Ya que todos sabemos de qué estos tipos de juego de stickman existen, pues hoy les traigo uno diferente y poco conocido, que se llama stick veterans, juego que combina los grandiosos juegos de stickman con los shooter y otros tipos de juego de rol, aunque no está habilitado el modo online ya que por ciertas situaciones pues cerraron los servidores pero aun así queda mucho por hacer en este macizo juego, podemos ver varios tipos de opciones juegos y minijuegos que podemos hacer también esta los editores de mapa que de eso hablare más después, ya que el juego es un poco simple hablare de todo lo que tiene en una sola descripción pondré más imágenes para que se vea más atractivo sin más preámbulos comenzamos con el artículo.

Modo Personal (Team Deathmatch, Fre for all)



Para saber cómo es el juego comenzaremos por el modo personal, aquí ya en la interfaz del juego podremos ver diferentes opciones de jugabilidad, si es en el modo personal habrá dos tipos de modo de juego al cual tiene diferentes opciones de jugabilidad. Ya aquí en este paso podremos ver diferentes mapas que nos servirán para jugar al principio de la partida créalos o descarga los mapas de los demás usuarios del juego, pero como he dicho anteriormente pues cerraron los servidores por ciertas circunstancias. Team Deathmatch: en este modo de juego pues elegiremos un mapa en concreto y comenzaremos a jugar aquí se puede dividir hasta tres tipos de equipos pero normalmente se puede jugar de dos si es a tu gusto puedes editar el juego si ponerte más granadas, hacerte más fuerte cada vez que tires un disparo y más, aquí las armas están dispersas por todo el mapa ya que al editarlo se eligen el lugar de todos los objetos, aquí hay un cronometro de puntos de muertes o si no puedes poner un cronometro de tiempo y decidir qué equipo hace más puntos en tiempo récord, si te suicidas pues te quitaran puntos en el juego y al igual a tu equipo. Free for all: aquí es un todos contra todos aquí vas a estar solo equípate bien para poder ganar la batalla puedes también editar el juego a tu gusto, igual las armas están dispersas por todo el mapa así que búscalas, agarra vida y chalecos antibalas que te ayudaran a resistir al daño recibido, como ventaja si te sientes en desventaja pon la cámara lenta para poder acertar bien tus tiros, aqui tu mayor enemigo es tu alrededor.





Modo 2D



Si creías que este juego no tenía un modo clásico de 2D pues te equivocas amigo y acá te lo explico cómo es, ya que vimos el modo 3D pues aún solo cambiaran un poquito las cosas aquí también tienen distintos modo de juegos y un poco diferentes a sus reglas, siempre puedes editarlas para tener la ventaja en el juego aunque aquí tienen tres tipos modos de juego el TM y el FFA y el modo captura la bandera que es recientemente nuevo. Team Deathmatch: aquí son as misma reglas pero tienen diferentes gráficas y en un punto de vista diferente de esta manera podremos ver de una manera amplia del todo el mapa, si no te sientes seguro con la mira pues aquí te lo arreglan ya que te ponen un puntero láser y así podrás ver a quien le disparas, aquí también las armas están dispersas por todo el mapa y también puedes equiparte con las cosas del mapa puedes también configurar la barra de puntaje a tu gusto. Fre for all: también aquí es igual a todo puedes editar el mapa y las estadísticas a tu gusto, pero también puedes ver la tabla de puntaje y poner la cámara lenta para poder acertar cualquier tiro a tus enemigos, destruye todo lo que veas y se el más fuerte de todos. Captura la bandera: aquí es nuevo y es un team deathmatch pero aquí tendrás que capturar la bandera por equipos hay un cronometro de tiempo y también de puntaje así que tendrás que recoger todas la banderas y evitar que te las quiten o que acierte otro equipo, haz tu mejor equipo y se el vencedor en este famoso modo juego.

Editor de Mapas



Aquí será simple pero podrás entender a todo ya que si pensabas de que no podrías hacer tus propias creaciones y jugar en ellas pues otra vez te equivocas, aquí en esta opción del juego el editor le permite el usuario a editar su propio juego a su manera sin restricciones, puedes hacer cualquier cosa como poner armas en todo el mapa editar las estadísticas del juego y entre otras opciones, bueno después de haber terminado de crear tu mapa personalizado, después de terminarlo podrás testearlos para saber si funciona bien después te darán la opción de que hacer, crear el mapa y conservarlo o sino si quieres compartirlo pues súbelo al juego y que otros usuarios lo descarguen y se diviertan y que puedan votar bien por el así que la decisión está en tu mano solo tú decides.



Hasta aquí ha terminado mi artículo y espero que les haya gusto y que voten bien :)





De: DeconVex63 para gamehag



Disculpas por el articulo