Silent Hill Origins

Hola amigos hoy quiero mostraos, el juego de terror categoría "M", bueno anteriormente ya había subido la parte cuatro del Silent Hill pero esta vez te traigo el origen para comprender aun mas lo que acontece en la historia, sin mas que decir empezamos amigo, y espero que os guste tanto como ami.

Un poco de historia

La historia empieza cuando un hombre que se encontraba trabajando en su camión tenía que realizar una especia de entrega en una población en particular, pero en el transcurso de su viaje las cosas se tornan atroces y perturbadoras, en las cuales el jugador deberá descubrir que sucedió, y por qué a este personaje “Travis Grady”. El protagonista hace busca hacer una pausa en el condado de Silenth Hill.





Aquí les traigo la versión del Silenth Hill origen, en la cual el protagonista es Travis, donde el protagonista tiene que realizar una entrega y en su camino se encuentra con un domicilio en llamas, donde el protagonista no permite que este se queme, asi que en su ayuda, el entra al domicilio en el cual intenta salvar a una niña que se encontraba dentro, posteriormente a esto, él se desmaya, y despierta en Chemilla, donde se pregunta qué sucedió con la niña de la casa en llamas, asi que va a buscarla en un hospital donde conoce a alisa, el protagonista solo podía legar a ciertos niveles del edificio.

Gráficos

Bueno la verdad es que para ser un juego que no tenga los mejores gráficos, es más que suficiente todo lo que te ofrece el juego para poder divertirte, asi como el detallado de la sangre, los opacos bien detallados, la textura y ambiente asi como tu entorno, ya sea en el hospital, edificios, y las calles siempre acompañados de una buenísima banda sonora que no siempre lo es, si no acompañados de sonidos hipnóticos que perturban la mente a la hora del juego (no recomiendo jugarlo solo), pero muy bien como dije si bien tiene los mejores gráficos significa que no requiere de muchas características dentro de la plataforma que vayas a utilizar, yo recomiendo plenamente el uso de PSP para poder jugarlo, pero tambien podrás jugarlo en PC, requiriendo de SO Windows XP/Vista, Procesador CPU dual Core, Memoria Ram de 1 o 2GB, tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0 entre otros, tambien podrás jugarlo para PS2. La verdad que es un muy buen juego, almenos si tu intención es no dormir y apesadillarte





Jugabilidad

Muy bien el juego empieza con una cinemática introductoria, para comprender la historia del protagonista que posteriormente se relacionara con la historia de Silenth Hill, es crucial ver toda la cinemática introductoria para comprender más sobre la historia, debido a que el juego, solo te ofrece la modalidad history, es decir que no hay un avance en free, si vale decir no hay un avance libre a como guste el jugador, pero eso sí vuelvo a insistir que es importante no saltar la cinemáticas de la historia.





Si bien es un juego antiguo, como bien leen el nombre Silent Hill Origins, este te ofrece unos gráficos muy activos donde el protagonista va muy bien fluido en respecto a la jugabilidad, el juego está muy afiliado a la vida real, lo que significa que no puedes hacerte al héroe cuando te encuentres a criaturas macabras y malévolas. Asi mismo si bien no es un juego del 2019, se encuentra muy bien renderizado al momento de correr, ejecutar los golpes.





Todos los respectivos escenarios estarán en concreta relacion con la historia, es decir que siempre irá en relacion conforme al avance, desde el inicio del juego hasta el final siempre estará acompañado de una banda sinfónica que al parecer su propósito es perturbar al jugador, con cada sonido que emite al avanzar más en la historia.





Asi mismo podrás contar con una serie de herramientas, como el inventario que siempre estará limitado conforme a la cantidad de objetos que puedas llevar, de acuerdo a lo que vayas a encontrarte, asi mismo como bien dije, si el juego está muy bien comparado con la realidad, eso significa que tu personaje “Travis”, se cansará constantemente. La mayoría de las herramientas útiles las deberás buscar, al parecer el diseñador del juego no quiso que sea un juego sencillo en cual se pueda iniciar y concluir, asi entonces deberás entrar, recoger cada objeto que te parezca importante.





En el juego tendrás que descifrar diferentes puzles, es decir que no solo tendrás que derrotar a las criaturas que vayas a encontrar, sino tambien que tendrás que descifrar los diferentes juegos en puzle para lograr continuar el respectivo avance (claro si logras avanzar), por si fuera poco la cantidad de vida o resistencia a los golpes si vale decir, estará muy limitada a la realidad de cuantos impactos podrías aguantar.

Sin más que decir amigos me despido espero que os guste, la verdad si te gustan los juegos de terror, en realidad no solo terror y sino que tambien perturbación psicológica este juego es el indicado, te lo recomiendo por completo.