Son TAN malos los juegos de las Random Steam Key?

Seguro hemos oído mucho sobre los juegos que te pueden salir en una Random Steam CD-Key, y los comentarios generalmente no son muy buenos, ya sea porque son juegos muy raros, indie, o de muy mala calidad.

Les comentaré sobre 3 juegos que me han salido en estas famosas Ramdom Keys, los cuales son

Kill The Censored

Smash Halloween Pumpkins: The Challenge

Noise

Cuanto cuestan?

Si bien fijarse únicamente en el precio puede ser algo muy subjetivo, en este caso es un buen punto de referencia para conocer nuestro nivel de decepción cuando nos sale uno de estos juegos , pero entremos en detalles, a continuación les pongo los precios que tiene cada uno de ellos en steam.

Kill The Censored 13.39 MXN ~ 0.7 USD

Smash Halloween Pumpkins: The Challenge 13.39 MXN ~ 0.7 USD

Noise 6.83 MXN ~ 0.36 USD *Tenia un 81% de descuento en Steam, 35.99 MXN ~ 1.89 USD







De que tratan?

Kill The Censored : cabe recalcar que este juego esta catalogado como solo para adultos, y bueno yo no consideraría como un juego en realidad solo son 10 fotos de chicas estilo anime con poca ropa, las cuales en la mayor parte del cuerpo están cubiertas con un mensaje que dice “Censored” junto con un numero por ejemplo 800, que es el numero de clicks que debes de dar para poder quitar ese mensaje de censored, normalmente las chicas tienen mas de 5 de estos letreros por lo que hay que dar una cantidad muy grande de clicks para poder ver las imágenes “sin censura” por así decirlo, pues como comente anteriormente tienen poca ropa. No esperen ver imágenes obscenas o pornográficas ni nada por el estilo.









Smash Halloween Pumpkins: la Historia trata de que las calabazas se han convertido en zombies y han empezado a comerse a los humanos. El líder ataca a la raza humana con la intención de gobernar el planeta. El juego es en 2d y lo que hay que hacer en cada nivel es matar a un número determinado de las calabazas con una escopeta, después de haberlo hecho se abrirá un puerta y al entrar podremos avanzar al siguiente nivel, aquí usamos solo 2 botones, el de disparar y el de saltar y conforme vayamos avanzando en el juego los noveles son un poco mas difíciles,

El juego tiene la calidad gráfica que podemos encontrar en cualquier juego de superNES, y hasta te puede resultar entretenido, además de que incluye 24 logros de steam.



Noise: en palabras de sus creadores, “Noise no es el típico juego del género de terror. Intentamos implementar muchas funciones de juego y ahora nos gustaría recibir comentarios de los jugadores para ver qué ideas tienen éxito y cuáles deben de revisarse” es un juego en primera persona, en donde debemos explorar diversas zonas del juego con la ayuda de… una espada y un escudo? , no espera eso es muy Zelda, con la ayuda de armas de fuego? claro que no eso es muy mainstream, ahora si con la ayuda de una linterna y una radio, la historia del juego es la siguiente.

La era de la URSS está llegando a su fin, es 1988 Un radioaficionado capta una extraña señal que emite ruidos incomprensibles. Se emite las 24 horas del día y solo a veces una voz humana se abre paso a través del aire. Sin embargo, es imposible distinguir lo que la persona está diciendo. Sin embargo, lo más misterioso está relacionado con el hecho de que, según los mapas, el lugar de donde proviene la señal no existe. Como personaje principal, tendrás que descubrir secretos terribles sobre esta señal enigmática. El juego se centra en explorar lugares y escuchar conversaciones a través de la radio, al cual tienes que cambiar de frecuencia constantemente para escuchar cosas nuevas y poder entender la historia , si buscas acción no la encontrarás en este juego, pero si te gustan las historias de suspenso tal vez pueda interesarte, pero no tengas tan altas expectativas.











La experiencia de juego fue buena?

Kill The Censored : bueno técnicamente no hay experiencia jugable en dar 5000 clicks, para poder ver una imagen de una chica estilo anime en un apose sugestiva. Este “juego” no lo recomiendo en absoluto pues no vale la pena , es mas bien una broma que le puedes jugar a alguien regalándole este juego.









Smash Halloween Pumpkins: el juego es pasable, no es tan malo pero tampoco es bueno. Creo que hay juegos de Super NES de mayor calidad (tanto grafica como jugable) que este.







Noise: debo reconocer que no lo he jugado tanto para decir que el juego es bueno , sin embargo creo que su historia puede interesarle a mas de uno, sin embargo la mecánica del juego (escuchar la radio y exporar sin mas) puede no ser lo que la mayoría busca en un juego, de los 3 juegos revisados este es el mejor,