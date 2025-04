Seconds From Silence (Nuevo MMORPG)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juegazo que pronto estará disponible y posiblemente en español, estoy hablando del gran título llamado “Seconds From Silence” y conocido también como su traducción al español como “Segundos del silencio”. Este nuevo MMORPG te dará una experiencia única por su estilo de juego y dinámica, en el cual sin duda tiene que ser uno de tus juegos más esperados de este año 2019 del genero MMORPG. Si no sabes porque, pues te lo daré a conocer en este artículo.



Nota: Deben tener en cuenta que no conseguí mucha info del juego pero intente extenderlo, no puedo asegurarles del todo que pueda ser cierto todo ya que aun sigue en desarrollo y pueden que cambien muchas cosas en el juego a la hora de su estreno. Espero comprendan y disfrute de esta opinión personal como tal y que conozcan un poco del juego. :)

ara comenzar Seconds from silence es un juegazo del genero MMORPG que muy pronto se lanzara para PC y para las consolas de última generación, no sé exactamente qué fecha se lanzara pero se afirma que se lanzara este año 2019, además aseguran que no solo será del genero MMORPG sino se abarcara también en el sistema supervivencia, construcción, gobiernos, entre otras cosas más que seguro te interesaran, es una completa locura este juego. Se puede decir que este juegazo nos da a conocer un mundo abierto del tiempo medieval en el cual viviremos experiencias únicas e imaginables, ya sea viviendo una aventura en este mundo desconocido siendo el personaje que nosotros deseemos querer, tú serás lo que quieras ser, si quieres ser un rey puedes serlo o un mercader, un ladrón, un plebeyo, un aventurero, lo que quieras ser en este mundo medieval puedes serlo como gustes, esto es lo especial y lo bonito de este juego por eso lo estoy apreciando bastante. Es increíble este juego que te de esas posibilidades y por eso me animado a escribir sobre lo increíble que puede ser este juego.

Sin duda vivirás una aventura muy única en este gran MMORPG.





Por otro lado el juego posee variedad de razas que podremos elegir y personalizar antes de nuestra aventura, algunas de esas razas son humano, orco, demonio, entre otras no presentadas aun, todas las razas con su respectivo genero ya sea masculino o femenino. El toque especial del juego es la personalización o es aspecto único que le daremos a nuestra raza elegida, podremos tanto cambiarle los peinados, el color del peinado, aspecto de la cara, tamaño de cada parte de la cara, color de ojos, entre muchas otras opciones mas no reveladas. Esto nos da a conocer que podremos diseñar nuestro personaje como queramos y ser bastante único en el juego.





Este juego nos brindara una aventura donde exploraras todo tipo de zonas y combatirás todo tipo de enemigos, además de combatir a otros jugadores en línea, sin embargo el juego te permitirá tomar tus propias decisiones ya sea si quieres ir a buscar tesoros perdidos por el mundo o explorar mazmorras abandonadas y calabozos, y si no te parece bien y quieres hacer otra cosa como establecer tu propio reino y combatir a otro reinos para gobernarlos, lo que se te antoje hacer en este mundo el juego nos dará esas posibilidades.

No lo tengo claro si será por niveles y si habrá misiones como tal, aun no nos dan a conocer esa información, quizás en un futuro.





Al parecer este juego no será mediante clases como tal para los combates, si no que tú decidirás que quiera dominar y aprender tu personaje, ya sea que aprender a usar cualquier arma como una simple hacha y hasta armas legendaria puede ser una espada por ejemplo, también si quieres que aprenda magia o use armas adistancia como arcos si no te va bien en los combates cuerpo a cuerpo, pues el juego te dará la posibilidad de hacerlo. Tú decidirás como prepararte para tu aventura.

Los combates están bien programados en el cual serán tanto de cuerpo a cuerpo como adistancia, podrás moverte con facilidad para atacar a los enemigos fijados. El sistema de combate que conlleva este juego es parecido a los combates de los juegos de supervivencia.





Lo increíble de este juegazo es que podrás construid lo que quieras, ya sea una casa pequeño hasta un reino entero que podrás gobernar, una completa locura jaja. Si quieres construir un pueblo entero pues puedes hacerlo si quieres, también puedes construir una base para tus compañero y tu vivan juntos, podrás decorar la casa y guardar los ítems conseguido en ella. Este juego esta completadisimo de todos los aspectos.

Supongo que para construir deberás de conseguir materiales por el mundo.





Podemos decir que es un juegazo y que sin duda te dará horas de entretenimiento por la grandes posibilidades que te permite hacer el juego para mantenerte activo sin aburrirte, sin duda debo recomendarles el juego por este gran título.

Para concluir el juego posee unos gráficos muy bien realizados y bien diseñados, tanto en los diseños del entorno del mundo, el diseño de los personajes, todo exactamente todo está muy bien diseñado. El juego sin duda debo recomendárselo a todos y seguro valdrá la pena, aunque no puedo asegurarlo ya que no ha salido y no es lo mismo mostrárselos que jugarlo, habrá que esperar para ver si será un juegazo como muestran y dicen ser.

¿Quieres jugarlo por 3 meses gratuitamente el juego cuando se lance?, pues aquí tienes el link donde deberes de registrarte y esperar a que se lance, y podrás jugarlo por 3 meses gratis sin pagar ni un centavo. URL: https://www.secondsfromsilence.com/register/

