SPIDERMAN GBC (analisis)

Hola a todos, bienvenidos a un articulo mio!, en este articulo hablare sobre un juego que en verdad marco mi infancia, pues fue el primer videojuego que tuve junto a mi primer consola (gameboy color), el juego es "SPIDERMAN" Un juego lanzado para la gameboy color en el año 2000 el juego es simple pero entretenido, espero que les guste el articulo!.

Lo primero que destaco de este juego es que es un juego simple, en base al gran personaje spiderman el juego es principalmente sobre ir pasando niveles, cada mapa tienes que avanzar y golpear enemigos etc. El juego se lanzo para las plataformas: Playstation, gameboycolor. nintendo 64 y la sega dreamcast, los controles eran simples

A para saltar y B para golpear, obviamente como no podia faltar: Al presionar A mientras estas en el aire vas balanceandote de.... ¿Las nubes?









El juego no fue tan conocido por obvias razones, aparte de que los graficos no eran muy vistosos, pero eso no lo hacia un mal juego, tenia su dificultad, no era simplemente pasarselo y ya esta, aparte de los malditos pajaros que hacian imposible el juego...

HISTORIA

Villanos

Gameplay

Final

Aqui tratare de no enrollarme demasiado para que sea facil.Peter parker esta en una demostracion cientifica, donde ahi esta el Dr Octopus,Pero peter parker siente la sensacion de que hay algun impostor, y si habia un impostor de spiderman que roba el experimento del Dr Octopus, asi que Eddie brock (un personaje y ya esta, si viste alguna de spiderman de las primeras sabes quien es) lo confunde con el verdadero spiderman, asi que decide tomarle fotos, pero el spiderman impostor le destruye la camara, asi que este se preocupa porque al perder estas fotos que podian ser importantes para ellos, pues temia que su jefe lo despidiera, todo el enojo que tiene hace que el simbionte de VENOM llegue a la tierra, todos los que estaban ahi pensaban que spiderman era el que habia robado todo eso (que en realidad fue el spiderman impostor duh), asi que esto provoca que la policia busque a este.Ok una vez teniendo en claro la historia y que sucedio, creo que ya podemos ir por algo interesante de toda la vida en los videojuegos: Los jefes gg o villanos.Sin duda alguna lo que hace que muchos juegos se hagan unicos, pues aqui vamos con los villanos de este juegazo (para mi es juegazo xd)Pues nada, un clasico de toda la vida, no es muy agresivo, es facil ganarle con solamente detenerlo con las redes y atacarlo.: Este boss tiene un poco mas de dificultad, en el mapa saldran cocodrilos que nos atacaran, aparte de que lagarto escalara para protegerse xd, pero su talon de aquiles es que no tiene mucha vida.: Este lo encontraremos denuevo sin tanta diferencia, en otro lugar, pelearemos con el justo despues de pasar una balacera, no cambia nada el boss y sigue igual de FACIL.Goblin?¿?¿?: Sinceramente nunca supe quien era este xd, pero solo puedo decir que va volando mientras nos lanza calabazas, puede resultar dificil para los no acostumbrados a este tipo de jefes en los videojuegos pero nada del otro mundoVenom X3: Bueno al parecer a nuestro amigo venom le gusta recibir palizas o algo del estilo, porque aqui viene igual de inutil como siempre y le partimos la cara una vez másOctopus: Ahora si que ya llegamos con los pesos pesados, si los demas eran inutiles, ahora existe un reto mas grande, a este lo encontramos fabricando una clase de "spiderman" que ya luego veran de que se trata, este jefe tiene mas patrones que los anteriores enemigos, te puede agarrar despistado alguna vez y quitarte vida, pero si eres un crack no tendras problemasOk ya les has dado una paliza a todos, has derrotado al boss final no? PUES NOCarnage: Despues de darle tremenda paliza a octopus, este cae y rompe una capsula (en donde les dije que se estaba fabricando una clase de "spiderman" que dije spiderman para no spoilers de el jefe xd) este si que esta furioso y te puede dar una paliza si te descuidas, la pelea sera reñida, sus patrones son raros y te puede atacar derrepente en cualquier momentoY diras, pues nada, ya me cargue a todos y ya no? Pues nox2Monstruo-ock?¿?: Este si que te hara cagar, cuidado si eres inexperto por que te puede tomar por sorpresa como cualquier otro, este es una fusion entre carnage y octopus, simplemente fusiona los tentaculos de octopus con el cuerpo de carnage y ya esta, esto se convierte en un bicho gigante que este si va a ser mas directo a la hora de pegarte, pero escalando se arregla todo, no creo que pases muchos problemas si ya llegaste hasta acá.....Por cierto, ya que no podria poner una imagen en cada jefe ya que se miraria con mucho relleno, he hecho un edit con capturas de todos los jefes, no es lo mejor pero me he tomado mi tiempo y todo xdBueno el spiderman solo lo puse de adorno jsjs.En final me refiero a que esta es la parte final del articulo xd.En mi opinion el juego es bastante bueno para ser de una gameboy color, osea solo imaginen eso, he mirado algunas criticas y algunos dicen que es bastante bueno, a mi me parece genial por ser de mi infancia claro, y ahi es donde ataca el factor nostalgia, ademas de haber sido ese mi primer videojuego, mas mi primer consola, son buenos recuerdos, el juego tiene sus puntos buenos y sus puntos malos como cualquier juego obvio, pero nunca olvidare las palizas que le di a Venom xd, gracias a los que leen este articulo, espero que les haya gustado, bye.