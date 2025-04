¡Buenas comunidad de Gamehag! Hoy quiero tocaros la nostalgia desde el corazón a todas aquellas personas que pasaban la tarde viendo a estos guerreros, y estoy segura que con este juego lograre haceros recordar esos buenos momentos vividos, así no dudes en disfrutar este artículo.



Acompañadme con aquella melodía que resuena en nuestra cabeza al ritmo de "Go! Go! Power Rangers" que nos lleva hasta su videojuego: Power Rangers: Battle for the Grid.



PD: vuelvo a resubirlo por un par de errores que ocurrieron.

Historia.





Jugabilidad.

Modos De Juego.

Gráficos y demás.

Opinión personal.

De primer entrante contamos con un modo historia aportándonos un poco de vidilla a la trama de nuestros guerreros, aunque sea de lo más típica es de las que gustan sin duda, os lo digo yo que me pareció bastante guay, puesto que unas personas vienen del futuro donde Lord Drakkon el grandísimo villano, ha logrado crear unos seres capaces de anular los poderes de nuestros Power Rangers con unos cañones, gracias a ello quieren hacerse con el control de los Morphers, estos aparatos que ayudan a nuestros guerreros, como dicen: "las desgracias nunca vienen solas" y es que en este futuro lleno de caos, donde estos seres tienen el poder de viajar por el tiempo y espacio por las diferentes épocas, quieren lograr así acabar con todos nuestros Power Rangers de todas las generaciones. Deberán reunir sus fuerzas y acabar con este gran peligro que amenaza tanto su presente como su futuro.El gameplay de este juego se nos presenta como un estilo tradicional de luchas y en lo personal me gusto muchísimo, ya que las peleas eran de lo mejor que tenia las series y en este caso han sabido representarlas muy bien, aunque no desarrollaran como normalmente lo harían, puesto que no solo se limita a ser un 1vs1 sino que tenemos a nuestra disposición el poder controlar a 3 Power Rangers, teniendo así a nuestro alcance un modo de juego de 3vs3, así pues como no nos podemos olvidar del tan poderoso Megazord que podremos elegir entre una variedad de 3 como máximo, según los personajes que escojamos anteriormente.Algo que quiero destacar bastante, es que el juego cuenta con hasta 25 generaciones de estos valerosos guerreros, con lo cual abarca a todo tipo de personajes jugables, aunque nuestro plantel parezca pequeño a primera vista cada personaje tiene un variación en donde se representan estas generaciones, que sin duda quienes crecieron con ellas y pudieron ver a casi todos los Power Rangers recordara con mucho cariño, sin duda alguna hará mella en nosotros siendo un punto muy positivo.Como todo juego de luchas deberemos derrotar a los rivales en un limite de tiempo establecido, así como cada guerrero cuenta con su barra de vida y una vez se acabe esta, queda fuera del combate, también los ataques especiales están presentes y como no podía faltar, veremos movimiento muy emblemáticos recreados en el videojuego, ya que contamos con una barra llamada súper que se ira rellenando según hagamos los distintos combos con los personajes, sin pasar por alto que podremos transformarnos en plena pelea a nuestro Megazord elegido.Arriba mencionaba que tiene la forma de jugar de algunos juegos de lucha actuales, siendo parecidos al conocido como Dragon Ball Figther Z en cuanto a combates, ya que estos serán de 3vs3 siempre, aclarado este punto, tenemos varios modos de los cuales entre ellos esta el:Modo Arcade: donde se debe jugar una serie 7 combates, en los que deberemos afrontar al cual mas difícil, puesto que nuestros enemigos ganaran más experiencia en combate.Modo Versus: En este juego es el multijugador local, ya que se puede jugar tanto con la IA como con un segundo mando, no tiene más misterio que un simple combate y el ganador solo puede ser uno, yo disfruto mucho de este tipo de modos, y en este caso no es para nada la excepción ya que te da ese plus para los piques con la familia o con los amigos.Modo Entrenamiento: Como su nombre indica, sera para practicar esas combinaciones de Power Rangers que se nos resistan, ver cual mejor Megazord nos va en cada conbate o mejorar esos combos mortíferos. En este modo nos dan muchas opciones desde: poder tener la súper barra llena, ver un listado de combos que según los hagamos nos parecerán los botones pulsados en el lado izquierdo, para tener un control de lo más sencillo o eso unos medidores de daño, daño por combo, aturdimiento o nuestras acrobacias realizadas.Por ultimo pero no menos importante, contaremos con un apartado online de lo más interesante, y donde he de reconocer me pase la gran cantidad de tiempo que estuve jugando, ya no solo porque tienes partidas normales donde poder echarte unos combates rápidos, sino que también cuenta con unas clasificatorias como todo buen juego de lucha se aprecia, y un sistema bastante curioso de niveles.Gráficamente esta muy trabajado, tanto así en los diseños de los personajes como en los movimientos que realizan, siendo los especiales mis favoritos por lo asombroso que se ven en las piruetas que hacen nuestros Power Rangers. En las cinemáticas que nos presentan logran ese toque de comic americano que a mi parecer le queda muy bien, aunque un punto negativo que quiero añadir son la casi total escasez de escenarios que disponemos en todo el juego, siendo muy repetitivos si se llega a jugar mucho y sin rescatar ninguno que sea memorable para el jugador, los pocos que nos ofrecen no llegan del todo a convencerme visualmente, ya que quedan en un segundo plano como mal puestos frente a nuestros personajes.Por otro lado, el apartado sonoro si que es un regalo para los oídos, pues los sonidos que que creamos en los combos y todo el conjunto hacen que se escuchen como si fuera la mismísima serie, una delicia completamente. Decir que no cuenta con un doblaje al castellano pero si lo tenemos con textos y menús en español.Personalmente yo disfrute de la versión standar o mejor dicho la normal, pero también esta disponible una edición especial con más contenido y dirigido a esos fans incondicionales, lamentablemente en este videojuego contaremos con dlcs, algo negativo por mi parte, ya que no me imaginaba que en un juego de este calibre, donde se nota que va dirigido a la gente que disfruto en su infancia con estos personajes, llegaran hacer algo de este estilo, aun así el contenido solo es un extra y por ello no deja de ser disfrutable.Quiero dejaros un tráiler del juego aquí abajo:Como persona que creció con los Powers Rangers, no pude evitar comprar este juego de lo más peculiar, siento que me ofreció entretenimiento, es un titulo muy recomendable bajo mi punto de opinión, donde le echaras muchísimas horas, ya sea con amigos o tu mismo poniendo tus habilidades a prueba en su online, debo decir que en cuanto a la estabilidad de los servidores, por mi experiencia lo dejaron algo descuidado, ya que tuve problemas de conexión y no fue por mi internet, aun así decir que los contrincantes los encontraba muy rápido siendo así cada vez que terminaba uno muy dinámico, por lo demás sin duda que os encantara echar unos buenos combates donde reina esa emoción que se nos representaba en más de un capitulo de los Power Rangers.Este juego esta disponible tan solo a 20 euros o 20 dolares para: Steam, Xbox one, Nintendo switch y Playstation 4 como siempre yo lo jugué en este último, donde además había una comunidad muy activa y cordial.Con esto me despido por hoy, espero que os haya gustado tanto como a mi y nos vemos en el próximo articulo. Un abrazo lectores.