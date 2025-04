The Witcher 3: Wild Hunt | El Lobo Blanco.

The Witcher 3: Wild Hunt, lanzado el 18 de Mayo del 2015 por CD Projekt y CD Projekt RED. Un juego de Rol, Mundo abierto y que en su momento fue dominado juego del año. La franquicia a la que pertenece The Witcher 3: Wild Hunt se hizo particularmente famosa a partir de su segunda entrega, es decir, The Witcher 2: Assasins Of Kings que revoluciono en el mundo de los juegos como ya han hecho otras franquicias y que ya de por si ustedes mismos podéis encontrar innumerables videos de gameplay o reseña por youtube hablando de este grandioso juego.

Esta vez como siempre, jugamos como el Lobo Blanco, más conocido como Geralt Of Rivia en donde nuestra historia comienza en una búsqueda por varios continentes por la amante perdida de Geralt, es decir, Yennefer of vengerberg y su hija sustituta, Cirilla Fiona Elen Riannon mientras la Cacería Salvaje nos acecha junto con los peligros que nos encontraremos a lo largo de nuestra aventura.

JUGABILIDAD.

Principalmente nos encontraremos ambientados en Velen y Novigrado dos provincias que se encuentran relativamente cercas una a la otra y que contienen un ambiente rural con un clima cálido, fresco y a simple vista bello y soleado. Normalmente a lo largo de nuestra aventura nos daremos cuenta que la mayoría de zonas que encontraremos gira en torno a este estilo de ambiente (Rural) aparte de alguna que otra playa o zona montañosa con nieve y pinos.

Al igual que en su predecesor este nos aporta su respectivo ciclo del día y la noche, es decir, mientras vayamos explorando el mundo este no se detendrá y seguirá avanzando dándonos así la posibilidad de incluso completar misiones o empezar misiones a cualquier horario en que se encuentre el juego. Cabe recalcar que las 24h del día y la noche en el juego equivaldrían 24 minutos en la vida real, aparte de que tendremos la posibilidad de “Meditar” o mejor dicho esperar, para así poder avanzar en las horas del día si es que preferimos un día soleado, lluvioso o de noche.

El comercio sigue en pie y no ha cambiado desde la anterior entrega. Nos encontraremos con diversas tiendas o comercios a lo largo del juego y dispersadas por los pueblos en donde cada una tiene una categoría diferente, es decir, Herreros, Alquimistas, Posadas, Vendedor de objetos varios o gente que vende florecitas o ingredientes para pociones. Aparte de poder comprarles objetos importantes para nuestra aventura también le podremos vender la “basura” que nos vayamos encontrando por ahí, obviamente el valor de esta baja según a quien se la estés vendiendo. Por ejemplo si le vendes una armadura a un Alquimista, te va a pagar menos de lo que te pagaría un Herrero.



Un dato curioso seria que no todo lo que encontramos explorando es basura, a veces nos pueden tocar armas o armaduras muy potentes que nos habrán ahorrado gastar una cantidad bastante grande de monedas, aparte de que conseguimos materiales útiles para mejorar nuestras armas, armaduras y runas… Aun que claro, también se lo podemos comprar a los mercaderes todas estas cosas (Incluso los ingredientes de mejora) si es que no queremos esperar.

Gran parte de las monedas y las formas más viables de conseguirlas seria hacer misiones secundarias que nos darán los Npc que nos encontremos por pequeños pueblos, o simplemente recoger contratos de un tablero de madera (En cada pueblo importante suele haber uno y con misiones diferentes) Cabe recalcar que las misiones secundarias no son las únicas que dan dinero, sino también las principales. Y no tan solo dinero, sino que también alguna que otra recompensa especial como un trofeo, pieza de armadura o un arma.

