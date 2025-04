*Ya publique este y otro articulo pero me lo rechazaron porque no me expando a otros juegos que no sea Sonic, la verdad que no lo sabia, así que les pido que este y el otro me los acepten y luego cambiare de juego. Por favor se los pido ya que perdí tiempo haciendo esto para que no me lo acepten.*



Ayy Shadow the Hedgehog, el primer juego que realizo Sega a partir de una encuesta de cual personaje que no sea Sonic querían para un juego y así se realizo este juego de la franquicia de Sonic. Bueno empecemos con la reseña de Shadow The Hedgehog.

Su historia ...

Su jugabilidad ...

Su soundtrack ...

Sus gráficos ...

Mi opinión final

PUNTUACIÓN FINAL: 7.5

Este aspecto llego a ser muy criticado ya que tiene varios finales dependiendo de lo que hagamos en las diferentes fases del juego. Esta historia empieza cuando Shadow se esta preguntando porque no puede recordar nada y porque solamente recuerda como se llama, y un recuerdo sobre una chica llamada Maria. Entonces en la ciudad que hay delante llega una invasión de unos aliens pero Shadow no le da importancia, hasta que llega una criatura llamada Black Doom y le dice que si consigue las 7 Chaos Emeralds le contara todo su pasado a Shadow. El acepta esta petición y va en busca de las Chaos Emeralds. Ahora cuando nosotros juguemos las diferentes fases podremos elegir entre ser Neutrales (Buscar solamente las Chaos Emeralds), Hero (Ayudar a Sonic y sus amigos) y Dark (Ayudar a Black Doom). Dependiendo lo que elijamos saldrá un final u otro, pero todo se resume en una historia final que no toma a ninguno de estos finales, sino uno totalmente distinto.Este apartado también llego a ser muy criticado pero después de haberse lanzado el juego, ya que en este juego como en cualquier juego de Sonic tenemos el homing attack y también tenemos armas (ya sea de las personas o de los aliens). Implementaron esto porque en su época los juegos de disparos estaban de moda, aunque no es indispensable usarlas, son algo que pueden hacer mas fácil tu experiencia. Como dije anteriormente podemos elegir entre tres caminos el Neutral, el Hero y el Dark. Cada uno tiene diferentes tareas (menos el Neutral que es llegar a la meta) como por ejemplo matar a todos los aliens del nivel (para la mision Hero) o matar a todas las personas del nivel (para la mision Dark).Como siempre en todos los juegos de Sonic, el soundtrack es simplemente genial. Su tema principal que suena antes de entrar a la pantalla del juego "I Am All of Me" es impresionante y ademas esta misma canción suena en la batalla final con el jefe final pero con una versión diferente llamada "I Am All of Me (Final Doom Version)". Que es igual o mejor que la normal y si tendría que destacar una de los niveles seria el del primer nivel "Westopolis".Este aspecto no es algo del otro mundo ya que este juego salio 2 años después de Sonic Heroes pero mantuvo los mismos gráficos de este juego, pero algo que mejoro bastante fueron las escenas hechas con CGI que son muy buenas. Este juego salio para PS2, GameCube y Xbox, y mas tarde para PS3. Aunque se puede jugar tranquilamente un emulador de PS2 o de GameCube, yo les recomiendo que si van a usar alguno usen el de GameCube ya que esas versiones casi siempre tenían menos bugs que la de PS2.Como dije anteriormente este fue el primer juego de Sonic que fue hecho a partir de una encuesta y sin usar a Sonic como personaje principal. Yo creo que si no hubieran utilizado las armas en este juego podría haber existido una secuela de este juego, aunque no sabría que historia podría llegar a tener. Y la oportunidad de elegir tu propio camino estuvo bueno pero lastima que no tienen significado esos finales ya que se resumen en uno solo al final.