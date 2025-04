Ayy Sonic Riders: Zero Gravity, uno de los mejores juegos del erizo azul en el genero de carreras. Si no contamos a los Sega All Star Racing, este juego fue muy bueno ya que mejoraba cosas de su antecesor. Lastima que con el siguiente Riders a este destruyeron la saga Riders. Pero bueno empecemos con la reseña de Sonic Riders: Zero Gravity.

Su historia...

Su jugabilidad...

Su soundtrack...

Sus gráficos...

Mi opinión final

PUNTUACIÓN FINAL: 7.5

En este aspecto mejora muchísimo comparado con Sonic Riders, ya que tiene una trama mejor hecha y no es solamente correr carreras porque hay un torneo. En este juego, como en el anterior, tiene dos historias. La del Team Sonic y la del Team Babylon. Al principio muestran como cae un meteorito a la tierra y este cayo en un lugar llamado Meteor Tech, cuando cae el meteorito nos damos cuenta que es un tipo de anillo. En este lugar hay un ejercito de robots los cuales se despiertan al sentir este anillo cerca de ellos. En la historia del Team Sonic, están tranquilos dando un paseo por un túnel bastante futurista hasta que un momento estos robots les tienden una emboscada. Ellos intentan escapar pero se estrellan contra una pared haciendo que se caigan de una gran altura, pero como Sonic poseía uno de estos anillos raros puede levitar por unos segundos en el aire y después cae a la superficie pero sin ningún daño. En la historia del Team Babylon empieza cuando estos están buscando un anillo de estos (que lo llaman Arca del cosmos) pero resulta que este lugar era una trampa, aunque pudieron escapar con el anillo. Cuando llegan a la nave de Jet, Storm le dice que los robots que los persiguieron están buscando estos anillos y entonces Storm va en busca del anillo que había robado un robot.La jugabilidad que tiene es muy buena sobre todo porque usa la misma formula que en el primer juego, pero mucho mejor. Ya que ahora al derrapar en vez de usar la tabla, usan estos anillos llamados el Arca del cosmos para ello. Y añadieron una mecánica muy buena la cual consiste en que necesitas recolectar una cierta cantidad de rings para poder usar las distintas mejoras o habilidades de cada personaje, por ejemplo podes aumentar tu velocidad máxima o el máximo de la barra de aire o usar la habilidad "especial" de cada tipo de personaje. Ya que hay tres tipos de personajes, de velocidad (pueden usar raíles), de vuelo (pueden usar rutas de vuelo) y de fuerza (pueden pasar por las rutas de fuerza).En este juego para mi no es tan destacable pero es lo suficientemente buena para ser de un juego de Sonic. La canción que a mi me parece la mejor es el tema principal "Un-Gravitify" y por supuesto el tema de la ultima batalla llamado "The Core". Esta ultima te mete en situación de que el mundo puede absorbido totalmente si no destruyes a este ultimo boss por se merece ser mencionada.Los gráficos de este juego lucen un poco mediocres porque salio en el mismo año que salio Sonic Unleashed, obviamente reutiliza un poco los gráficos del anterior pero un poco mejorados. Obviamente esto se debe a que no salio ni en PS3 ni en Xbox 360, sino que salio para PS2 y para la Wii. Aunque son un poco malos, cumple con su propósito ya que no es un juego que necesite de unos buenos gráficos.Para mi este juego si no es el mejor juego de carreras de Sonic, es uno de los mejores. Ya que para mi es mejor que su primer juego y obviamente es mejor que Sonic Free Riders, que gracias a ese juego no creo que volvamos a ver la saga Riders pero bueno ya le daré una reseña a ese juego. En cuanto a la historia me encanto sobre todo porque ya no era tan linear, porque cada historia tenia los mismos niveles o parecidos pero en distinto orden, no como en Sonic Riders que se repetían los mismos niveles en las dos historias.