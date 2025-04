SegaSonic The Hedgehog Reseña

Hola amiguillos del universo, aquí JuanPunch19 y hoy les voy a hablar sobre SegaSonic The Hedgehog, un juego de las recreativas que realmente nunca salió de Japón desarrollado por Sega.

SegaSonic The Hedgehog es un juego de Sega acerca de su mascota Sonic, el erizo azul; este juego salió el 1 de Junio de 1993, pero lamentablemente no viajó más allá de Japón, sin embargo, es posible jugarlo actualmente gracias a emuladores como el Mame Ui .





Historia

En esta ocasión el veloz erizo de sega será secuestrado por el malvado Doctor Ivo “Eggman” Robotnik, quien intentará acabar con su vida. Tras escapar de la jaula Sonic deberá atravesar las mortales trampas de Eggman para poder escapar con vida de la isla donde esta atrapado.





Jugabilidad

En la máquina recreativa original el jugador tenia que usar una Trackball para mover a los personajes y tenían un botón para saltar, sin embargo, si eres como yo que no viajó a Japón para 1993 o ni siquiera habías nacido, no te preocupes debido a que podrás disfrutar de este asombroso título desde tu ordenador con el uso de algún emulador Mame (Multiple Arcade Machine Emulator) como el Mame32 o el MameUi; en estos emuladores podrás editar desde el botón con el que insertaras monedas hasta la trackball haciendo mucho más sencilla la jugabilidad (Aún así el personaje resbala demasiado, casi como si estuvieras usando una trackball real), deberás ir recorriendo 7 niveles, que aunque sean cortos son muy complicados, atravesando obstáculos y recogiendo Anillos hasta llegar a la salida del nivel, además se interactúa mucho con el nivel, los puentes se caen y deberás escalarlos, pasar por debajo del suelo, entre otras cosas. Segasonic the Hedgehog añade también una opción de multijugador y con esto a dos personajes jugables a parte de Sonic, estos son Migthy The Armadillo y Ray The flyingsquirrel, el primero ya se conoce gracias a Knuckles’ Chaotix pero el segundo sin embargo apareció por primera y ultima vez en este juego (Antes de Mania Plus claro).









Gráficos

Este juego posee unos gráficos estilo Isométrico muy coloridos y llenos de vida, cada nivel es muy bonito de ver gracias a los detalles gráficos que tiene (Algo que esta muy bien para hablar de un juego de las recreativas sacado en 1993)





Conclusión

Bueno la verdad es un juego muy divertido y aunque es cortito tiene su grado de dificultad, además si tienes a un amigo que le guste esta clase de juegos es mucho mejor, debido a las grandes risas que te puedes sacar jugándolo, incluso para los que no son fanáticos del erizo azul (A mi me gustan por igual Sonic Y Mario, digo por si las moscas), estaría muy bien probarlo y tratar de pasárselo sin morir, sobre todo en el ultimo nivel, donde no hay reseteos. Es una verdadera lástima que este juego no lograra salir de Japón, y ni siquiera se re-lanzó para una plataforma, para mi es uno de esos juegos de Sonic que tenia bastante potencial.