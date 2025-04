Reseña de SONIC THE HEDGEHOG (2006)

*Ya publique este y otro articulo pero me lo rechazaron porque no me expando a otros juegos que no sea Sonic, la verdad que no lo sabia, así que les pido que este y el otro me los acepten y luego cambiare de juego. Por favor se los pido ya que perdí tiempo haciendo esto para que no me lo acepten.*



Ayy Sonic 2006, este juego fue cuando Sonic empezó a tener mucho hate de las personas. Ya que como bien se sabe este juego salio muy bugueado. Pero si salia como tenia que salir hubiera sido distinto, hasta seria uno de los mejores juegos de Sonic. Aunque vayamos con la reseña de Sonic 2006.

Su historia ...

Su jugabilidad ...

Su soundtrack ...

Sus gráficos ...

Mi opinión final

PUNTUACIÓN FINAL: 6.7

Este es el mejor apartado del juego, ya que tiene un tono mas "adulto". Este juego tiene tres historias, la de Sonic, la de Shadow y la de Silver. La historia de Sonic empieza cuando en Soleanna cuando la princesa esta festejando el festival de Soleanna, pero lo interrumpe el Dr. Eggman porque la princesa llevaba una Chaos Emerald como collar. Y es cuando Sonic llega para salvarla de Eggman, logran escapar pero los emboscan unos robots de Eggman y Sonic los derrota pero en ese momento Eggman rapta a la princesa y esta le tira la Chaos Emerald a Sonic.La historia de Silver empieza 200 años en el futuro, el cual esta devastado por una criatura llamada Iblis. En este momento de la historia los únicos que pueden defender al mundo de esta criatura son Silver y su compañera Blaze. Al principio se enfrentan a esta criatura pero ellos saben que no puede morir de ninguna manera pero aparece alguien con el aspecto de Shadow y les dice que tiene la solución. Les dice que tienen que apagar la semilla de Iblis, la cual es Sonic y entonces con su poder los manda a la época donde Sonic esta vivo.La historia de Shadow empieza cuando se esta adentrando en una Base del Dr. Eggman para salvar a Rouge, ya que ahora Shadow trabaja para G.U.N. Y Rouge tiene un artefacto muy especial pero cuando están por irse los embosca el Egg Cerberus, una maquina de Eggman. Lo derrotan y Rouge le pide a Shadow que la lleve al castillo de Soleanna en Kingdom Valley. Cuando llegan los sorprende el Dr. Eggman para que le devuelvan el Cetro de la Oscuridad, este se cae al suelo soltando una energia que incapacita a los robots de Eggman y del el sale una energía oscura que toma la sombra de Shadow, consiguiendo "resucitar" con su aspecto haciéndose llamar Mephiles The Dark. Y este los manda al futuro de Silver.Este es el aspecto mas criticado de este juego y con mucha razón. Ya que tiene la jugabilidad de los Sonic Adventure pero llena de bugs, que no llegan a molestar pero algunos pueden llegar a molestar y mucho. La jugabilidad que tiene Sonic es la misma de los Adventure menos las fases de velocidad en las cuales Sonic va a gran velocidad, también tiene otros personajes secundarios como Tails y Knuckles teniendo la misma jugabilidad de los Adventure pero empeorada. Shadow tiene la misma jugabilidad que Sonic pero tiene mas combos y tiene vehículos, y como Sonic tiene personajes secundarios. Tiene a Rouge y a Omega, Rouge tiene la misma jugabilidad que Knuckles y Omega tiene una jugabilidad parecida a la que tenia Gamma en Sonic Adventure. Y por ultimo Silver tiene una jugabilidad mas lenta usando sus poderes psíquicos y como personaje secundarios tiene a Amy y a Blaze. Amy tiene una jugabilidad igual que Sonic pero solo puede atacar con su martillo haciéndolo muy difícil matar a los enemigos y Blaze es un clon de Sonic pero con diferentes poderes.Como en cualquier juego de Sonic, este aspecto nunca decepciona ya que con el tema principal de Zebrahead "His World" es impresionante. Y el tema que suena cuando estas peleando con el Jefe final esta a la altura del primer Sonic Adventure y hasta lo sobrepasa con lo épico que puede llegar a ser cuando llegas a la segunda fase del jefe. Si tuviera que destacar un tema de los niveles seria el de Kingdom Valley y de Crisis City.Este fue el primer juego de Sonic en la generación de la PS3 y Xbox 360, tuvo un muy buen avance ya que las escenas CGI son impresionantes y los personajes del mundo de Sonic se ven muy bien. Lo que no se ve muy bien son las personas que están en el Hub World, donde te mueves para entrar a las fases, por suerte esto se mejoro en su siguiente juego. La única que se veía "bien" era Elise, la princesa de Soleanna, pero tampoco era espectacular. Si no tienen una PS3 o una Xbox 360, busquen emuladores de estas consolas que se puede llegar a jugar pero tienen que tener muy buena PC o prueben las "remasterizaciones" que se hicieron para PC que se tratan de Fan Games de personas que quieren ver este juego sin bugs y con mejor rendimiento.Como fui diciendo en esta reseña, este juego si fuese hecho con tiempo y sin hacerlo rápido hubiera sido uno de los mejores juegos de la saga de Sonic pero lamentablemente no fue así. Lo único que se salva es la historia aunque la historia de Sonic se parece demasiado a Mario ya que va rescatando a la princesa una y otra vez pero yo la llegue a disfrutar. Y el soundtrack impresionante que tuvo este juego.