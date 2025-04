PC Building Simulator - La PC de ensueño Artículo

Hola chicos de Gamehag, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Bueno primero que todo antes de leer este artículo quería decirles que si pueden quédense y léanlo hasta el final, dado que este tema puede que a muchas personas les pueda interesar y servir bastante en un futuro, Así que dicho esto quédense conmigo porque vamos a empezar con el artículo del día de hoy.

LANZAMIENTO DEL JUEGO

Como siempre es mis artículos vamos a comentar acerca del juego y su lanzamiento para después pasar a todos los temas a tratar en el artículo del día de hoy. Este juego fue estrenado oficialmente el 27 de marzo de 2018. Pero no quiero excusas, ya que este juego puede ser jugado en un montón de plataformas que si o si van a tener una de ellas a la mano y estas plataformas son: Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, GNU/Linux, Mac OS, SteamOS y Android. Además, Este título fue desarrollado por dos compañías llamadas The Irregular Corporation y Claudiu Kiss también fue distribuido por The Irregular Corporation, The Irregular Corporation Limited y RedMatrix. Puesto que ya sabemos un poco sobre el juego vamos a pasar al siguiente apartado. ¡Síganme los buenos!





JUEGO

Este es un juego curioso, ya que no es el típico shooter de acción, sino que este juego puede hasta llegar a serte útil en un futuro y el nombre de este juego es PC Building Simulator este es un juego en el cual aprenderás como armar pieza por pieza una PC, Algo que decir es que los componentes que te dará el juego para armar las PC son orientados a las PC Gamers de la actualidad, Los componentes que podrás usar para armar el PC de tus sueños son: ADATA, Asus y Asus, Antec, Arctic Cooling, Cooler Master, Corsair, EVGA, Fractal Design, G.Skill, MSI, NZXT, Patriot, Razer, SilverStone, ZOTAC, GIGABYTE

y AMD. Podrás usar estos y muchos otros más para que disfrutes de horas y horas de aprendizaje y diversión, Quien sabe quizás en un futuro te sirva.





JUGABILIDAD Y MODOS DE JUEGO

La Jugabilidad de este título es bastante divertida y entretenida, puesto que cada vez que empiezas a ensamblar diferentes tipos de PC Gamers te entran unas ganas de seguir ensamblando para mejorar más y más. En cuanto a modos de juego, este título es muy variado, Puesto que el título tiene 2 modos de juego principales los cuales son El Modo Carrera y el modo de Construcción Libre cada uno de estos modos lógicamente tiene diferentes formas de jugar para que haya más diversión.





En el modo carrera vamos a trabajar en un taller donde tú como jugador debes completar las tareas que te sean asignadas estas tareas pueden ser Armar computadoras, Eliminar virus, Agregar nuevas piezas etc. Como lo que estás haciendo es un trabajo ganaras dinero por hacerlo como en la vida real, además de que también puedes ganar EXP para subir de nivel. Con el dinero que ganes en el taller puedes guardarlo para un futuro o puedes gastarlos comprando piezas nuevas o usadas. Esa ya es tu decisión de cuales comprar. Algo importante es que con el EXP cuando subes de nivel se van desbloqueando piezas más avanzadas y potentes para armar la PC gamer de tus sueños. Por ultimo necesito comentarles sobre algo importante y es que en el juego tienes que pagar el alquiler de la tienda y la factura de la luz y si no lo haces ’’GAME OVER’’ a no sabes ingles te lo traduzco FIN DEL JUEGO así que mucho cuidado con eso.





La construcción libre que es el otro modo de juego es muy interesante, ya que el jugador obtiene dinero infinito y todas las piezas de las PC para poder armarla a su preferencia, Para los que están un poquito despistados es como el modo Creativo de Minecraft donde te dan todo gratis sin esfuerzo alguno. Y por último el juego tiene un Modo Tutorial el cual se encargará de mostrarte y enseñarte los controles básicos del juego para familiarizarte un poco antes de entrar de lleno a los otros modos.





GRÁFICA

La gráfica de este título honestamente se ve bastante bien no me quejo, las partes del PC están muy detalladas y en general me gustó mucho la gráfica de este título me parece bastante asombrosa, Ahora te voy a dejar los requisitos del juego por si lo quieres instalarlo en tu PC y probar este fantástico juego que por cierto esta 100% recomendado.





OPTIMIZACIÓN



En cuanto a la optimización es bastante estable bajo mi punto de vista, ya que es un juego que no es Online y por tanto no sufre de lag, dado que no se juega con una conexión a internet ni nada por el estilo, Como todos los juegos este tiene sus bugs, pero siempre son muy leves y además siempre son solucionados por las actualizaciones constantes que tiene juego.





CONCLUSIÓN

Como siempre hemos llegado al final de otro gran artículo, Espero que haya sido de su agrado y que les haya servido que es lo importante, por mi parte solamente me queda decir que es un título súper recomendado si quieres aprender un poco más sobre el ensamblaje de ordenadores y divertirte mientras vas aprendiendo. Con todo esto dicho y hecho, hasta un próximo artículo, un beso y adiós.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 10/10 PRECIO: €8.29 Kinguin