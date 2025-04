Rise Of The Tomb Raider - Reseña.

Quizás esta reseña o articulo viene un poco tarde a la fiesta, pero nunca es tarde para hablar de Square Enix y Crystal Dynamics de el reinicio de una saga que se titula Tomb Raider, es difícil creer que este juego ya haya llegado a su aniversario de 20 años, mas que todo porque aun así se sigue viendo impresionante y sigue siendo uno de los juegos de acción estilo supervivencia a los que se puede jugar. Pero, hoy no vengo a hablar de ese Tomb Raider que inicio el reboot o el reinicio de la saga, no. Hoy les vengo a hablar de la segunda entrega, de Rise Of The Tomb Raider. Como siempre hago en mis artículos sobre reseña, describiré las características de este, jugabilidad, si vale la pena o no y brevemente la historia sin spoilearla para aquellos quien aun no lo haya jugado. ¿Y quien mejor que yo para hacer esto? Alguien que se paso esta obra de arte a el 100% con todos los logros sin dejarse nada atrás ;).

Sin mas nada que decir, empecemos.

En Rise Of The Tomb Raider nos adentramos en una aventura como siempre representando como personaje principal a Lara Croft, en busca de un artefacto divino y sobrenatural que estaba investigando su padre que nadie creía que fuera cierto, incluso Lara. El artefacto divino portaba el poder de la inmortalidad y no sufrir ningún tipo de daño ni enfermedades (ni dolor tras cierto suceso.). A lo que tras la muerte de su padre, Lara opto por conseguir respuestas, seguir con la investigación de su padre. Y lo consiguió, pero como siempre, no seria fácil hacerse con este, pues la Trinidad, una fanática organización militante que busca el destino y el control sobre el mundo y la humanidad, también quería hacerse con este.

Aquí es en donde embarcamos nuestra grandiosa aventura representando a Lara Croft.

JUGABILIDAD.

En cuanto a jugabilidad, Rise Of The Tomb Raider se encuentra ambientado en valles soviéticos en donde las estructuras abandonadas de este salpican el paisaje, mientras que los reinos pasados están latentes bajo el suelo. (Que los podremos explorar conocido como "Tumbas" como en otras entregas ya hechas de esta franquicia.) Rise Of The Tomb Raider al igual que su predecesor (Tomb Raider 2013), nos coloca en un mundo expansivo lleno de enemigos. Esto no es un sandbox, pero sin embargo las áreas subsiguientes o diferentes biomas/mapas/zonas de este se encuentran bloqueadas ya sea por falta de desbloquear habilidades, o avanzar en la historia principal. Aun que aun así no tengamos desbloqueadas las demas zonas, nos permite explorar bastante a fondo la zona en la que nos encontramos pudiendo así completar el 80% de los coleccionables, tumbas y misiones secundarias que nos darán lugareños de estos valles soviéticos.

En cuanto a habilidades, al igual que su prodecesor Tomb Raider 2013 también contamos con 3 arboles de habilidades que en cada una de ellas hay 15-17 espacios de habilidades diferentes por rellenar, estos 3 arboles están nombrados o llamados como "Pelea, Cazador y Superviviente." en donde cada uno de este las habilidades disponibles dependerán de la categoría de este árbol por ejemplo: En Matón normalmente suele haber habilidades de diferentes formas de ejecutar a un enemigo o hacer mas daño. En cambio en cazador nuestro instinto nos ayudara a detectar mas rápido a los animales y se ralentizare el tiempo tras tratar de dispararles, etc.

En Rise Of The Tomb Raider también contamos con un sistema de mejoras de armas, a diferencia de Tomb Raider 2013, estas se mejoraran consiguiendo recursos y cazando por las zonas especificas marcadas en el mapa en donde aparecen animales exóticos. También podremos desbloquear nuevas piezas de armas, arcos y mejoras para estas explorando y completando las tumbas de desafió.

