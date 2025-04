Piggy Go - Choque de Monedas

Muy buenas a todos, como están? espero la estén pasando bien de bien porque en esta ocasión les traigo una reseña de un juego un tanto peculiar. Espero les guste mi articulo del juego que tiene como nombre: Piggy GO - Clash of Coins o simplemente Piggy GO. Espero que este articulo sea aceptado y que si tienen alguna que otra duda, me la dejan saber en los comentarios. Subo este articulo de nuevo ya que me lo rechazaron por falta de ortografías, lo subo nuevamente sin faltas ortográficas. Espero que sea aceptado. Sin mas que decir, comencemos!

LANZADO



Este maravilloso juego vino a nosotros de una forma no tan accesible para los usuarios gamers, ya que el juego salio primero en las plataformas de apple (algo que a los usuarios de android no les agrado mucho). ¿Por que no les agrado? bueno, si eres de esas personas que estaban tan ansiosas porque salga el juego que tanto amaban, seguro te pondrías de mal humor porque no salio para el dispositivo que tu dispones. Bueno, eso les paso a los usuarios de android, se molestaron un poco porque este juego no salio primero en sus dispositivos. Este juego también es uno de los que no tienen fecha exacta o simplemente no se sabe cuando el juego salio a la luz. Si te pones a investigar profundamente sobre el caso de la fecha del juego, puede que no encuentres la fecha exacta; la ultima actualización que tuvo el juego en cada una de las plataformas, tanto apple como android. Aquí les dejo las actualizaciones recientes:

En la plataforma de apple: 19 de junio del 2020.

19 de junio del 2020. En la plataforma de android: 8 de junio del 2020.

Board Kings

Coin Master

Island King

Piggy Boom

Match Masters - PVP Match 3

Dice Dreams

Spin Voyage

Coin Boom

Etc....







NIVELES



Airship

Havanas

Caribbean Sea

Azteca

Canada

New York

Polo Norte

Polo Sur

Hoy en día el creador del juego ha estado pendiente de sus jugadores y también de su propio juego, ya que cada mes le agrega una actualización diferente al juego. Siempre va agregando cosas nuevas al juego; nuevos eventos, nuevos materiales para seguir divirtiéndonos, nuevos usuarios agregándose al juego, etc. Bueno, anteriormente les hable de que no hay una fecha exacta del juego, pero, fue lanzado alrededor del 2018 (casi terminando el año) y comenzando el 2019. Este juego fue creado por la empresa de(la misma compañía, solo que varia el nombre en cada plataforma).El juego dese ha comparado y se ha afirmado que es similar al famoso juego deEste juego no solamente se iguala a dos famosos juegos, el juego también tiene varios juegos que le hacen competencia (son similares y tienen la misma dinámica). En esta ocasión les estaré mostrando los juegos similares aAquí están a continuación:Como saben, juegos como este, siempre tienen una copia o un juego que se asimila a ellos. Si quieren saber mas de las copias que tiene este juego, pueden investigarlo profundamente y encontraran mas juegos como este.Les dije anteriormente que este juego se asimila a(así que ya tienen una idea de como es la jugabilidad del juego). Primeramente, cuando entras a este juego, puedes ingresar con tu cuenta de facebook o ingresar como usuario invitado (mas recomendable: usar tu cuenta de facebook). Cuando entras, te pedirá ingresar un nombre cualquiera, te dará un breve tutorial de como funciona el juego y comienzas a tirar los dados. ¿Tirar los dados? si, este juego consiste en que vas tirando los dados a ver que cantidad te toca, mientras mas grande sea el numero de los dados, mas podrás avanzar en el tablero. En el juego estamos al mando de un pequeño cerdito llamadoEn tal juego, podemos ir comprando personajes (todos cerditos, pero, con una ropa diferente), ganamos monedas para comprar materiales, ropa, personajes y mas oportunidades de lanzar los dados. Podemos participar en una batalla contra otro usuario y si ganamos obtendremos monedas y si tienes suerte podrás ganar diamantes y mas oportunidades de lanzar los dados. ¿Para que sirven los dados? bueno, cada vez que lanzas los dados tu cerdito avanza y vas ganando monedas cada vez que le des la vuelta al tablero. Podrás subir de nivel poco a poco, una vez que le des la vuelta completa al tablero.En la sección de gráficos del juego, los juegos están entre 2D y 3D, acercándose mas a los gráficos 3D. Con los gráficos que contiene el juego puede que supere muchos juegos que se encuentran en su misma sección o área. ¿A que me refiero? osea, este juego poco a poco va avanzando con las actualizaciones que nos trae el creador y todas las cosas nuevas que agrega en ellas, puede que logre pasar a muchos juegos que hoy en día son famosos o muy jugados. No dudemos de que este juego obtenga mas fama de lo que hoy en día tiene.Consta con varios niveles que podemos llegar a ellos mejorando nuestro barco volador al máximo en cada nivel. Estos niveles se les puede conocer mejor como un país o ciudad a la que nuestro cerditova viajando. Les estaré dejando el nombre de algunos niveles conocidos en el juego. Aquí les dejo los niveles:Si pruebas el juego conoceras varios niveles mas, siempre que mejores tu barco al máximo podrás pasar de nivel.Cuando quieres conocer los controles de este juego, no tienes que hacer una investigación profunda para saber de ellos, ya que en este juego lo único que tienes que hacer es daren la pantalla cada vez que sea necesario. ¿Que nos dices? bueno, les dejo un ejemplo del mismo juego; cuando necesitas lanzar los dados simplemente dasen los dados y ellos serán lanzados automáticamente. Pasa lo mismo en cada área del juego, cuando sea necesario dar, lo haces y listo. Anteriormente dije que tendrás un tutorial al inicio del juego que te mostrara que debes hacer en el juego para poder ir avanzando y obtener varias victorias.Tal vez este juego no sea el mas bueno del mundo pero el creador de este juego lo hizo con mucho cariño para nosotros, para que podamos disfrutar de todas las secciones que contiene. El creador también va agregando cosas nuevas para que el juego no sea un tanto aburrido y nosotros podamos pasar un buen rato batallando contra nuestros amigos o familiares, subiendo de nivel, consiguiendo monedas, etc. Este juego también puede ser de ayuda para los que pasan un mal rato en esta cuarentena, así que no dudes en probarlo si eres uno de ellos. Espero que te haya gustado el articulo que les traigo en este día, si tienes alguna duda o algo que te incomode, no dudes en dejármelo en los comentarios. Estaré mejorando en el ámbito de los artículos.