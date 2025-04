¡Buenas comunidad de Gamehag! Level5 nos presenta de nuevo un juego lleno de misterios y puzzles de lo más entretenidos, poniendo al máximo nuestras capacidades de concentración y astucia, sin dejar de lado una trama que nos atrapara desde el primer instante.... ¿Os atrevéis con el reto?.



Nos vamos viaje a Londres en: El misterioso viaje de Layton: Katrielle y la conspiración de los millonarios.



Nos ponemos en los zapatos de Katrielle hija del tan famoso profesor Hershel Layton, decide abrir su propia agencia de detectives en Londres con el propósito de algún día encontrar a su padre puesto que este desapareció en extrañas circunstancias hace mucho tiempo. Sin oportunidad a tan si quiera establecerse del todo le asalta su primer caso, de la mano o mejor dicho de la pata de un perro que habla, esté no recuerda nada de su pasado y acude a nuestra protagonista para descubrirlo. Ella cuenta a lo largo de la historia con un compañero llamado Howerd Phanon que le ira ayudando, además cuenta con un factor y es que sera bastante relevante en la trama principal. Ambos descubrirán que no es un caso tan fácil de resolver, pues engloba muchos enigmas.No se nos presenta una jugabilidad como tal, puesto que nos limitaremos a resolver acertijos que nos propone el título. El punto fuerte de este juego es pensar como un detective a la hora de resolverlos, sobre todo conseguir la lógica a los sucesos que van ocurriendo. No controlaremos a ningun personaje aunque lógicamente nos da ha entender que somos Katrielle. Cada misterio que resolvamos pasara a una cinemática continuando de este modo la historia y así guiando nuestros pasos por la cuidad de Londres.Me gustaría añadir que tiene una cantidad asombrosa de acertijos y puzzles de lo más llamativos y dinámicos, pues podemos pasar de un puzzle donde nos dan unas piezas para crear una imagen o hacer que todos los topos salgan de sus escondites para resolver el misterio. Están muy bien pensados e implementados, haciendo que la cabeza del jugador de bastante vueltas y tengas que poner a funcionar a tope la mente, sobretodo cuando nos ponen a prueba en todo momento, ya que aquí se cuenta en un score la eficacia con la que sea se resuelven tanto en puntuación, intentos o tiempo, dándonos hasta desafíos de contrarreloj. Cuenta con mas de 160 misterios que nos darán ese plus para invertir horas en este fantástico juego.El videojuego nos muestra unas cinemáticas de lo más animadas en todo el sentido de la palabra, ya que veremos una animación muy bien trabajada, además de contar con un doblaje al castellano con interpretaciones de lo más notables como: la de la misma Katrielle siendo igual voz que la famosa gata cósmica Yummi de League Of Legends o Howerd Phanon siendo la voz de Ash en Pokemon. Por no hablar que de seguro nos sacaran alguna que otra risa, ya que tenemos situaciones de lo más divertidas y locas.El apartado visual simplemente fantástico, lógicamente donde más nos quedaremos asombrados sera dentro de las propias escenas de animación pudiendo llegar a ver una Londres de noche con toda la belleza que eso implica, a parte del diseño de los personajes que es de resaltar con la adorabilidad que los han querido caracterizar al igual que sus personalidades muy acentuadas.Con un apartado sonoro de lo más movido en ocasiones que lo amerita, así como tonos relajantes cuando se tiene la ocasión de tomar un descanso y mas sombríos cuando hacemos misterios que requieren cierta seriedad. Ya no solo con la música hace de este apartado algo maravilloso sino también por los pequeños sonidos de las onomatopeyas que hacen los personajes al resolver los enigmas o al fallarlos. Como es de costumbre me gusta dejaros una pieza de melodía de cada juego que hago, en este caso no sera una excepción.Aquí os dejo una melodía que me gusto mucho:Cuenta con una Deluxe edition en la consola Nintendo Switch en la que se nos añadirán diversos novedades por decirlo de alguna manera, ya que nos darán 50 vestidos nuevos que la verdad son muy bonitos todos, también desbloquean contenido anterior de Dlc y por ultimo nos darán unos 40 nuevos rompecabezas, a parte de una mejora en cuanto a la resolución se trata, puesto que este juego fue lanzado originalmente para Nintendo 3ds y a mi opinión se tendría que haber quedado ahí, ya que personalmente me atrae más el tener las dos pantallas que le daba un toque más a los antiguos Leyton, además aprovechaba de esta forma también las características que ofrece la consola portátil, eso sumando que tenia la función de contar con el 3D en caso de disponer, ya que las versiones de 2Ds no cuentan con ese factor que es muy curioso y lo han sabido implementar muy bien.Ya casi para finalizar quiero dejaros un tráiler en castellano aquí abajo:Como persona que no se declara especialmente fan de los juegos de pensar, debo decir que esté me causo una buena impresión, ya que no solo son puzzles sino todo el conjunto que vemos, en lo personal me enamora, totalmente disfrutable eso si no negare que en muchísimas ocasiones tarde bastante en encontrar la solución, llegando a desesperarme bastante pero en eso radica la diversión en esta clase de juegos, puesto que representa un desafío mental y que decir de la satisfacción cuando se logra resolver, es simplemente apasionante. Disponible tanto en 3Ds como en Nintendo Switch en su versión Deluxe, es muy recomendable pero recalco que aunque lo disfrute en ambas versiones me quedo sin lugar a dudas con la versión de 3Ds, a pesar de las carencias de rompecabezas y trajes.Espero que os haya gustado mucho, decirme vuestra opinión sobre los juegos de este estilo y nos vemos próximamente lectores. Un abrazo.