Rust: Amor y Odio

Me compre este juego cuando no tenia ni siquiera el motor de graficos mejorado, estaba en sus primerisimas versiones, y de ahi le vi muchisimo potencial.

Sin lugar a duda, este juego es como las mujeres, un tren de sentimientos, estan contentas y a los 5 minutos se enojan.

A que voy con esto?

Uno construye su casa, consigue muchisimos recursos y comienza a avanzar y en el mismo dia te cae una faccion de 7 personas con 500 c4 y te bajan todo.

Recomiendo de fuerte manera que juegues a esto con un grupo de amigos, las cosas se hacen mucho mas llevaderas y divertidas, de todos los juegos que jugue en equipo este fue uno de los que mas risas me trajo.

Como Ex-admin de muchos servidores tambien recomiendo tener un poco de precaucion con su comunidad, ya que a medida que paso el tiempo, los jugadores en general se tornaron mucho mas agresivos, es algo muy raro andar corriendo desnudo gritando "soy pasivo! soy pasivo!" y que no te acribillen a tiros.

Este ha sido el mejor dinero que he gastado hasta el momento, me trajo tantas alegrias,penas y rabia, recuerdo con nostalgia algunas cosas, me trajo amigos que conservo hasta el dia de hoy o enemigos (shiro reculiao), he jugado maratones super extensos pegado a la pantalla de mi pc, pero todo cambio cuando al Señor Garry se le ocurrio rehacer el juego por completo, luego de eso ya no fue lo mismo, la comunidad del legacy fue disminuyendo poco a poco, hasta llegar el punto en donde estamos, si me dieran 3 deseos, luego de pedir 3 deseos mas, pediria revivir esos momentos que he pasado jugando a esto, adios querido amigo Rust compañero de tertulias.Este juego es muy divertido como embolante, si jugas solo no la vas a pasar muy bien, conseguir un nivel muy alto de recursos solo es algo muy complicado a menos que seas un jugador de mas de 1500 horas. Un juego completamente divertido, mas con amigos, hay un unico problema, hay unos cuantos errores ya que como muchos saben esta en su tan inicial version conocida como Alpha, se que este juego tiene mucho futuro, y el contenido que se ve actualmente en el juego creo que es un 20% de lo que se va a ver en su version final.Lo recomiendo porque dentro de los juegos de supervivencia multijugador, el Rust tiene su toque.El comienzo es muy emocionante, varias cosas por hacer y precauciones a tomar no solo por los osos y lobos que andan sueltos por ahí sino tambien por los mismos jugadores, que no tienen piedad en meterte un corchazo en medio de la frente para sacarte hasta la piedra que llevas encima. El método de construcción es bueno, aunque podria mejorarse. Podria ser un poco mas flexible y mas variado. Pero logicamente es una versión Alpha asi que habria que esperar como queda el producto final. Por ahora se pueden hacer casas de madera y otras de metal. Hay mucha variedad de servidores, los hay tanto pve como pvp. Una vez que se aprendio a construir todo, como que no hay otra cosa que hacer, solo podemos pensar en ir a raidear la casa ajena y por ahora ese es el objetivo del juego. Se puede raidear 1, 2, ...10 casas pero al poco tiempo eso cansa.En mi opinión, la idea inicial es buenisima pero deberian agregar mas objetivos al juego. Objetivos que se conviertan en todo un proyecto para el jugador. Porque por ahora solo se basa en construir tu casa, y luego ir a atacar a otros y ahí terminó (por ahora).Tal vez se debería agrandar "mucho, pero muuchoo" mas el mapa, que haya diversos climas, que se pueda ir a otros niveles, me refiero ir hacia abajo, cavar en la tierra por ejemplo, poder tener profesiones, mineria, ...porque no alquimia, herboristeria, no se. Mas cosas en que ocuparnos. Porque llega un punto en donde ya uno, lo hizo todo. Llevo 2 semanas en el juego y no hay mas nada que hacer, solo atacar al otro. Insisto, el juego esta bueno, y entiendo que esté en alpha, pero necesariamente tiene que tener mas cosas para hacer y no quedarse en esta unica idea, ...mas animales, porque no monstruos raros. Algo que lo saque de la situación estatica en donde se encuentra actualmente. Solo tendriamos que esperar a la versión definitiva y ver que pasa. Pero la idea inicial del juego es buena.