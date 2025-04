Baldi's Basics In Education And Learning

Holaaaaaaaaaa!

Soy yo de nuevo, después de varias semanas desde mi primer éxito, OneShot Solstice decidí hacer un nuevo artículo pero… Por falta de imaginación esta vez no será sobre un juego RPG Indie (bueno, este es un Indie), que ya deben de saber que me gustan mucho, sino de otro juego que estuvo de moda durante el 2018 por ahí si mal no recuerdo, hmm… Pero bueno, solo espero que disfruten del artículo.

Also, están bien respecto al Coronavirus? Espero que si, no olviden tener sus mascarillas a mano mis amores :)

Bueno bueno, demos inicio al artículo.



¡¿Baldi’s qué?!

Baldi Basics In Education And Learning (mas conocido como solo Baldi’s Basics) es un videojuego del género de Terror Psicológico y Supervivencia, desarrollado y publicado por Micah McGonigal el 31 de Marzo del 2018 para Microsoft Windows. Al jugarlo se da a notar que es del tipo de videojuegos en el que tienes que recolectar ciertos objetos extraviados o escondidos, algo así tipo Slender. No hay mucho de qué hablar en realidad, pues es un juego sin historia y corto, aunque eso no quita que sea un juego fácil…

Argumento:

El protagonista eres tú, básicamente. Tu amigo olvidó sus cuadernos justo a la hora de salida, por lo que debes volver para encontrar los 7 cuadernos en lo que es un gran laberinto llamado “La escuela de Baldi”.











Al entrar lo primero que vemos es al profesor Baldi, dándote así la bienvenida a su escuela. Al ver detrás de ti notarás que está la salida de la escuela. Básicamente lo que debes hacer es ir a los dos primeros salones que están justo en frente tuyo y encontrarás las 2 primeras libretas. No obstante, cuando hagas click en la primera libreta tendrás que resolver tres ejercicios matemáticos (Si no sabes sumar o restar… Es lamentable).

Si uno solo de los ejercicios es incorrecto es entonces cuando dará inicio al mal rato. De lo contrario, si has bien los tres primeros ejercicios de la primera libreta que cojas todo seguirá estando bien y Baldi estará calmado. Además, te recompensará con una moneda y luego explicará que puedes usar esas monedas en las máquinas de soda o de barras proteicas.









Aún así, cuando cojas la segunda libreta, el último ejercicio aparecerá distorsionado al igual que todos los demás, y cuando Baldi mencione ese ejercicio su voz se verá afectada por una interferencia un tanto perturbadora. Le ocurrirá lo mismo a los últimos ejercicios de los cuadernos restantes, excepto que Baldi ya no aparecerá hablándole al jugador, y por cada ejercicio que responda de manera incorrecta hará que Baldi se vuelva más veloz. Así que no hay manera de evitar que Baldi se vuelva loco. La pesadilla inicia si o si.

El juego cuenta con tres finales…

Final malo; El jugador consigue todos los cuadernos pero a la hora de buscar la salida Baldi lo encontrará y asesinará. La pantalla se tornará negra y mostrará el número 99, el cual se volverá rojo después de una voz escuchada por altavoz y cerrándose así el juego.











Final bueno; El jugador logra escapar de la escuela con los 7 cuadernos, luego mostrando una pantalla felicitando al jugador por haber ganado el juego y Baldi a un lado.









Final secreto (si consigues este final es porque eres un descendiente de John Wick); Si el jugador responde de manera errónea todos los ejercicios y aún así logra escapar con los cuadernos, se le felicitará nuevamente, pero a su vez le dirá que vaya a la oficina de Baldi para que le de algunos consejos. Al hacerlo, el jugador encontrará una versión de Baldi distorsionada junto a otro personaje sin cuerpo con una camisa roja, pantalón, ojos y pelo que serán visibles que le dirá al jugador que elimine el juego.







Personajes:

Baldi; El profesor y a su vez dueño de la escuela, que será quien se encargue de acosarte a lo largo de tu recorrido después de que falles el primer ejercicio. Mientras más ejercicios falles, más rápido se volverá Baldi









Principal Of The Thing; El director, al cual verás cada cuanto deambulando por los pasillos. No te hará nada a menos que te vea corriendo por los pasillos de la escuela o entrando a los salones prohibidos.









Playtime; Una niña aparentemente ciega que busca con quién jugar a la cuerda. Si Playtime te encuentra irá a toda prisa hacia el jugador, y al atraparlo se verá forzado a saltar la cuerda 5 veces.









Gotta Sweep; Es el barrendero de la escuela. Básicamente es una escoba viva que va a toda prisa por los pasillos y se lleva consigo a todo lo que encuentre, tanto al jugador como a los demás personajes.









Its A Bully; El Bullier de la escuela, lo encontrarás cada cuanto obstruyendo tu camino y no te dejará pasar a menos que le des uno de tus ítems. Me recuerda a cuando me hacían bullyinga mi también jsjsjsj.









Arts and Crafters; Una especie de calcetín con ojos que se supone sea una marioneta, el cual llevará al jugador con Baldi si es que lo encuentra.









1st Prize; Es algo así como un “robot”, que al encontrar al estudiante se volverá más rápido e irá hacia él a abrazarlo, arrastrándolo por los pasillos. Al igual que Gotta Sweep, este puede arrastrar no solo al jugador sino también a los demás personajes.









Filename 2; Es la extraña figura que encontrarás en el Final Secreto, que estará al lado de la versión distorsionada de Baldi, el cual le hablará al jugador y dirá que elimine el juego, diciendo que “una persona está atrapada dentro del juego, por lo que nunca debes volver a jugarlo”.











Este videojuego fue además lanzado originalmente para participar en una competencia de desarrollo de videojuegos llamada Meta Game Jam, en la cual el proyecto de McGonigal quedó en el 2do lugar con 39 reseñas, vencido por Farfalle OS con 14.

Opinión Final

El juego en sí aparenta ser un juego educativo, pero cuando comienzas a jugar te das cuenta que aparentaba ser más un juego de miedo. He de admitir que esperaba llevarme algunos sustos, pero no fue así, me reí bastante jugándolo por los diálogos que lograba entender de los personajes como Gotta Sweep. Lo único que me sorprendió fue el sonido distorsionado ocasionado cuando Baldi te atrapa y uno que otro sonido más de fondo, de ahí mas nada. No obstante no digo que este juego sea malo, es un muy buen juego para pasar el rato. Si tuviera que calificarlo le daría un 8/10, pues este es de ese tipo de videojuegos en los que los gráficos no deben ser los mejores para que sea un buen juego.





Aquí concluye el artículo, muchas gracias por haberse tomado su tiempo leyendo, y a su vez agradezco por darle tanta valoración al anterior artículo sobre OneShot Solstice, ¡nos vemos en el siguiente artículo! Que pasen feliz día/tarde/noche.