Stardew Valley es un juego brillante y colorido de 8 bits que toma Harvest Moon y agrega combate. Para empezar, el diseño de arte. Es un juego hermoso y vibrante con tantos detalles y ternura empaquetados en buenos píxeles anticuados. Para comenzar en Steam, este juego me sorprende muy poco con ocasionales pequeñas fallas estéticas o una fracción de segundo de retraso, ¡pero de lo contrario funciona muy bien!

La mayoría de las veces, un juego me atrapa con historias y personajes. Lento pero seguro, me encariñé mucho con la gente del valle. Al principio, crees que son tus PNJ estándar, coloridos y de ojos vidriosos. Pero a medida que te conviertes en mejores amigos (o lees sus entradas en la wiki porque no sabes qué darles para que te gusten hasta que se mencione de la mano a Animal Crossing…) Empiezas a ver que tienen sus propios sueños y problemas únicos. Me ha encantado conocer a Linus, el vagabundo de las montañas, que solo quiere que la gente respete su estilo de vida elegido. Está agradecido por cualquier pequeña muestra de comida que le pases, por lo que te enviará pescado y otros artículos útiles a cambio. Esencialmente, no por defecto juzgar la situación de alguien o compadecerse de ellos.





Hay mucho más en estos personajes más allá de sus brillantes diseños de anime... Para citar la duodécima actualización del desarrollador, que incluye una pequeña introducción a Haley, la rubia con aspecto de Barbie, "Ser rica y popular en la escuela secundaria ha hecho que Haley sea un poco engreído y egocéntrico Ella tiende a juzgar a las personas por razones superficiales. Y aunque todavía no he llegado a conocer a este personaje súper bien, he estado viendo un diálogo más interesante desde que comencé a darle artículos únicos que le gustan

Al igual que Minecraft y Animal Crossing , tuve que buscar muchas maneras de hacerme amigo de los NPC, obtener mejores herramientas, desbloquear mejores artículos, desbloquear nuevos animales de granja, etc. etc.. La minería es satisfactoria entre cada piedra que golpeas, otra escalera a un nuevo nivel, una geoda para abrir, algo de mineral para fundir por dinero o mejorar o crear, obtienes el punto.

El acto de la minería, como la agricultura, ejerce mucha energía, lo que requiere que comas, pero puedes comer la mayoría de las cosas que puedes encontrar en el valle. Y aunque el medidor de energía está constantemente a la vista, solo avanza lentamente a medida que mueve las herramientas, lo suficiente como para que no se dé cuenta y se encuentre en un mal lugar. La parte clave de esto es que la energía SÓLO disminuye cuando usas la mayoría de las herramientas, por lo que no estás cuidando a un personaje que eventualmente se siente hambriento o cansado mientras intentas hacer algo. En general, hay un equilibrio sorprendente mente sólido en este juego. Siento que he podido ganar equipos más fuertes poco después de alcanzar monstruos más difíciles para luchar o empiezo a obtener nuevas herramientas útiles a medida que mi granja crece cada vez más poblada de animales para cuidar.

Una tonelada de lo que me engancha en Stardew Valley son las posibilidades, lo que queda por delante. ¡Hay un montón de contenido en el que una cosa desbloquea a otra que desbloquea a otra, etc. ¡Incluso he empezado a encontrar que cosas aparentemente inútiles (como la basura literal) pueden ser útiles de otra manera! Es sorprendente lo ingeniosamente entretejido de este juego, sus secretos y su mecánica. Mi amigo y yo comenzamos en diferentes tipos de paisajes agrícolas, el mío era el bosque, el suyo era un área monstruosa. Como he observado, las opciones en qué tipo de terreno es su granja determinarán con qué comenzar y cómo proceder hasta cierto punto.



Yo recomendaría mucho este juego e invito a la gente a que le de una oportunidad, ya que el juego engancha demasiado y es una buena inversión por si buscas jugar un juego por muchas horas.

Stardew Valley cuesta $ 14.99 en Nintendo Switch eShop y también está disponible en PlayStation 4, Android, Xbox One, iOS, macOS, Microsoft Windows, PlayStation Vita y Linux.GRACIAS POR LEER!!!!!