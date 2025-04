Mi experiencia con Umbrella Corps

Hola a todos c:

Hoy traigo al videojuego peor criticado y más odiado de toda la saga Resident Evil, pero porque tuvo tanto rechazo? porque las críticas en la plataforma de Steam es tan mala? ¿Es tan malo en realidad? En este análisis voy a contestar estas preguntas desde mi punto de vista y la experiencia que viví al jugarlo.



Advertencia: Esta es mi opinión y mi experiencia con este título, hay gente que tal vez les gusto y no quiero que se ofendan por lo que voy a decir a continuación. Así que sin más que agregar comencemos:



es un shooter multijugador online del género Survival Horror que fue lanzado el 21 de junio del año 2016, desarrollado por Capcom para las plataformas de PC y PlayStation 4.Es uno de los tantos Spinn off que tiene la franquicia en el cual quisieron experimentar con el multijugador online.La historia del videojuego transcurre después de Resident Evil 6, situándonos en el año 2015, Umbrella ya no es lo que era antes y ha perdido fuerza, ahora hay varias corporaciones haciéndole competencia para tener en su poder la tecnología de las armas biológicas, para lograr esto contratan mercenarios y los envían a sitios minados de zombies para buscar los secretos de Umbrella.Este título se hizo exclusivamente para jugar online o eso nos hace sentir Capcom ya que no tiene modo campaña y solo tenemos el modo “El Experimento” que se puede jugar tanto online como offline. Cuenta con un tutorial que se divide en dos partes siendo uno el tutorial básico y el otro el tutorial avanzado. Tiene un sistema de pelea bastante básico y hay una variedad tanto de armas a distancia como de armas cuerpo a cuerpo. Consta de tres clases para elegir () y cada una tendrá una clase de armamento diferente. Cuenta con un sistema de cobertura con el fin de protegerse de los enemigos y cada vez que un jugador muere entra en el modo de espectador hasta que termine la ronda. Los jugadores están equipados con un dispositivo llamado “” (puede ser desactivado y activado al gusto del jugador), este nos hace invisibles ante los infectados, pero si los atacamos ellos se volverán hostiles con nosotros. También contamos con una nueva arma llamadaque nos servirá tanto para poder escalar paredes como para atacar a nuestros enemigos. Tenemos una variedad de mapas que nos deja jugar en los clásicos escenarios de esta saga como la ciudad de Raccoon City, la villa de Resident Evil 4, los laboratorios de Umbrella entre otros.Sinceramente le dedique menos de media hora a este título, pero fue suficiente como para formar mi opinión. Con el inicio del juego ya me daba cuenta de que las críticas que tuvo sobre su mala optimización no exageraban, tiene pocas resoluciones de pantalla y su configuración de video es demasiado básica, tuve problemas para que me reconozca el mando y al final tuve que jugar con teclado y mouse, los tutoriales técnicamente no sirven para nada ya que su sistema de pelea es demasiado básico y nada innovador, sus armas son desbalanceadas y ni hablar del Brainer que además de escalar sirve para atacar enemigos, está totalmente desbalanceado y es absurdo el daño que hace.Al no tener modo campaña solo se puede jugar “El Experimento” en modo offline y es aburrido, saltos de frames, el juego se trababa y unos zombies con una IA lamentable que, así como mueren renacen del piso, sumándole que tarda bastante en cargar el juego. El modo online ni siquiera pude probarlo porque no hay gente en cola para una partida. Mi corta experiencia con este videojuego fue nefasta.La sensación que me produjo no solo guiándome por la mala reputación que tiene y la cantidad de malos comentarios que recibió, sino también por mi experiencia, es un videojuego a medio hacer, pocas actualizaciones, nada de balanceos y totalmente abandonado hoy a la fecha. Su paquete de DLC y los mapas que pusieron en honor a las anteriores entregas son muy buenos, pero lamentablemente no supieron cómo aprovecharlos y técnicamente Capcom tiro una muy buena idea a la basura.Contestando las preguntas que están en introducción simplemente puedo decir que mi respuesta a todas ellas es: si, el juego es verdaderamente malo. Muy pocas veces opine tan mal de un juego, ni siquiera puede verle algo bueno y en serio no vale la pena ni siquiera tenerlo en la lista de deseados, menos comprarlo en rebajas. Me hubiera gustado poder darle otra oportunidad, pero con lo poco que vi ya fue suficiente y al no poder ni siquiera entrar al online ya habla muy mal de él, es una lástima ya que la idea era muy buena pero no supieron implementarla bien y mucho menos darle un buen soporte. Resident Evil Umbrella Corps merece ser olvidado como otros Spinn off de la saga que se hundieron en la oscuridad del olvido.Y hasta aquí el análisis de hoy, espero que les haya gustado y ya saben que cualquier critica es bienvenida. Hasta otra c: