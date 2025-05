( 26 ratings)

Nueva actualización de octubre de Clash Royale!

Como todo jugador de clash royale sabemos que suelen venirse una actualización cada x meses,hoy os traigo la información de lo que meteran en el juego dentro de poco (Nuevas cartas,nuevo modo de juego,misiones diarias,etc)

Támbien os especificaré una breve explicación de cada cosa para que podais estar al tanto y tener una pequeña idea de todo esto. Para empezar todos los que jugamos a Clash Royale sabemos que en la última actualización metieron definitivamente el modo 2v2 para siempre.En esta actualización se viene un nuevo modo de juego llamado Touchdown que consiste en un campo de fútbol americano en el que tiraremos tropas y si consiguieran cruzar la meta conseguirias una corona.El que más coronas consiga de los dos en un tiempo gana.Debemos saber que en este modo de juego no hay torres pero es más complicado de lo que parece.Cada vez que llegue una tropa a la otra línea,el campo se reiniciará y todas las tropas desaparecerán.

Nuevas cartas:También sabemos que hace poco Clash Royale sacó al juego 3 cartas nuevas:(Megacaballero,mákina voladora y por último el cañón con ruedas) En esta actualización se viene en globo esquelético.Se trata de un globo que solo irá a estructuras dejando caer globos y cuando se quede sin ellos soltará 8 esqueletos.

También por lo que me informado pero aún no confirmo si es así del todo y es que habrá una desafio en el cual no se podrá perder y podrás conseguir todas las victorias que haya(si esto fuera así,diria yo que no va a ser muy fácil de ganarlo)

Por último van a sacar misiones diarias que nos podrán ofrecer:oro,gemas,cofres,etc.

Por el momento esto es lo que se sabe,si alguien sabe algo más estaría bien que me lo comentara en el artículo.

Muchas gracias por su atención y que disfruten con la nueva actualización.