También tendremos un árbol de habilidades bastante extensos y divididos en varias categorías “Ataques, Signos y alquimia” Aparte de otra categoría que tendremos presentes que es para combinar y ver cuantos mutagenos tenemos actualmente en la partida. Cabe recalcar que cada categoría de habilidades tiene un color diferente y cada mutageno un color diferente que corresponderán a cada una de estas categorías. Por ejemplo hay mutagenos rojos (Que la categoría “Ataque” es roja) Mutagenos verdes (Para la categoría “Alquimia”) Y mutagenos azules (Categoría “Signos”). Aparte de tener la posibilidad de adquirir estas habilidades mediante ganar puntos tras subir de nivel, podremos intensificar o multiplicar cada habilidad adquirida con sus respectivos mutagenos… Que cabe recalcar que cada uno de estos se puede combinar para crear así uno más poderoso, es decir, no puedes combinar un mutageno de categoría azul con categoría roja. Pero si que puedes combinar dos mutagenos azules para crear un mutageno azul más potente, algo así como comprimir el poder de dos en uno solo.

La cosa aumenta o mejora cuando nos adentramos en el personaje de Ciri, y aprendemos su forma de pensar y ver las cosas. Puesto una cosa nueva que ya de por si nunca se ha dado en anteriores entregas de la franquicia es tener la posibilidad de temporalmente en misiones principales de la historia jugar con otro personaje principal que no sea Geralt, pero esto no solo quiere decir que lo único que cambie es el género, voz, personalidad y la forma de bailar tras dar espadazos del personaje mientras jugamos, puesto Ciri tienes sus propias características especiales que simplemente no podremos hacer con Geralt. Un gran ejemplo seria el poder de la tele transportación que porta Ciri o la capacidad de moverse o esquivar ataques con una velocidad que sencillamente es inhumana.

BANDA SONORA.

La banda sonora sencillamente es exquisita e increíble, esta se encontrara presente en el menú principal del juego pero el papel más importante que juega es en las cinemáticas o cuando entramos en pelea o en acción con cierto enemigo importante o tan solo un enemigo cualquiera. Esta hace sentir la batalle de lo más increíble y está llena de pura adrenalina, sin duda, son de ese estilo de banda sonoras que al final de todo te terminan poniendo la piel de gallina.

OPTIMIZACION.

Sin duda, de los juegos que he llegado a jugar de esta nueva generación (The Witcher 3 fue estrenado el 2015, pero aun así se siente como si apenas hubiésemos sabido de él ayer) The Witcher 3 fue sin duda, el más optimizado que llegue a jugar. Y no lo digo nada mas como para hablar bien de él en el artículo, no, puesto he llegado a jugar juegos más viejos que este (Como de 2013) y que ni mi grafica Gtx 1050ti lo puede correr a 60fps estables en calidad alta, en cambio, The Witcher 3 aparte de tener mejor gráficos que estos juegos la optimización es increíble permitiéndome incluso jugarlo literalmente con todos los gráficos en ultra al máximo con unos 60 fps estables (Y eso que es un mundo abierto que cabe que recalcar que aquellos jueguitos de 2013 no lo eran). Aun que… Directamente, no hace falta que tengan una gráfica tan potente como para correrlo a unos 60fps estables en calidad alta, puesto he visto benchmark por ahí (Que incluso ustedes lo pueden comprobar) de tarjetas gráficas medio viejas como Gtx 750 o Gtx 650 con un procesador i5 de tercera generación corriendo el juego a una calidad alta con unos 50-60 fps estables… O quizás menos aun que eso.

FINAL.

Sencillamente, si eres fan de esta franquicia, sin duda The Witcher 3: Wild Hunt es una entrega que no te decepcionara… O sin tan solo eres amante o te gustan los juegos de Rol, Rpg y de mundo abierto con una buena trama e historia. Actualmente se encuentra disponible en Steam a unos 39,99$ (40$ para ser expecifico) Sin dlc, pero es preferible esperar a ofertas, puesto ponen el GOTY Edition a unos 5-7$ y te ahorras un buen dineral dependiendo de la región en la que se encuentre tu Steam.