¡Buenas comunidad de Gamehag! Hoy quiero traeros un juego que me recordó mucho mi infancia por su salida en Windows 95, por aquel entonces jugar un videojuego en pc era alucinante y pocas personas tenían la oportunidad, por ello quiero que nos embarquemos con nuestro barco hacia un juego de lo mas antiguo pero de los buenos.



Nos vamos de viaje con: OverBoard!

Jugabilidad que ofrece.

Mi opinión final.

Overboard es un juego que nos presenta una vida al más puro estilo de los marineros en alta mar, y es que el simple hecho de navegar sin conseguir marearos es lo gracioso, así que coger vuestras cosas y embarcar sin miedo. Hace mucho que lo jugué para esa vieja psx que aun sigue dando tanto buenos ratos, y como seria de esperar con este juego también, primero de todo, no seremos un protagonista al uso como en cualquier juego, aquí nos pondremos a disposición de nuestro barco el cual navegara completando los distintos niveles que nos presenta el juego.Nos dan la opción de recoger náufragos perdidos a la deriva en el mar, y de ese modo recuperaremos un tanto por ciento de nuestra salud perdida en el viaje, por cierto ya que hablamos de salud, el barco podrá sufrir diversos daños, tales como golpes o incluso prenderse fuego. Para mí un buen detalle que tiene este juego y que me gusto mucho en su día, es que mediante vas perdiendo salud podremos ver el deterioro de nuestra nave con bastante detalles para la época que fue lanzado el juego, además de poder hundir barcos enemigos y ver como estos se pierden bajo el agua, quedándose hundidos frente a nuestros ojos.El juego sera dividido por mundos y estos serán los distintos niveles que tendremos que afrontar variando los escenarios por donde nos guiaremos al navegar, debemos tener cuidado, ya que existen diversas trampas que nos encontraremos a lo largo de nuestro viajes, pudiendo ver incluso hasta un lanzallamas que nos derribe casi por completo, así que tendremos que ser muy astutos para poder sortearlos de la mejor manera.Para defendernos de nuestros contrincante, usaremos diversas armas de las que dispone nuestra nave, en un principio tendremos nuestro arsenal de cañones, como todo buen barco de piratas que se precie tiene que tenerlos, además de poder encontrar mas armamento como balas de cañón mejoradas, las cuales causaran estragos en nuestro enemigos o los mismísimos lanzallamas ya mencionados, no solo lucharemos contra trampas y barcos rivales, aquí hacen aparición monstruos marinos que no dudaran en plantarnos cara, y creerme nos superan en tamaño a nuestro barco por mucho, así pues imaginar el tamaño de esas criaturas como en cualquier película de piratas fantasiosa.El gameplay que nos ofrece como podéis imaginar es simple pero a veces no tan sencillo ya que es un tanto tosco en mi opinión, pero al final te acabas acostumbrando, puesto que solo lo controlaremos con los gatillos para poder ir girando a los respectivos lados, aquí es donde mas abarca ese problema de lo tosco o pulsando algún otro botón para atacar.Los mapas es lo que en su día no me convenció mucho, ya que se me hizo algo pequeños y demasiado lineales sin dejarnos mucho mas que explorar, pero lógicamente el tiempo en el que fue creado no llegaba para más en cuanto a este apartado se refiere aun así podrían habernos ofrecido algún mapeado amplio.Otra cosa que no me gusto mucho del juego, y quiero aclarar este punto de primeras, es que no dispone de un modo historia como tal, ya que no veremos ni cinemáticas, ni textos de ningún personajes que nos diga nada, esto tiene dos puntos, uno bueno y otro negativo, uno es que hace mas accesible el juego a la gente por el tema del idioma, ya que no dispone del idioma español pero si estará en ingles, y el otro punto es que lógicamente podrían haber trabajado en una interacción aunque fuera mínima de por ejemplo: El capitán del barco con algún tripulante o hablando el según los sucesos que vayan apareciendo o incluso algún motivo por el cual tomamos ese rumbo y no el otro.Al menos cabe rescatar que en el apartado sonoro, este juego va para bien puesto que las melodías que nos acompañan en la travesía son bastante bonitas y relajantes haciendo todo mas ameno, aunque de nuevo no disponemos de mucho dinamismo ni cuando comenzamos una batalla con otro barco ni cuando terminamos de pasarnos un nivel.Un juego más que recomendable, en mi opinión fue muy infravalorado a pesar de que entretiene mucho, aunque ahora bien, en la época actual es posible que aburra muy pronto ya no solo por lo poco que nos ofrece en cuanto solo a pasar niveles se refiere, pero estoy segura que si alguno de vosotros sois amantes de lo retro, sin duda os gustara mucho probarlo incluso después de tanto tiempo. La verdad que con este de relanzar juegos con mejoras gráficas es toda una pena que no fuera remasterizado, hubiera estado genial y así también le hubieran dado otra oportunidad o incluso añadir todos esos pequeños detalles que el faltan.Con esto compañeros me despido por hoy, espero que os haya entretenido al menos. Nos vemos en el próximo, un abrazo fuerte lectores.