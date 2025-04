Robo Run - A por la Victoria!

Hola Comunidad de Gamehag, Como están? espero la estén pasando muy bien, porque en esta ocasión quería traerles este juego que he estado probando y quería mostrarles que nos trae entre manos, este tiene lleva el nombre de Robo Run. Soy el mismo creador de este artículo; lo estoy volviendo a subir ya que fue rechazado. Espero esta vez me lo acepten.



Espero que les guste esta reseña que les traigo en este día.



Sin más que decir, Comencemos!

LANZADO

Robo Run ¿De que trata este Juego? ¿Cual es su Historia? Bueno Robo Run es un juego de plataforma que nos pone en esta ocasión al mando de un pequeño Robot que tiene que lograr salvar su vida de peligros que le esperan por delante; tiene que estar atravesando una gran serie de obstáculos como Púas Voladoras y estar saltando en cada momentoesquinas afiladas...Algunos se preguntan... ¿Por que nos traes este Juego? Bueno eso es sencillo de contestar amigo mio, Me logre enganchar a este Juego por primera vez tratando de Buscar Juegos Casuales y de Aventura en la plataforma de Steam ( Es donde puedes Obtener este Juego ), pues encontré este Juego que me llamo mucho la atención, porque como dije me agradan estos Juegos Casuales pero algos complicados, ¿Complicados? ¡Si, Complicados! , si has probado estos tipos Juegos sabrás que juegos así son complicados y son También de los que nunca puedes terminar... A lo que la gente le llama ( Juegos Infinitos... ) .Este Juego fue lanzado por primera vez por ''cBlck'' en la plataforma de Microsoft Windows, después ''cBlck'' y Steam cerraron un acuerdo para poder subir su Juego a su plataforma y fue lanzado el 26 de mayo del 2019 si no mal recuerdo...Algo que me pasó, ( me pareció algo muy cómico ) fue que al usar esta misma pagina de Gamehag obtuve el Juego en una Steam Random CD-Key, lo cual al principio alguien que no les guste esta clase de juegos se hubiera decepcionado un poco por que no le había tocado el Juego que quería, al agregar el código a la plataforma de Steam y volver a probar este Juego, me gusto como la primera vez que lo jugué, algunos quizás se preguntaran ¿No te sentiste decepcionado al obtener este Juego y no otro? La verdad, al principio si, porque como dije anteriormente ya había probado el Juego pero no me sentí tan decepcionado después de todo, en pocas palabras el Juego ''Me Encanto''Algunos seguro que ya quieren probar este Juego del que les hablo, aquí abajo les estaré dejando como puedes Obtener el Juego para poder probarlo y hablar a las personas de como fue tu experiencia en Robo Run.La verdad no necesitas mucho para poder jugarlo, ya que casi todas las PC o Laptops permiten este juego para ti, pero bueno, solo necesitas tener una Windows 7,8.1,10 o mas reciente, puedes tenerlo en cualquier Ordenador como había dicho...Sus Gráficos son de 256 mb así es como tal muestra el Juego y tiene una Resolución de 1366 x 768Bueno, aquí arriba pueden observar la interfaz del Juego, al principio la verán como una interfaz muy sencilla para este juego ''ASOMBROSO'' del que le estoy hablando pero como decía a mi en lo personal me gustan estas clases de juegos con un tema Casual y Sencillo pero que te trae diversión en medio de un momento malo o quizás un momento aburrido que para la mayoría es su caso.Algo que les quiero dejar en claro, es que al empezar a probar este juego te olvidaras de la Interfaz de este Juego, tan rápido como te empieces a divertir te olvidaras de esta sencilla interfaz que al mismo tiempo puede resultarles una Interfaz Bonita e Intuitiva.En el tema de los avatares de este Juego, no hay muchas cosas que decir ya que el Juego no se interesa mucho en este tema de avatares; ya que solo viene con tres (3) diferentes avatares en el cual no cambia ninguno en el aspecto del cuerpo del Robot sino que solo cambia en el ''Color'' que tiene este personaje del Juego.Al principio recibes el personaje principal del Juego que viene siendo el Robot de color gris claro, después de eso vas a ir consiguiendo monedas en el Juego y con ellas podrás intercambiarlos por los otros dos Avatares que respaldan al primero, tal cual el Segundo Robot lleva el color Verde y el Tercer Robot lleva el color rojo.El primer avatar te lo entregan completamente gratis, el Segundo te lo llevas por 15 Monedas y el Tercero por 50 Monedas....Me da algo de gracia cuando menciono la palabra Juego Infinito, le pongo ese nombre a tipos de Juegos que no están compuestos por mas niveles por Jugar si no que solo tienen un nivel en especifico que jamás puedes obtener una victoria; tal cual que esta clase de juegos solo te mantiene jugando y jugando siempre para que cada vez que juegues una partida obtengas una mejor puntuación que la anterior vez...Te parecerá algo aburrido al principio ( Como dije antes ) pero darles algo de tiempo es lo esencial para que aprendas a divertirte en esta clase juegos....La verdad, nada de lo que te puedas preocupar, ¿A que me Refiero? , no necesitas de un teclado para pasar un buen rato en este Juego ya que solo necesitas tener un Mouse o Ratón ( Como le quieran decir ), pero.... Si eso es problema para ti porque no tienes un Mouse y tienes una Laptop por ejemplo, ¡No te preocupes! ¿Como así? ¿Acabaste de decir que es Necesario un Mouse o no? Si, lo dije, pero si no tienes Mouse o Ratón, el Juego lo detecta y te permite usar las Teclas W,A,S,D / Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda de tu Teclado para poder disfrutar de este gran Juego.''Algo agregado'' También puedes bajar el audio del Juego y Reducir cada uno de sus efectos en la sección de Ajustes por si te parece molesto el ruido al probar el Juego...¡Completamente Fácil!Tal vez este Juego sea aburrido para ti, Como algunos Juegos más de este tipo, pero Recuerda que estos tipos de Juegos son creados por Personas que aunque querían hacer algo grande para ti; terminaron haciendo esto, ( Tal vez no esperando ese Resultado ) pero lo han hecho con mucho Cariño para nosotros...Así que permite que esos Juegos reciban una Oportunidad.