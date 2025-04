"Pantanos" es una campaña infravalorada (L4D2)

Buenas! esta es la tercera vez que intento publicar este artículo, la primera vez fue rechazado por falta de imagen en miniatura, que estaba subida, pero por algún motivo no se visualizó, a parte de eso, los enlaces a youtube que dejé tampoco se veían. La segunda vez fue rechazado por spam o plagio, no es que haya sido spam, pero al rechazarte un artículo, la página no tiene una opción tan básica y lógica como editarlo para luego ser revisado otra vez, por lo que que lo reenvie en otro artículo, tampoco es un plagio, todas las veces que hayan visto este artículo acá son intentos míos por publicarlo.



Este artículo es una opinión personal de la cuarta campaña de Left 4 Dead 2, Swamp Fever (Pantanos).

A cualquier hora de el día, mirando la lista de servidores, esta es una de las campañas menos jugadas, tanto en modo Campaña como en modo Enfrentamiento, yo creo sinceramente que está infravalorada, por eso decidí dar mi punto de vista en este artículo.



Antes de comenzar, quiero dejar en claro que voy a omitir toda información objetiva que puedan buscar fácilmente en internet, no aportaría nada, no voy a hablar de que localidad inspiró esta campaña o cosas así.

¡La única cura es la muerte!

Para hacer este artículo lo más ligero y práctico posible, voy a resumir los puntos por los que creo que esta campaña debería ser más valorada, para luego explicar más en detalle cada uno:



-Originalidad

-Música

-Ambiente

-Eventos

-Dificultad y Equilibrio

-Climax



Bien! comencemos de una vez explicando cada punto.