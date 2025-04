SPIRAL KNIGHTS - FREE TO PLAY

Saludos a la comunidad de gamehag, nuevamente dándoles a conocer un juego free to play llamado Spiral Knights, un lugar donde quedamos atrapados por fallos técnicos de nuestra nave espacial y deberemos explorar diversidad de contenido y encontrar un misterioso núcleo para poder salir de este mundo lleno Clockworks.

INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE SPIRAL KNIGHTS.



Spiral Knights es un juego MMO de rol y aventura con acción RPG con un suavizado sistema de combate donde controlamos a nuestro caballero del orden espiral, después de haber aterrizado forzosamente en un lugar lleno de Clockworks, una raza de alienígenas que harán lo imposible para bloquear nuestro camino hacia la búsqueda de un misterioso núcleo que necesitaremos para poder salir de ese lugar.

Un juego donde podremos jugar solos o con amigos, bueno ya saben, siempre es mejor con amigos, donde encontraremos acción y aventura al instante tanto en modo singleplayer como en multiplayer, llevando a cabo numerosas misiones en un mundo repleto de Clockworks, estos bichos espaciales tornan a alterar los niveles para una mejor calidad de exploración en tiempo real. Con un estilo visual muy adorables, aunque un poco cursi, donde cada jugador tiene la posibilidad de crear y mejorar sus propias armas para el combate.





JUGABILIDAD SPIRAL KNIGHTS.

La jugabilidad consta en ir explorando mazmorras, matando a los bichos espaciales y abriéndonos camino hacia el núcleo de estas, cada jugador tiene la opción de llevar dos tipos de armas distintas, cuerpo a cuerpo o a distancia, y combinarlas a su antojo, según como aparezcan los enemigos a combatir. La progresión del juego varía según tu habilidad y destreza para el uso de las armas asignadas, teniendo la oportunidad de encontrar coronas (moneda del juego) que necesitaremos para mejorar nuestras armas y armaduras del héroe que usamos.

Aunque la inflación de la corona (moneda del juego) es descomunal debido a la sobrevaloración que tiene cada mejora de armamento, aunque también puedes gastar dinero dentro juego para obtener las coronas, no lo recomiendo ya que las puedes obtener al realizar distintas misiones. Aun si, es un juego donde pasaras momentos gratos junto a tu equipo o tus amigos de juego.





ESTETICA E INNOVACION DEL JUEGO.

Estéticamente hablando es un juego con buenos gráficos muy detallados en cada parte del juego, donde podremos apreciar el cariño que le han dado para mantenerlo a flote, a pesar de ser un juego bastante antiguo, además incluye actualizaciones a menudo para un mejor deleite de los usuarios.

Innovando a los minerales de depósito, en un caso de puntos por esfuerzo por cada misión realizada, la estructura del juego a veces se siente pesada debido a restricciones de energía para un uso adecuado de nuestras armas, esto lo notaremos después de alcanzar el nivel diez de nuestro personaje ya que se hace un poco complicado conseguir mas coronas para poder tener una amplia posibilidad de seguir mejorando a nuestro personaje.







PROS Y CONTRAS DEL JUEGO.

PROS

+Tiene un estilo bastante atractivo a la hora de jugar.

+La jugabilidad es muy simple y sencillo de controlar a tu personaje.

+Constantes eventos dentro de la comunidad.

+La implementación de ENERGÍA DE BRUMA.

CONTRAS.

-Sobrevaloración de la moneda dentro del juego.

-Torna a ser un poco repetitivo.

-Llega a ser un pay to win, y eso no es bueno.





MI OPINIÓN.

Sin duda es un juego bastante aceptable para pasar tiempo en compañía de nuestros amigos, es como un The Legend Of Zelda para pc con la posibilidad en modo cooperativo.

La creación de armas y objetos hacen más entretenido las misiones de aventura que hay dentro del juego y lo mejor como dije antes, es FREE TO PLAY, hasta cierto punto, bueno eso ya depende de ti, si decides gastar dinero. La comunidad en este juego es bastante amigable, cosa que no se ve a menudo en otros free to play, un juego recomendable 8/10 solo por que llega a un punto donde se vuelve pay to win.

Con esto concluyo, trayendoles a conocer algunos FREE TO PLAY que valen la pena darles una oportunidad, un gusto para mí, espero sea de su agrado, no olviden calificar y valorar adecuadamente el trabajo realizado.

Me despido y hasta la próxima.

ºSPIRAL KNIGHTSº