?

Introducción – ¿Por qué tanto Hype?

Para los más jóvenes quizás les sea un poco complicado entender las expectativas que rodean a SoR4, pero esta saga de Beat´em Up, marco a muchos jugadores y formaba parte de aquellas grandes competiciones que había entre Nintendo y Sega, posicionando a la trilogía, como uno de los mejores juegos de la consola (Y no es por menos).

Street of Rage era y sigue siendo un título atemporal, el juego ideal para jugar con cualquier amigo o familiar, mientras te tomabas una buena merienda y se enfocaban en ver que tan lejos llegaban. Teniendo en cuenta lo difícil que hacían los juegos para aumentar su duración y la idea de acabar con todo aquel enemigo que apareciera en pantalla, era sin duda, lo que brindaba una sensación fantástica al jugarlo. Pero… desde aquella última entrega para la Megadrive, el género fue perdiendo popularidad frente a otros y debido a eso, se perdieron las esperanzas en una continuación… Hasta ahora.







Historia – ¿Sencilla e interesante?

La historia transcurre 10 años después de que derrotaran a Mr.X y su sindicato, en todo ese tiempo los personajes siguieron su camino con sus metas y objetivos personales… hasta que, fue Blaze quien quien reunió a toda la pandilla luego de escuchar rumores sobre un nuevo sindicato del crimen, con la idea de poder hacerles frente y parar a los responsables.

Si bien es un resumen muy básico, hay que decir que las historias de los SoR y de la mayoría de juegos clásicos, eran muchísimo más sencillas que esta, puesto que se enfocaban más en traer una buena jugabilidad y utilizaban la historia como… una excusa para que los personajes estén ahí.

En lo personal, la historia me gusto, no la vi descabellada y sin duda, me alegro bastante que no se alejaran tanto de la formula inicial. Sin embargo, aquí fue donde empezó el problema de muchos jugadores, teniendo como referencia el hecho de que no salieran de su fórmula y no intentaran innovar, tachándolo como un gran defecto. (Que sinceramente, queda más en la opinión personal de cada uno).





Jugabilidad – ¿Fiel a su esencia o falta de originalidad?

La idea base de ir dando tortazos a cada enemigo que veas para poder continuar el nivel hasta llegar al Jefe de turno… Sigue estando ahí y si hay algo que debo destacar verdaderamente. Es la buena sensación de impacto que recibe el jugador con cada golpe que da. (La saga SoR era bastante característica al hablar de este tema).

Juegues con el personaje que juegues, terminaras teniendo un buen Feedback en relación a la acción que le das a tu personaje con tu mando y su interacción en el propio juego. (De eso no hay queja alguna, es una maravilla que no te llega a cansar en ningún momento).

En lo que llego a pecar para muchos, es que haya tanto reciclaje con los personajes. Esto puede causar nostalgia, ya que en la época, por las capacidades técnicas de la consola, terminaban utilizando a los mismos Sprite en donde solo les cambiaban el color y la agresividad de los mismos. Pero teniendo en cuenta que esa limitación no está en la actualidad, llego a causar cierto enojo en los fans. (Que sinceramente, no me parece la gran cosa y sigue siendo totalmente disfrutable. Hay muchos más personajes que en la trilogía original y sigue manteniendo su esencia).





Personajes – Habilidades y extras

Actualmente, el juego tiene 4 personajes jugables iniciales y varios más que vas desbloqueando a medida que completas niveles y acumulas tu puntuación. Estos son:

Axel Stone: Uno de los personajes más míticos de la trilogía y el que más cómodo termina siendo para el jugador, ya que es muy fácil de utilizar por el tipo de combos que llega a ofrecer y los movimientos especiales que posee.

Uno de los personajes más míticos de la trilogía y el que más cómodo termina siendo para el jugador, ya que es muy fácil de utilizar por el tipo de combos que llega a ofrecer y los movimientos especiales que posee. Blaze Fielding: La mujer más característica de la saga y curiosamente, dan a entender que es la que esta “Al mando”, ya que reunió a todo aquel que le debiera un favor para combatir contra el Sindicato Y.

La mujer más característica de la saga y curiosamente, dan a entender que es la que esta “Al mando”, ya que reunió a todo aquel que le debiera un favor para combatir contra el Sindicato Y. Sherry Hunter y Floyd Iraia: Las nuevas incorporaciones, teniendo a Sherry como la hija del icónico Adam Hunter y a Floyd, un buen hombre que luego de perder sus brazos en un accidente, termina recibiendo ayuda del Dr. Zan y al que envían para ayudar contra la amenaza de los Mellizos Y.

Hay buenas diferencias entre los 4, ya sea por los combos que pueden hacer como por las habilidades que poseen… pero no son los únicos, como dije antes. En SoR4 al acumular tus puntuaciones luego de cada nivel que juegas, puedes ir desbloqueando a cada personaje de la trilogía original. (Lo cual me parece un gran extra y algo que ofrece mucha rejugabilidad).





Jefes – Diferentes dificultades

El juego posee un total de 5 dificultades, yendo desde fácil hasta Mania. Pero la real diferencia entre estas, se basa en la cantidad de enemigos que aparece en pantalla, su agresividad y la salud que presentan. (Se te puede complicar bastante pero no es para nada imposible). Pero ¿Qué sucede con los Bosses?

Cada Jefe presentado en el juego, tiene sus propios ataques y aun encontrándoles un patrón, es realmente difícil llegar a ganarles sin recibir algún que otro golpe. Sin olvidar que al reducir su salud a la mitad, empiezan a traer esbirros que solo complican aún más el combate.

Esto no es necesariamente malo y es lo que te esperarías de un Beat´em Up. SoR4 es un juego desafiante que te incita a jugar partida tras partida para ir mejorando tus puntuaciones, pero me alegra que hayan agregado diferentes dificultades para los menos experimentados.





Rejugabilidad y sus modos:

Una partida de SoR4 dura aproximadamente 1 hora y 40 minutos, una duración que puede ser bastante extensa, teniendo en cuenta que estamos tratando con un Beat´em Up… pero en concreto, descontando al primer Streets, el 2 y más el 3, ya eran juegos bastante largos y esto afectaba a su rejugabilidad.

La forma en la que atrajeron tanto a un público casual y a los fans amantes del retro, fue agregar un modo historia en el cual se va jugando cada nivel de forma individual, para que puedas continuar desde donde te quedaste el día anterior… y un modo Arcade. (En el que eliges la dificultad que desees y empieza una “Run” del juego, de principio a fin).

Pero esto no acaba ahí, aun con eso, contamos con un modo arena para jugar contra otros jugadores y algo que me hizo bastante ilusión, un Boss Rush. (Un modo en el que peleas contra todos los jefes del juego, de forma consecutiva, sin duda… un gran reto por completar).

Por lo qué, estamos viendo que es un juego con mucha rejugabilidad pero… que a la larga, si se puede tornar bastante pesado y repetitivo.







Opinión y Cierre

Si bien hay varias cosas que no toque, como el fantástico apartado artístico hecho a mano o la increíble banda sonora, es más por un tema de no excederme de los caracteres permitidos en Gamehag.

En mi opinión, SoR4 cumple con las expectativas y pese que a algunos no les haya gustado que no se alejara de la formula clásica, me alegro de que no lo hicieran, ya que los fans esperábamos esto y no que innovaran en el género.

Streets of Rage 4 destaca en muchos aspectos y trae muchísimas horas de diversión, entre los diferentes modos y los logros que hay en Steam, por lo que, sin duda recomiendo su compra a todo aquel que le guste, ya sea la trilogía original o los Beat´em Up en general.

