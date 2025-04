¿Por qué Resident Evil Village es una buena idea?

Hola comunidad de Gamehag, espero estén bien, en este artículo veremos el porque el próximo juego de la saga Resident Evil llamado “Village” es una buena idea y una premisa fresca para la saga.



Yo se que el juego no salió y no va a salir este año, pero, este análisis a la premisa es más que nada para aquellas personas que dicen que Village va a ser una porquería, que no parece un Resident Evil/Biohazard y un sinfín de críticas sin sentido (Por suerte son pocas las personas que dicen estas cosas, pero, aun así, irritan XD)





Esto no es una opinión o algo por el estilo, es algo analizado objetivamente para ser lo más acertado posible.



Sin más que decir, empecemos con la introducción al juego.

Resident Evil Village es el próximo juego de la saga Resident Evil (occidente) o Biohazard (oriente) que va a ser desarrollado por Capcom y que, según ellos, para el próximo año (2021) ya va a estar listo el juego. El juego va a ser del género Survival Horror con un toque más de acción que en Resident Evil 7.El juego será lanzado por el momento solo para PlayStation 5, XBOX Series X y PC (Steam) No hay detalles de si se lanzara también en consolas de la generación pasada como PlayStation 4 y XBOX One por el momento.El juego al ser del género “Survival Horror” (o así exclama Capcom) ya da una buena señal del juego, espero que lo cumplan y no nos den una entrega nefasta como Resident Evil 5 y 6. (perdón si a alguno les gusta el RE5 y RE6)En esta sección, vamos al ver el enfoque de la trama del juego, es decir, no vamos a ver su historia si no del enfoque de la misma, de que va el juego, etc.He de aclarar que no hay detalles de su enfoque y que esto son solo teorías, aunque viendo lo que pasó con Resident Evil 7, es muy probable que sea así.El juego va a desarrollarse en una especie de pueblo que está llena de criaturas extrañas mitológicas como son los hombres lobo y hay varios aldeanos o pueblerinos que luchan por sobrevivir a las horribles criaturas que merodean por el pueblo (de ahí viene el nombre del juego, Village. Y es muy similar a la trama de Resident Evil 4 solo que cambian los enemigos a los que nos vamos a enfrentar)Como sabemos, el juego va a ser protagonizado por el mismo protagonista de RE7 quien es “Ethan Winters”, el cual parece volver a sufrir de nuevo los peligros luego de que haya sobrevivido a Eveline, los Baker y los Molded, pero al parecer, el está metido en esto por otro personaje que es muy importante en la saga de Resident Evil, así es, estoy hablando del legendario “Chris Redfield”Al parecer, Chris va a ser clave en esta nueva entrega.Hasta acá lo que se sabe del juego y muchos dirán que no tiene nada que ver con la saga, que no va a ser un juego de la saga y etc.Pero viendo como enfocaron la trama en RE7, es muy probable de que, en este RE Village, los hombres lobo y demás criaturas sean una especie de B.O.W.S creadas por alguna compañía creadora de un virus, no sabemos si es Umbrella o alguna otra, pero en el trailer de Village, nos muestran por una facción de segundos, el logro de Umbrella en un tablero dando a entender que algo tiene que ver el paraguas con todo esto.También hay que recordar que Mia Winters (la esposa de Ethan) estaba infectada con el virus de Eveline (Virus E) y puede que también algo tenga que ver el virus que porta Mia con la trama del juego.Como pudieron leer, el juego pese a presentarnos un enfoque más sobrenatural con criaturas mitológicas, es muy probable que toda esta cosa de lo sobrenatural tenga una explicación científica de que era algún virus o una plaga, etc.Así que, si la trama del mismo se explica con un virus o sus derivados, no perdería el enfoque principal de la saga haciendo que el juego en historia no pierda lo esencial.Eso sí, espero que la historia no sea mala jajajaja, ahora sí, pasamos a la siguiente sección.El juego como sabemos, va a ser en primera persona utilizando mecánicas similares de las de RE7.Mucho se ha debatido sobre si la cámara en primera persona es buena o no para la saga (esto depende de los gustos de cada quien) pero, si analizamos objetivamente, la cámara en primera persona hace que nos convirtamos en Ethan, que nos sintamos como Ethan, aumentando el terror y la tensión en todo momento al presenciar cara a cara a los enemigos que nos esperan.Muchos dicen que esto hace que el juego se sienta más un Outlast que un Resident Evil, lo cual es absurdo bajo todo punto de vista.Para empezar, la cámara en primera persona no la inventó Outlast, hay juegos de terror más antiguos que