Ori and the Will of the Wisps - Reseña

Una pequeña reseña de Ori and the Will of the Wisps <3

Ori and the Will of the Wisps es un juego de aventura y plataforma Metroivdania desarrollado por Moon Studios. Fue lanzado el 11 de Marzo de 2020 para PC y Xbox One, y es una continuación de Ori and the Blind Forest.Ori and the Will of the Wisps logra el equilibrio perfecto entre la vida y la muerte, llenando tu corazón de alegrías un segundo y luego aplastando esos momentos. El desarrollador de Moon Studios tira de las emociones del jugador siempre que sea posible, tanto a través de una historia bellamente escrita que ve a Ori corriendo para rescatar a un amigo, como también de un juego mordaz que exige precisión y paciencia en cada paso del camino.Esto juego es tan desafiante como inteligente. Ori necesita saltar, hacer doble salto, rodar, deslizarse y engancharse a los objetos, y a veces hace todas esas cosas en una sola maniobra elaborada. Las cadenas de movimiento que a menudo te empujan a fundir son intensas, pero la recompensa vale la pena.Moon Studios no retrocede ante la dificultad, y aunque puedes morir una y otra vez, Will of the Wisps es una experiencia más agradable gracias a un nuevo sistema de puntos de control. En lugar de sacrificar energía valiosa para crear puntos de guardado, ahora tienes más puntos de control que se activan cuando alcanzas ciertos puntos.La única área donde Will of the Wisps no guarda el progreso es durante las escapadas. Ori debe lanzarse sobre terreno caído mientras una avalancha ruge hacia ella, y lanzarse dentro y fuera de la arena para mantenerse por delante de un gusano. Estas pruebas de habilidad requieren una fracción de segundo de pensamiento y un movimiento perfecto.Si bien la historia se centra en Ori tratando de localizar a un pequeño llamado Ku, el juego es principalmente una búsqueda de poder. La sección de apertura es bastante guiada, pero luego se abre y permite a los jugadores resolver las cosas por su cuenta. Un viaje a las piscinas de Luma, hacia el este, puede llevar a que se realicen pocos progresos hasta que obtenga un poder por primera vez desde el norte. Solo necesita seguir explorando y prestar atención a los entornos de las áreas que cree que eventualmente puede alcanzar.Usar el moveset de Ori para navegar por estos espacios es una maravilla, nunca te cansaras de eso y te encantara cómo se expande. El mapa hace un trabajo fantástico de seguimiento del progreso y muestra visualmente las áreas que aún no se han despejado por completo. Incluso si está perplejo, las áreas grises en el mapa sirven como puntos de referencia que probablemente contendrán una respuesta.Todo el bosque ofrece la sensación de que estás explorando una mazmorra gigante y en expansión, a pesar de que cada área es visualmente distinta. Los poderes que Ori desentierra son variados y divertidos de usar, incluida una sorprendente cantidad de habilidades dedicadas al combate, que desempeña un papel más importante en todo el juego.El arsenal de ataques que los jugadores encuentran, permite a Ori una experta con los ataques de espada de energía y un aura que inflige daño, o ser más evasivo y usar ataques a distancia como un boomerang o centinela. Las habilidades se pueden cambiar fácilmente sobre la marcha a través de una rueda y son poderosas por derecho propio.Ori es una pequeña criatura, pero termina pareciéndose a un superhéroe con una impresionante variedad de ataques. Algunos encuentros de combate son más intensos e interesantes que otros, y lo mismo puede decirse de la plataforma.Los jugadores también pueden invertir fragmentos de espíritu para mejorar estos ataques, así como las estadísticas básicas de Ori, como recibir un 25% menos de daño o disparar proyectiles más rápido. Los fragmentos también pueden mejorar las habilidades, como un salto que se duplica, como un ataque de carnero o como el Arco del Espíritu dividido en tres disparos. Todos estos sistemas de juegos de rol ligeros son increíbles, ya que solo empujan a los jugadores a explorar más y luchar contra cada enemigo, ya que la mayoría suelta fragmentos.La historia es fantástica, el mundo es impresionante, y todo eso demuestra que es un juego realmente bien hecho que se dispara tanto como un juego de plataformas como de combate. Moon Studios se ha superado a sí mismo con Will of the Wisps, brindando una experiencia que no tiene tregua, hace que el jugador se sienta inteligente y sigue mejorando a medida que avanza.Te dejo el link de Steam para que lo compres: https://store.steampowered.com/app/1057090/Ori_and_the_Will_of_the_Wisps/ Y un pequeño gameplay para que veas de que va:Espero les haya gustado el articulo!!