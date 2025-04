Pity Pit - Reseña

En este articulo escribire de un juego que deja mucho de que desear tanto en jugabilidad, en su historia, entretener... Si, hablo de Pity Pit.



Este juego fue probado en Xbox, aclaro por si en PC hay algunas diferencias.

Pity Pit es un juego 2D de plataformas donde deberás excavar para llegar al centro de la tierra. Fue desarrollado y publicado por Panda Indie Studios. Fue lanzado el 18 de Marzo de 2020 y este juego está actualmente disponible para PC y Xbox One.



La historia de este juego es bastante fácil de explicar: usted es un hombre y necesita cavar en las profundidades de un pozo, por alguna razón que no está claro. Con un estilo 8 bits y totalmente retro.







La jugabilidad:



La historia no es uno de los puntos altos de Pity Pit. Tu personaje, tu avatar en el juego, es un minero muy pálido con una mandíbula inferior pronunciada, que pone en mente un cavernícola. De todos modos, Oratio, como se llama el personaje, tiene un pico y no tiene miedo de usarlo. Lo que esto se traduce en una plataforma de desplazamiento vertical tipo de experiencia, donde Oratio tiene la tarea de cavar hacia abajo y hacia abajo hasta que muere. La muerte vendrá muy a menudo.



Oratio, puede cavar a la izquierda, a la derecha o hacia abajo, y eso es todo. A medida que cavas, puedes recolectar recursos como roca y cobre, monedas de oro, rocas que contienen oro y puedes usar bombas. Las bombas son una bendición mixta, ya que aunque te permitirán eliminar bloques problemáticos que no pueden ser excavados, si estás demasiado cerca de la explosión te dañarán. Oratio sólo puede soportar dos golpes antes de que su juego termine. Con bombas, TNT y monstruos potencialmente capaces de herir a Oratio, es mejor esperar que los controles estén a la perfección. El problema es que no lo son. Por lo tanto, cavar, evitar a los malos y explosiones, cavar un poco más, tal vez encontrar una mejora para su pico en una cámara. Eso es más o menos Pity Pit resumido, pero entonces también querrás lanzar el hecho de que el techo de este pozo parece estar colapsando. Sí, si la parte superior de la pantalla te atrapa, también se acabó el juego, así que necesitas seguir progresando hacia abajo para mantenerte con vida.







Los controles no son el problema…:



A medida que cavas, te encontrarás con una tienda de vez en cuando, que se puede interactuar para comprar artículos como pociones de salud, restaurar cualquier corazón que Oratio pueda haber perdido en el camino. También hay forjas para encontrar, donde los materiales que has recogido en tus viajes se pueden convertir en nuevas herramientas brillantes para hacer tu vida más fácil. Afortunadamente, los enemigos pueden ser asesinados golpeándolos con tu pico, pero eso sólo se aplica realmente si tienes un viento a favor y los dioses del juego están contigo, de lo contrario sólo pasan directamente a través de sus débiles intentos de golpearlos y dañarlo en su lugar. La cantidad de veces que he estado cavando hacia abajo y un monstruo que viene desde abajo no fue asesinado por un aluvión aparentemente constante de golpes de pico me sorprendió. Pronto descubrirás que evitar a los enemigos es mucho mejor que tratar de luchar contra ellos si quieres llegar a los niveles más bajos de la fosa.



El mayor problema con Pity Pit no es la detección de golpes dudosos. No, el mayor problema con este juego es en términos de la diversión, o la falta de ella. La búsqueda de Oratio no ha podido atraparme en absoluto, ya que es difícil preocuparse por la motivación de un personaje cuando no parece tener ninguna. El juego es aburrido, no parece haber ningún punto para jugar a través, y francamente fue sólo debido a la necesidad de escribir algunas palabras y agarrar algunos logros que me hicieron jugar tanto como lo hice. Una vez que todos se agarran, este es sin duda uno de esos juegos que va a desinstalar de inmediato.







Conclusión:



En conclusión, me gusta tratar de llegar a algunos comentarios positivos para charlar con todos los juegos que juego, pero por mucho que me gusta tratar de ser equilibrado, es bastante difícil con Pity Pit. El juego se ve mal, incluso para los estándares de los títulos retro de aspecto de 8 bits, que juega mal, sin una idea real de lo que está destinado a hacer y porque usted tiene que soportar la detección de golpes dudosos, simplemente no es divertido.



Puedes comprar el juego en Steam si es para PC. Para comprarlo para Xbox One lo puedes hacer desde su tienda.



Espero les haya gustado el articulo <3



