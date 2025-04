Shadow Of The Tomb Raider - Reseña.

Tras la entrega de Rise Of The Tomb Raider hace 2-3 años y pasar este último juego en una isla de pesadilla totalmente rodeada de nieve y en valles soviéticos, había muchos que querían a Tomb Raider de vuelta a sus orígenes, a la jungla. Cosa que en Shadow Of The Tomb Raider encontraremos, con 3 zonas ambientadas en Perú, pero sin excasos elementos que hacen diferencias en cada una de estas para que la aventura no se vuelva algo monótona. Como ya he hecho en mis anteriores artículos que tratan sobre reseña de juegos, seguiré el mismo patrón, solo que con Shadow Of The Tomb Raider. Explicare su jugabilidad, una breve introducción a la historia, optimización, banda sonora, etc.



Sin más nada que decir, empecemos.



En Shadow Of The Tomb Raider tras avernos aventurado en valles soviéticos, estar rodeada totalmente de nieve y encontrarnos con la Trinidad en la anterior entrega, esto despierta una curiosidad interesante en Lara, haciendo así que se vuelva más obsesionada por esta corporación vagamente malvada y omnipotente. Pero esta idea y mentalidad única la traiciona, ya que en su prisa de impedir que la Trinidad posea la daga maya ritual, Lara lo toma por ella misma y al hacerlo termina desatando un apocalipsis maya haciendo así que tenga que salvar a la población de Perú, y del mundo entero deteniendo este terrible apocalipsis que ella misma ocasionó.



Y aquí es cuando empezamos nuestra gran aventura.







JUGABILIDAD.



En cuanto a la jugabilidad que nos ofrecen en Shadow Of The Tomb Raider, nos encontramos en selvas y junglas ambientadas en Perú como ya mencione anteriormente y en donde aldeas, pequeñas cabañas y ciudadanos de Paititi salpican el paisaje. En Shadow Of The Tomb Raider al igual que en sus predecesores nos encontraremos varios Puzzles y Tumbas de desafío por resolver, dándole así más horas y diversión al juego.





También aparte de ofrecernos una nueva historia totalmente rica y un cierre a la franquicia con broche de oro, nos ofrece mecánicas nuevas aparte de las anteriores ya vistas en otras entregas. Desde poder escalar por las paredes con los piolet en diferentes ángulos y colgarnos de este con una cuerda, ocultarnos tras paredes llenas de arbustos para que no nos detecten los enemigos, cubrirnos de barro para no ser detectados, hasta poder bucear haciendo así que encontremos diferentes tipos de coleccionables, ocultarnos de los enemigos y incluso encontrar Tumbas de desafíos ocultas.







En Shadow Of The Tomb Raider al igual que en sus predecesores, nos encontraremos con Npc en diferentes localizaciones y en Paititi dándonos misiones con recompensas varias, desde monedas de oro para comprar diferentes mejoras de equipamiento y vestimenta, hasta piezas de armas o objetos equipables. Esto es algo bueno, ya que la moneda existente en Rise Of The Tomb Raider era algo mas como un coleccionable, puesto tenias que reunir prácticamente todas que se encuentras esparcidas por el mapa para comprar toda la tienda.







En cuanto a habilidades, al igual que otras entregas ya hechas de esta franquicia también contamos con un árbol de habilidad bastante extenso, que se divide en 3 secciones, buscadora, guerrera y carroñera. Que quizás a simple vista para los que ya han jugado entregas anteriores de esta franquicia, igual y se les hace algo complicado y algo raro como están ordenadas las habilidades… O bueno, eso me pasó a mí.



Como podemos ver en la imagen, cada habilidad cuenta con 19-20 habilidades por desbloquear. Que alguna que otra aun así tengamos los puntos de habilidades seguirá bloqueada y no disponible para adquirir, puesto esta necesita alguna acción o avance en la historia o alguna misión varía para ser desbloqueada.







Al igual que en Rise Of The Tomb Raider, podremos equipar diferentes indumentarias o atuendos para que la apariencia de Lara y estadísticas de estas cambien. Pero a diferencia de este, en vez de solo ofrecer un nuevo aspecto y algún que otro bonus que hace tan solo un mínimo cambio en cómo se maneja el gameplay, también aportara cierta armadura y ventaja a Lara, haciendo y creando así una nueva mecánica en el juego que quizás si nos enfrentamos a un enemigo muy fuerte con mal equipamiento. Este se nos hará muy difícil de derrotar o quizás perderemos en el acto… Ah y si, también ahora se equipa por partes, y no tan solo el cuerpo entero.







Al igual que en Rise Of The Tomb Raider o en otras entregas ya hechas, acá también podremos mejorar nuestras armas con diferentes recursos o habilidades faltantes.







La cosa aumenta o mejora cuando nos adentramos un poco más en la personalidad madura que porta Lara en esta entrega, y aprendemos sus traumas. Se ve contantemente a el límite y hay escenas en las que abre su corazón, otras en las que vacila o incluso que pierde los papeles. Es tan genial ver a Lara en la cuerda floja, y ojala que hubiera más momentos o escenas así durante toda la aventura.







BANDA SONORA.



En cuanto a la banda sonora al igual que en otras entregas ya hechas, esta cambiara según la situación actual en las que nos encontremos. Por ejemplo si vamos en sigilo quizás haya alguna que otra canción o sonido calmado, pero si nos detectan esta empezara a sonar más fuerte y de una forma más épica.



También al descubrir campamentos y los utilicemos sonara algún que otro sonido de interés o una breve melodía, junto con Lara reflexionando sobre su viaje, como siempre ha hecho en otras entregas. Tras descubrir Tumbas de desafío, recoger coleccionables y hacer remates a enemigos encontraremos que al final y al cabo en todo esto influye la banda sonora en Shadow Of The Tomb Raider.







OPTIMIZACION.



En cuanto a optimización en Shadow Of The Tomb Raider, nos encontraremos con algún que otro problema de Sincronía vertical que además la taza de imágenes o fps por segundo sufre mucho, tanto en alta resolución, como en el que debería de garantizar una alta fluidez de framesrate. Algunas que otras veces nos podremos encontrar con algún pico de fps o un bajon, como por ejemplo de 60 a 40 o 50 fps de un solo golpe, que no es la gran cosa, pero si somos exigentes en cuanto a mantener siempre si o si los 60 fps quizás nos es algo tedioso.

MINIMO.

SO: Windows 7 64 bits

Procesador:i3-3220 INTEL o AMD Equivalente.

Memoria:8 GB de RAM

Gráficos:Nvidia GTX 660/GTX 1050 o AMD Radeon HD 7770

DirectX: Versión 11

RECOMENDADO.

SO:Windows 10 64-bit

Procesador:Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz

Memoria:16 GB de RAM

Gráficos:Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB

DirectX: Versión 12.



FINAL.



En conclusión, Shadow Of The Tomb Raider es un gran juego y tiene mucho que dar. No puedo esperar a que saquen o aporten mas ideas o juegos a esta franquicia, sin duda, es la joya de Eidos Montreal.



Hasta aquí llega mi artículo estilo reseña, espero que haya gustado. Nos vemos a la próxima y seguiré aportando mas artículos a la comunidad de Gamehag en un futuro ;).