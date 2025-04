Spooky's House of Jumpscares| Análisis

Buenas,

hoy les hablaré sobre Spooky's House of Jumpscares (siendo este su nombre anterior, actualmente es Spooky's Jump Scare Mansion), un juego demasiado peculiar e inusual para su género correspondido; terror. Cabe resaltar que, en este artículo, se verá muy a fondo el juego con sus respectivos aspectos, incluyendo su DLC, endless mode y su renovación HD.

Lanzamiento

Historia

Jugabilidad

Conclusión

Spooky's House of Jumpscares (también conocido antiguamente como Spooky's Jump Scare Mansion) un juego free to play que fue lanzado el 28 de julio del 2015, actualmente disponible para jugar en PC, descargándose de las plataformas Indie DB y Steam, cuyo desarrollador es la compañía Lag Studios. El cual, lamentablemente, cuenta con el defecto de no estar disponible para nuestro idioma; el español.Desde que tienes memoria, has escuchado leyendas sobre aquella mansión con aspecto funesto y oscuro, pero aquellas historias son solo mitos de los cuales desconoces su veracidad; entonces, para comprobarlo, decides adentrarte a ella. La curiosidad te carcome, ¿crees tú, jugador, que descubrirás los misterios que aguardan dentro de la mansión?Posee la típica jugabilidad de controles para diestros: W, A, S, D para mover al personaje, mientras que para mover la cámara se utiliza el movimiento del ratón, tecla E para acción (abrir puertas/mirar notas), shift para correr. Cuando el jugador esté un poco más avanzado (en específico, la habitación 554), conseguirá el hacha, la cual se puede usar con el clic izquierdo. El juego mostrará una barra de vida y otra de stamina (eso nunca es buena señal).El juego comienza con el jugador (el cual nunca se especifica quién es, así que carecemos de información sobre el personaje) dentro de una mansión. No hay nadie dentro de ella, es un ambiente muy desértico y un tanto misterioso, pero tampoco hay escapatoria; tras eso, Spooky, un fantasma con un aspecto demasiado inusual y simplón (cabe resaltar que es, técnicamente, una niña), se presenta ante el jugador, garantizándole que, si quiere escapar, debe superar un reto impuesto por ella; superar las 1000 habitaciones de su mansión.Luego de superar las primeras habitaciones, el juego empezará a generar pequeñas sorpresas con las apariciones repentinas de monstruos de cartón; que, por cierto, lucen muy tiernos, aunque estos generan un pequeño susto para el jugador por el ruido fuerte y repentino que hacen. Aunque, no siempre estarán estos carismáticos y tiernos monstruitos, ya que luego de estar en el primer ascensor (eso equivale a un checkpoint, en las primeras cincuenta habitaciones), el ambiente se pondrá un poco más tétrico y tenso.Lo que parecía ser el típico juego "kawaii" donde, como mucho, te sobresaltabas por un monstruo tierno, llega a su fin en la habitación número 60, donde puedes encontrar una sustancia pegajosa y verde, y no te convencerá para nada. Tras ver una nota extraña que estaba encima de una mesa, aparecerá Specimen 2; el primer monstruo (que no es para nada bonito), donde por lógica, deberás escapar de este (¡no pises el moco verde! Te ralentizará).Algo que hay que destacar es que el juego muestra una barra de vida y una de stamina, así que hay que evitar, en lo posible, esa sustancia para no gastar tanto stamina, ya que resultaría una gran desventaja.Habrán tediosas habitaciones donde debes elegir un camino correcto para poder pasar a la siguiente, habrán otras donde debes completar ciertos puzzles.Y, por supuesto, habrán ciertas habitaciones donde puedes encontrar una máquina; la CAT-DOS. Esta máquina peculiar tiene la función de informar al jugador sobre los especímenes que acechan dentro de la mansión, también podrás ver unas estadísticas (sus métodos de ataque, sus "fatalities"), incluso cuenta con un textito breve que describe al monstruo.Aunque, te darás cuenta que las habitaciones se repiten, entonces habrá una que cuenta con un mapa diciéndote en qué ubicación estás, y ves cómo la mansión tiene una "rotación" de habitaciones. Estas se generan aleatoriamente, por lo que no podré dar un dato exacto.Algo destacable en el juego es que, varios monstruos están basados en característicos personajes de franquicias muy conocidas; por ejemplo, el Specimen 6 (y la habitación 310, donde aparece) está basado en el alegre vendedor de máscaras que aparece en The Legend of Zelda: Ocarina of Time (como el dueño de una tienda) y el cual toma un poco más de protagonismo en Majora's Mask.Otra franquicia que se puede encontrar es la de Silent Hill, ya que el Specimen 5 y donde aparece, tienen una enorme similitud hacia este.Este juego, sin duda alguna, tiene mucho contenido del cual disfrutar y asustarse. ¿Y qué dirías si tiene dos finales?: uno bueno y uno malo, eso dependiendo de cómo actúes con "la