Ori And The Will Of The Wisps Reseña

Moon Studios regresa con un esfuerzo de segundo año tan elegante y encantador como Ori and the Blind Forest!

Ori and the Blind Forest fue una delicia en 2015: una combinación dura como clavos de una estructura de metroidvania y demandas similares a las de Meat Boy con una sorprendente cantidad de peso sincero. Cinco años después, el seguimiento de Moon Studios, Ori and the Will of the Wisps, es tan elegante y encantador como su predecesor, incluso si algunos de los ritmos emocionales y la exploración se sienten un poco menos novedosos la segunda vez.Will of the Wisps retoma casi de inmediato donde Blind Forest lo dejó, con la unidad familiar de mosaico de Ori dando la bienvenida a un nuevo miembro, el mochuelo Ku. La familia es feliz y amorosa, pero Ku quiere volar y Ori quiere ayudarla. Pronto, los dos son arrastrados hacia un nuevo bosque profundo con podredumbre, que comienza la aventura en serio.Debido a que está desconectada(mapa) de la de Blind Forest, la geografía es nueva, pero familiar. Las imágenes pictóricas son reconfortantes, especialmente en el horario de atención al explorar biomas similares. Están bellamente renderizados de nuevo, pero un poco igual si has jugado el primer juego. Después de un tiempo, Will of the Wisps se abre a lugares más variados, como una guarida de araña casi negra o un desierto azotado por el viento. El tema a lo largo de la historia es la invasión de la Decadencia, un mal rastrero que se apoderó de este bosque vecino después de que su propio árbol mágico se marchitara. Pero si está destinado a ser feo, no lo sabrías de muchos de los fondos exuberantes, especialmente en el caso de una sección submarina vibrante. Ori a menudo es tragado por estos entornos de barrido, enfatizando cuán pequeño es el pequeño espíritu del bosque en comparación con su entorno masivo.El conjunto de movimientos acrobáticos de Ori hace que profundizar en nuevas áreas sea un placer emocionante. La exploración se vuelve especialmente atractiva a medida que desbloqueas más habilidades y te vuelves cada vez más experto. Algunos de ellos se levantan directamente del primer juego, lo que puede ser decepcionante junto a la emoción de descubrir una nueva habilidad brillante. Aún así, esos viejos recursos siguen funcionando bien y hacen que los saltos y límites de improvisación se sientan tan bien como siempre.Sin embargo, las vistas pintorescas parecen estar empujando el hardware con fuerza. Jugando en una Xbox One X, me encontré con fallas visuales como congelaciones de pantalla de forma semi-regular, y el mapa tartamudeaba. Por lo general, esto era una simple molestia, pero de vez en cuando llegaba a medio salto y me quitaba el sentido del impulso y la dirección. Un parche del primer día redujo significativamente la congelación y solucionó el problema del mapa por completo.Mientras que Ori es aparentemente un metroidvania, Will of the Wisps está menos enfocado en la exploración y retroceso de lo que es típico para el género. Sus objetivos suelen ser claros, las líneas rectas y los accesos directos en todo el entorno lo llevan rápidamente de regreso al camino principal. La mayor parte de la pasión por los viajes viene en forma de abundantes misiones secundarias, como entregar un mensaje o encontrar un truco para una criatura. Incluso hay una cadena comercial. Finalmente, abre un área central que se puede construir en una pequeña comunidad para los habitantes del bosque. Estas actualizaciones son en gran medida cosméticas, por lo que es principalmente un escaparate visual de haber recolectado los artículos especializados utilizados para ello. Las misiones secundarias son casi completamente opcionales. Me alegré por la libertad de seguir el camino crítico sin barreras artificiales, pero también planeo regresar y sondear las profundidades simplemente para pasar más tiempo en el mundo.El énfasis reducido en la exploración parece haber sido reemplazado por una gran expansión del combate. En lugar de la molestia pasajera de algún enemigo ocasional, Will of the Wisps presenta una miríada de amenazas que son una presencia casi constante. Afortunadamente, el sistema de combate ha sido revisado para que coincida con la elegancia de la plataforma. El progreso de la historia proporciona una espada y un arco, con otras armas opcionales para comprar, y puedes mapear cualquier movimiento de combate a X, Y o B. Sin embargo, el combate requiere un poco de tiempo para acostumbrarse, en parte porque está diseñado para funcionar en junto con los ágiles movimientos de Ori. Si bien al principio me sentí incómodo e impreciso en el combate, cortando mi espada violentamente incluso contra los monstruos más leves, mi nivel de comodidad creció a medida que adquiría nuevas habilidades de plataformas. A mediados del juego, me di cuenta de que me había convertido en un experto en unir habilidades de plataformas y combate, lanzándome y saltando entre amenazas con ritmo ballet y apenas tocando el suelo hasta que la pantalla se despejó.Ese nivel de delicadeza es necesario, porque Ori y la Voluntad de los Wisps presentan una serie de batallas masivas contra jefes, cada una más compleja que cualquier otra en Blind Forest. Sus patrones de ataque a menudo se señalan mediante avisos apenas perceptibles. La mayoría de las veces, el jefe llena una parte importante del primer plano interactuable, y aún más del fondo, pero esto puede hacer que sea muy difícil saber qué es y qué no es vulnerable a tus ataques, o qué partes funcionarán. Daño de choque. Todo esto hace que derrotarlos se sienta como un alivio y un logro, aunque a veces más de lo primero que de lo segundo.Del mismo modo, las secuencias de escape llenas de tensión salpican el mapa, lo que requiere una precisión y ejecución casi perfectas de su conjunto de herramientas para sobrevivir a un grupo de amenazas. El juego ofrece puntos de control ocasionales en estas secciones, así como una función de puntos de control más generosa en todo el mundo.Los jefes en expansión y las escapadas climáticas son formas de expresar una sensación más grande y más operística de Will of the Wisps. Blind Forest era un pequeño juego humilde que contaba una fábula íntima e identificable. Wisps tiene un alcance más amplio y amplio, y en el proceso pierde algo de esa intimidad. Todavía tiene momentos con un peso emocional, tanto estimulante como desgarrador, y Moon Studios todavía tiene una forma de expresar un increíble grado de emoción sin palabras con sutiles momentos de lenguaje corporal.La historia en Will of the Wisps es a menudo más oscura, e incluso sus momentos conmovedores son más agridulces. El principal antagonista, un búho llamado Shriek, es similar al Kuro del primer juego en haber sufrido una tragedia en el pasado. Pero la forma en que la historia aborda esa tragedia es significativamente más triste, y se presenta como un momento de inquietante animación que se quedará conmigo más que cualquier otra imagen del juego. Incluso los momentos de finalidad que finalizan la historia, aunque apropiadamente heroicos y esperanzados, están teñidos de tristeza tranquila e inevitabilidad, la sensación de que todo termina.Esa finalidad podría indicar que este es el último juego de Ori, una despedida del mundo fantástico y personajes memorables que hicieron de Moon Studios un desarrollador tan destacado desde su primer esfuerzo. Si ese es el caso, difícilmente podría pedir una mejor despedida. Ori y la Voluntad de los Wisps es una síntesis notable de diseño ingenioso y bellos momentos.Por ultimo les dejo esta joya del juego. (una de las joyas que tiene, porque su soundtrack es fabuloso).