Phantomgate The last Valkyrie

Hola chicos y chicas de Gamehag hoy les traigo un juego móvil que la verdad aunque tiene algo que no me gusta y ése algo es la razón por la no descargo éste tipo de juegos, a pesar de eso éste juego en particular logró captar mi atención y por eso quiero que lo conozcan. Su nombre es Phantomgate y es desarrollado por Netmarble. Como es algo típico de Netmarble para jugar éste juego necesitas estar conectado a Internet, pero a pesar de todo es un juego interesante y ya les explico por qué.



Historia

En la historia se nos narra que los dioses (los mitológicos) enloquecieron, sumiendo así el mundo en un caos y sólo la valkiria elegida pondrá fin a ésto. De primera entrada no se dice por qué los dioses hicieron eso pero luego vamos a una escena en la que Odín está hablando con una mujer llamada Renata (la cual es una valkiria) pidiéndole que le entrega a la niña y al hacerlo la perdonaría. Ésta se niega a entregarle a la niña la cual nos enteramos de que se trata de su hija. Ante la negativa de Renata, Odín se enfurece hasta el punto que le pide a su hijo Thor que la mate y tome a la niña, aquí es cuando empieza la primera batalla del juego. Thor es más grande que Renata y que los demás personajes ya que es un dios, pero cuando es derrotado Thor asume un tamaño aún más grande, un tamaño gigantesco; de modo que ya no pueden derrotarlo debido a su enorme poder.

Cuando Thor está a punto de matar a Renata, otro personaje llamado Relojero interviene frenando su ataque momentáneamente y aprovecha para decirle que huya y que ponga a su hija a salvo (refiriéndose a la niña como hija de él). En eso el ataque de Thor ilumina todo el escenario, dejándonos así con la duda de qué fue lo que pasó. Después de todo esto Relojero habla con el jugador diciendo que la batalla que vió no fue un sueño, que Renata se sacrificó para salvar a la niña recién nacida y ahora es su deber cuidar y guiar a su hija Astrid (aquí es donde debemos darle un nombre a nuestra cuenta de jugador). Pasado el tiempo nos enteramos de Astrid fue cuidada y entrenada por un elfo, quien para ella es su padre. Astrid quien actualmente tiene 16 años nunca conoció a su padre (supongo que es Relojero) ni a su madre Renata, ésta última se cree que está muerta.









Astrid y su gata parlante Mini-ming vivían una vida normal hasta un día ambas son transportadas al Portal Fastasmal, lugar en el cual se encuentran con Relojero. En la conversación de Astrid con Relojero se revela que fué él quien las transportó a ése lugar y también que Renata aún está con vida. La razón por la que las llevó a ese sitio para evitar que Odín encuentre a Astrid ya que éste descubrió cual era su ubicación. Luego de un par de explicaciones sobre el Portal Fastasmal, entonces ahí comienza nuestra aventura. Asumiendo el papel de Astrid tendremos que averiguar qué pasó con Renata y a la vez salvar al mundo de la tiranía de Odín. Aunque claro, lo que más me extraña es que Relojero nunca le dice a nuestra protagonista que ella es su hija (¿o será que realmente no es?), supongo que esa es otra cosa que se descubrirá más adelante en la historia del juego.











Combates

Los combates en este juego son por turnos, y en la parte superior de la pantalla se nos indica en qué orden van a atacar tanto nuestros personajes como los enemigos. En la parte inferior izquierda de la pantalla están los botones de ataque. El botón que tiene el número 0 es el ataque estándar del personaje y por lo tanto no cuesta ningún PM para usarlo, mientras que los demás son ataques especiales y la cantidad de PM que cuesta su uso se muestra debajo cada uno. Durante los combates irán apareciendo ventajas en forma de íconos azules y desventajas en forma de íconos rojos, los cuales debemos arrastrar las ventajas hacia nuestros personajes y las desventajas hacia los enemigos En la parte de superior derecha se muestran los cuatro elementos con sus flechas, indicando que hoja es efectiva contra tierra, tierra es efectiva contra agua, agua es efectiva contra fuego y fuego es efectiva contra hoja. En el caso de Astrid, ella es un personaje de elemento fuego.









Exploración

En cuanto a la exploración puedo decir que este juego es espectacular. Es más, esta es una de las razones por las que éste juego ha logrado captar mi atención. Les decía al principio de este artículo les decía que el juego tiene algo que no me gusta, ya les explicaré de qué se trata. Antes de conocer Phantomgate, había jugado mi primer de Netmarble; Knight Chronicle. Este juego está basado en el mundo del anime, tiene un opening en el que vemos a los personajes como si fueran de anime y una historia que en principio pretende entretenerte. Knight Chronicle es un juego totalmente online y al igual que Phantomgate, los combates son por turnos. El problema es que de alguna forma, la historia no es la prioridad y la exploración se queda atrás en este tipo de juegos, ya que todo se trata de conseguir personajes de 5 a 7 estrellas para luchar contra enemigos super fuertes y completar eventos. Ose que no hay oportunidad para explorar, cuando vas a luchar contra un enemigo simplemente te ponen en el escenario donde éste se encuentra; de modo que tu papel será únicamente derrotarlo.









Knight Chronicle no es un mal juego, incluso les invito a que lo prueben y lo disfruten lo mejor que puedan. Pero por las razones que ya expliqué, simplemente no me llama la atención. En Phantomgate esto no es así, ya que la exploración es tan importante como su trama. De verdad es increíble andar por los diversos escenarios del controlando a Astrid, mientras resolvemos puzzles, evitamos trampas y luchando con enemigos. Si en un determinado escenario una trampa la hace daño a Astrid, cuando ésta luche con un enemigo su HP estará reducida. Incluso cuando estamos en el nivel 1 del capítulo 2, hay una parte en la que nuestra protagonista puede volar, pero ésto sólo será posible si encontramos las alas en cada nivel. También hay zonas secretas esperando ser descubiertas.











Hasta otra!!

En fin chicos y chicas, dejaré el artículo hasta aquí pero en verdad puedo decir muchas de este gran juego de parte de Netmarble. Pero si aún quieren saber qué es lo que no me gusta de él, es que al igual que Knight Chronicle éste también es totalmente online. Personalmente me gustaría que juegos como éste se pudiera jugar en todo momento, pero aún con todo eso es un grandioso juego. Claro que hay rezaltar que éste juego también tiene alguna cosa parecida a Knight Chronicle, pero sobresale por tener una historia con diversos capítulos, cada uno con sus niveles bien definidos y escenarios por descubrir. Bueno ya aquí me despido esperando siempre que les haya gustado el artículo. Se despide su servidor Sacnil1516. Hasta otra!!