misión".Aunque, probablemente te lleves una decepción cuando, en la habitación número 1000 te encuentres con la salida y no resulte ser el final... Una vez que sales y Spooky aparezca para "felicitarte", te asignará una misión.Aparecerá una puerta, deberás entrar y te encontrarás con una habitación que solo está coloreada por la escala de grises, y tras un tiempo aparecerá quien es el final boss; Specimen 9. Lo habrás visto en el transcurso del juego, porque a veces te tocará la mala suerte (si haces un movimiento en falso) de encontrarte con habitaciones interminables, y si sigues avanzando no habrá escapatoria, solo deberás morir y aguantar el terrible susto que este te dará.Verás una pantalla de game over (el screamer del Specimen 9), y notarás cómo se distorsionará hasta que él cambia totalmente de apariencia.Te verás envuelto en la batalla final, y tu única ayuda será el hacha que conseguiste antes. Este jefe tendrá unos cuantos movimientos, los cuales serán la apertura de unos hoyos en el suelo, unas manos que te persiguen y atraen seres que puedes derrotar, y también al característico ataque que hay en The Legend of Zelda cuando peleas contra Ganondorf: un ping pong donde la bola es una esfera de energía.Cuando "pierde" su cabeza es cuando puedes atacarlo, ya que estará vulnerable. Ahora es cuestión de quitarle vida o que te quite la tuya.Habrán dos cinemáticas, donde verás una de ellas: una es donde el jefe estará parado ante ti, pero ves que cae un muro hacia tu cabeza, y para así ver a Spooky diciéndote que moriste, pero que ahora perteneces a su "ejército", como un fantasma. ¡Felicidades, tienes el final bueno! Aunque, es un poco extraño que este lo sea.En otros casos, podrás ver una cinemática donde derrotas al jefe, y Spooky te felicita. Puedes pensar que es un final feliz, pero no es así; ahora vagarás en la mansión como uno de los especímenes de ella. Es un final malo.En conclusión, todo fue un vil engaño ya que la libertad que te garantizó, nunca fue dada. Aunque la imagen está muy buena, ¿verdad?¡Felicidades! Una vez que terminaste el juego, independiente del final que sacaste, desbloqueaste el endless mode. Este modo de juego es igual al principal, solo que en este deberás aguantar hasta donde puedas. No creas que es fácil, es más difícil ya que aparecerán más especímenes de los cuales deberás de huir.A partir de ahora, esta jugabilidad no es gratis, pues al ser un DLC hay que pagar para obtenerla.Como dice su nombre, te encontrarás en un hospital, será una nueva locación para explorar y, por ende, habrán nuevos monstruos. Habrá una espada, y esta reemplazará definitivamente al hacha. Ambas tienen la misma función, solo que la espada permite derrotar a los siguientes enemigos: "El Virus", los Monstruos y a la sombra que se encuentra en una silla.Si te interesa, puedes ver su respectivo tráiler:Es una mejora a los gráficos, no hace mucho, pero es pago.Es un juego de bajos requisitos, así que no habrá problema en correrlo. Según Steam, sus requisitos recomendados son:SO (Sistema Operativo): Windows Vista.Procesador: Intel Core i3 1.3 GHz.Memoria: 4 GB de RAM.Almacenamiento: 300 MB de espacio disponible.Llegando por fin a un cierre, opinaré que Spooky's Jump Scare Mansion, a pesar de no ser como el típico juego de terror, es bastante recomendable. Siendo free to play, alguien pensaría que es algo muy mal hecho, ¡pero todo lo contrario! No te llevarás una mala impresión al jugarlo. A lo largo del juego, contamos con una ausencia de banda sonora y con un vergel de ruidos extraños que harán los especímenes esos de cartón al aparecer. La banda sonora aparecerá como un soundtrack de cada espécimen que te persiga.Su ost y los ruidos son perfectos para generar tensión en el jugador.Quedarás fascinado con el símil que hay hacia franquicias muy conocidas, incluso algunas canciones podrán fascinarte. Habrán puzzles un poco complicados y extraños.Como recomendaciones, no te sugiero quedar parado en un mismo lugar durante más de un minuto. Si te quedas quieto (por alguna rara casualidad te levantas o te distraes y no pones pausa) y no te mueves en ese plazo, te encontrarás con una sorpresa; Specimen 9 te atrapará. Con eso puedes darte cuenta que alguien te está persiguiendo.Está lleno de secretos, las máquinas de arcade que encontrarás son clave (te encontrarás con algún minijuego: ¡uno de ellos es Pacman!), y una de ellas en algún momento te mostrará el pasado de Spooky, pero eso con imágenes que tienen como estática. Un easter egg bastante curioso.Gira en torno de una mansión y poco sabemos de cada personaje que hay, aunque con la poca información que se tiene de cada uno es perfecta para generar intriga y hacer que el jugador se adentre hacia este tétrico lugar.¡Vale la pena jugarlo y darle una oportunidad!¿Estás listo para encarnarte en un osado pero misterioso personaje y explorarás aquella mansión de la que tanto hablan?