En comparación y a diferencia de Tomb Raider 2013, aquí hay una nueva mecánica. A pesar de desbloquear piezas de armas y mejoras para esta en las tumbas de desafió, también podemos desbloquear diferentes tipos de vestimentas la cual cada una nos dará un bonus diferente dependiendo de nuestro estilo de juego. Por ejemplo algunas dan mas sigilo, y otras aumentan la probabilidad de daño critico, para conseguir cada una de estas vestimentas tendremos que realizar misiones de los lugareños que nos encontraremos esparcidos por el mapa, antes de realizar la misión, esta nos dirá cual recompensa nos dará.

De vez en cuando también encontraremos diferentes campamentos en diferentes zonas de el mapa, en donde podremos cambiar de vestimenta, mejorar nuestras armas y subir de habilidades. Estos campamentos también nos permiten hacer viajes rápidos a diferentes zonas de el juego, haciendo así que si terminamos el juego sin todos los coleccionables o recogibles podremos obtenerlos después de haber terminado el juego, completándolo así a el 100%.

OPTIMIZACION Y REQUISITOS.

En cuanto a optimizacion en Rise Of The Tomb Raider, si no sabemos configurar bien el juego, la verdad es que lo vamos a pasar bastante mal. Tanto así que si tan solo ponemos en google "optimizacion Rise Of The Tomb Raider" encontraremos varios vídeos reseñas y quejas de jugadores que tienen pc de gama alta y a pesar de todo no logran mantener los 60 fps en graficos ultra, pero, esto tiene su solución y la mayoría de las veces los bajones de fps se ocasionan por errores de los jugadores.

Rise Of The Tomb Raider, al igual que Tomb Raider 2013 tiene una extensa configuración de gráficos disponibles adentro de el juego y el grave error que cometen los jugadores (y que yo una vez también cometí) en configurar los gráficos, es poner todo los gráficos a el máximo, tipo enserio. Como esperas que te vaya a 60fps estables si aparte de que pones las texturas y sombras en ultra (que solo con eso si se mantiene estable) también pones el suavizado x4 y SSAA x4 y el Antialising x8, que ya de por si el SSAA nos llega a bajar 20 fps de un solo golpe pues este demanda demasiado, haciendo así que si ponemos todos los gráficos en ultra el juego terminaría de demandar 6 GB Ram y toda la tarjeta gráfica para el sólito. Lo recomendable es utilizar el FXAA en x2 o x4 ya que si tomamos unas capturas en comparación de SSAA x4 y FXAA x4, notaremos que en Rise Of The Tomb Raider esta no hace gran diferencia en cuanto gráficos, pero si que hace una gran diferencia en fps. Haciendo así que desactivando el SSAA y utilizando FXAA sea x2 o x4, dependiendo de nuestra tarjeta gráfica o nuestro Pc nos vaya a 60 fps estables, otra recomendación bastante importante es bajarle la resolución de las sombras, si es que somos algo exigentes en esto de 60 fps y no nos gusta ver el contador en si quiera a 50fps.

En cuanto a requisitos mínimos, según paginas externas o plataformas bastante conocidas como Steam. Estos vendrían siendo los requisitos mínimos, y los recomendables.

MINIMOS:

SO: Windows 7 64bit

Procesador: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent

Memoria: 6 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2GB

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 25 GB de espacio disponible

RECOMENDABLES:

SO: Windows 10 64 bit

Procesador: Intel Core i7-3770K

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GTX 980Ti 2560x1440 or NVIDIA GTX 970 1920x1080

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 25 GB de espacio disponible.

FINAL.



Hasta aquí llega mi guía, espero que les haya gustado. La verdad me gusto mucho poder hacer un artículo sobre mi juego favorito puesto ya existían varios de SOTR y TR 2013, y viendo como describían cada uno de estos artículos. El mío vendría sobrando un poco, pero al ver que de ROTR solo había mucho y le faltaban algunas que otras cosas y no tenía mucha información que digamos, me animo a crear el mío ;). Nuevamente espero que les haya gustado, seguiré subiendo artículos a la comunidad de Gamehag, nos vemos.