Sniper Elite 4 - Fallar no es un opción (Artículo)

Hola comunidad de Gamehag. ¿Cómo están el día de hoy? ¡Espero que muy bien! Como siempre chicos el día de hoy les traigo otro artículo interesante como ya es costumbre y esta vez el juego afortunado será ‘’Sniper Elite 4’’ un juego que a pesar que lleva sus años en el mercado brinda una experiencia de juego muy entretenido y divertida, así que sin más rodeos vamos a comenzar con el artículo del día de hoy.

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Como siempre en todos mis artículos antes de empezar con los temas que veremos hoy, vamos a comentar un poco sobre el juego para que nos informemos un poco del mismo. Este juego como dije anteriormente lleva por nombre ‘’Sniper Elite 4’’ y este fue estrenado oficialmente al mercado el 14 de febrero del 2017 para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Este título cuenta con varios modos muy atrayentes e interesantes que comentaremos más adelante en este artículo, así que no se vayan y léanlo completo si es que el juego les interesa.







JUGABILIDAD – GAMEPLAY



Este shooter se juega como es costumbre en estos tipos de juego con una cámara en 3.ª persona, algo que me gusto de este título es que cuando matas a un objetivo que se encuentre a una distancia un poco lejana, la cámara cambia a la bala y se puede ver dónde y cómo fue impactado el enemigo, Eso es un toque increíble, puesto que le da al juego más emoción y diversión. Pero debes tener cuidado, dado que si matas a un objetivo y el enemigo lo ve como ha sido abatido empezará una búsqueda incesante para tratar de abatirte, así que necesitas ser muy sigiloso y cuidar tus pasos, porque podrían ser los últimos de tu vida. ¿Podrás hacerlo o no? Otra cosa importante es que en las misiones tanto en el día como en la noche tiene que tratar de asesinar al Oficial, este es un rango que tiene por decirlo así el líder y este es el que debes abatir lo más pronto posible, así que ¡Suerte la necesitarás!







TRAMA DEL JUEGO



Cuando empezamos en el juego estaremos en la piel de un francotirador de élite y su nombre es Karl Fairburne que por cierto ya ha estado en diferentes entregas de la saga, Esta vez la historia nos sitúa en Italia en una lucha contra los temibles Nazis que quieren colonizar e invadir y eso no lo podemos permitir, puesto que si esto pasa muchas vidas inocentes se perderán y el imperio Nazi aumentará sus fuerzas de batalla, pero espera, ya que hay algo más y es que los Nazis tienen una nueva arma la cual tiene una potencia de destrucción catastrófica y esta arma son unos misiles que cuando son lanzados pueden dirigirse a cualquier objetivo que deseen, resumiendo son unos Misiles Teledirigidos con una fuerza de destrucción devastadora y muy potente, la cual pone en riesgo a muchas vidas y como es lógico tenemos que investigar todo lo que podamos acerca del misil para poder destruirlo.







Nosotros como jugadores tendremos que ir pasando los diferentes misiones que nos brinda el juego, para así poder llegar al jefe final y eliminarlo, puesto que él es general jefe de toda esta operación y de los misiles teledirigidos, pero cuidado Francotirador, ya que está protegido por todo un ejército y para llegar a él tienes que ir eliminando enemigos poco a poco hasta la increíble misión final donde debes acabar con su vida, ya que intenta escapar en un avión y lo tienes que destruir con él dentro disparándole a las turbinas con tu sniper de elite. Ya explicada la trama del juego vamos a pasar al siguiente apartado, ¡Sígueme Soldado!







MODOS DE JUEGO



Este juego además de que cuenta con una campaña muy buena cuenta con Modos de juegos increíbles y muy interesantes a continuación vamos a comentar sobre ellos. El primero es el Modo Campaña que ya hablamos anteriormente sobre él, este es el Modo principal del juego, pero además de este modo el juego cuenta con otros muy interesantes e innovadores, además del modo campaña tenemos el Modo Supervivencia en el cual junto a 3 compañeros tendremos que sobrevivir a oleadas enemigas siendo un total de 12, así que mucho cuidado porque la dificultad aumenta a medida que van avanzando las oleadas y los enemigos se hacen más fuerte.







Pero no te vayas porque todavía quédate un poquito más, ya que este título además de estos dos modos cuenta con el Modo Multijugador en el cual vamos a poder jugar Online en enfrentamientos con otros jugadores en línea, ten en cuenta que este modo es un poco complicado, puesto que aquí no te enfrentas a la Inteligencia Artificial IA, sino que te enfrentarás a otros jugadores en línea, así que soldado, Apunta, Dispara y Elimina. A todos los enemigos y lleva a tu equipo a la victoria,







GRÁFICA



La gráfica de este título es una belleza, pero esto trae un problema para las PC de gama baja, puesto que puede ser que tengan problemas, Por esa razón les estaré dejando los requisitos tanto mínimos como los recomendados del juego para que puedan ver si su PC lo puede o no correr, ya que si lo comprar y tu PC no lo corre será un desperdicio de dinero incensario.







OPTIMIZACIÓN



En cuanto al apartado de optimización no te dará ningún problema, Es cierto que puede ser que te encuentres con algún bug pero son muy pocos tanto así que si te encuentras con alguno te sacará una sonrisa, ya que son muy graciosos a veces, Los servidores son estables y casi no se caen claro debes tener una buena conexión a Internet, también me estuve informando en la plataforma de Steam y este juego tiene reseñas muy positivas, así que no esperes más soldado y prueba este maravilloso título.







OPINIÓN Y CIERRE



Chicos como siempre hemos llegado al final pero antes de despedirme les quiero recomendar este título al 100%, dado que pasaran unos momentos increíbles de aventura y acción jugando tanto a la campaña o el Online, Como siempre gracias por llegar hasta aquí conmigo y hasta mañana, un abrazo y adiós. ¡Hasta la próxima chicos!



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 9/10 PRECIO: $13.55 Kinguin