Outlast (Outlast salió en 2013) que emplean la cámara en primera persona como “Amnesia: The Dark Descent” (salió en 2010)Si Resident Evil 7 y Village son una copia de Outlast por la primera persona, entonces Outlast es una copia de Amnesia y si nos ponemos así, todos los juegos de terror en primera persona posteriores al año 2000, son una copia de Resident Evil Survivor por emplear la cámara en primera persona, este Resident Evil Survivor es el primer juego de la saga RE en ser en primera persona, salió en el año 2000 para la PlayStation 1 y después tuvo un port exclusivo de China a Windows.Así que, si eres de los que crítica la cámara del juego, deberías ver el pasado primero y después dar tu opinión. (Puede que no te guste la cámara en primera persona, pero decir que es una copia de tal juego es absurdo)Perdón si me excedí, pero esto me daba tanta rabía escuchar, que es bueno desquitarse un poquito jajajaja.En el vídeo del mensaje de los desarrolladores, nos mostraron un poco como va el juego y la verdad es muy similar a RE7, algo que es positivo.No sabemos si habrá baúles, guardados manuales en ciertas zonas, etc. Lo que sí sabemos es que el juego va a contar con un inventario limitado y podremos gestionar los objetos del inventario como en RE7, RE2 Remake y RE3 Remake.También habrá medicamentos en botella como en RE7 y estarán las típicas armas de estos juegos como la pistola, escopeta, etc y alguna que otra arma extra.También nos muestran que en el juego tenemos una especie de moneda que es el “LEU o LEI” está moneda es la moneda de Rumanía y nos deja teorizar mucho, ¿habrá Merchandising de armas, objetos y o de alguna otra cosa?Eso lamentablemente no lo sabremos hasta que Capcom nos revele más información sobre el juego.Como pudieron ver, el juego por ahora tiene las mecánicas jugables mezcladas. Algo de mecánicas como los RE Clásicos y 7 con las de RE4 con esto del Merchandising.El juego en mecánicas promete ser mejor de lo que ya se vio en la saga, esperemos que sea así.Como ya indiqué, el juego va a estar protagonizado por Ethan Winters, y también aparecen otros personajes conocidos junto con unos nuevos que por ahora no tenemos ni idea de quienes son. Hay teorías de que en el juego podrían aparecer Alex Wesker (de Resident Evil Revelations 2) y Daniel Fabron (de Resident Evil Resistance) pero como son teorías, no vamos a darle importancia.Al único personaje de los conocidos al que por el momento sabemos su cara, es Chris el cual tuvo un cambio de diseño debido a las criticas del diseño de Chris en RE7.Encima en el trailer hacen ver a Chris como un villano porque supuestamente mata a Mia, aunque quien sabe.Ahora Chris en diseño es más parecido al Chris de RE6 o Vendetta, aunque sin tanto músculo y se lo ve un poco gordo en el trailer (igual debe ser por el traje que lleva que lo hace ver gordo) y Chris está bastante viejo, esto lo digo porque al principio del trailer nos muestran unas palabras semi oscuras que dicen “” que significaría “Hablan de un hombre porque “His” se refiere a un hombre y “Her” a una mujer.¿Quién es el personaje importante que es viejo y encima parece malvado? Eh, pareciera ser el final de Chris, aunque esto es solo una teoría, esperemos que no sea el final jajajaja.El juego como sabemos, va a tener el motor gráfico RE Engine “Reach for the moon” que fue utilizado en las últimas 3 entregas de la saga y en el juego de Devil May Cry 5.Visualmente según el trailer, no hay mucha diferencia gráfica entre los pasados juegos de la saga y este, aunque es solo un trailer y recién se están mejorando los gráficos para la siguiente generación.Igual el juego se ve espectacular según el trailer y por ahora este es el aspecto mejor trabajado de lo que va el juego.No hay más que decir por ahora de los gráficos jajaja.Si bien el juego no salió y no hay mucha información, el artículo fue hecho para aquellas personas que tiran hate al juego todo porque los enemigos no son Zombies, cuando Resident Evil/Biohazard jamás fue de Zombies, dicho por Capcom hace tiempo.Si no se enfoca más en los desastres biólogicos de los virus en el cual transforman a la gente en criaturas peligrosas aparte de que también se usan los virus para crear criaturas realmente devastadoras como los Hunters, Tyrants, etc.Si en toda la saga hemos visto serpientes gigantes, arañas gigantes, cucarachas gigantes, plantas carnívoras gigantes y Zombies fusionados con plantas, no entiendo porque unos hombres lobo que de seguro son una mutación, no es parte de la saga y arruina su esencia.En fin, espero les haya gustado, informado y entretenido mi artículo, se que es algo distinto el artículo, pero siempre ofrecer algo distinto es bueno.