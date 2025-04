Next Day - Un juego para Rusos!

Es posible que en tus recorridas por las tiendas de juegos en linea, te hayas cruzado con este juego, Next Day - Survival. Hoy haré mi análisis de este titulo de supervivencia y narraré de qué trata desde mi punto de vista.



Como muchos juegos de este género, está muy criticado por un lado, y por el otro, bien valorado. hoy seré neutral en la descripción del título y haré una conclusión de lo que me pareció al probarlo.



Este es mi quinto artículo hablando sobre juegos y espero poder cumplir sus expectativas y que además, algunos conozcan este juego!

EL JUEGO. ¿de qué trata?

Next Day es un juego del genero Supervivencia Multijugador, con muchos elementos de RPG. Situado en un país completamente imaginario de Europa al Este. Lanzado el 21 de mayo de 2018 por Juegos SOFF en la plataforma de Steam y clasificado como un juego de Rol, mundo abierto, Multijugador, Cooperativo o de Un solo jugador, Posapocaliptico, PVP y PVE. que sin dudas, tiene que ofrecer.









El juego se encuentra en su versión definitiva desde la fecha mencionada, aunque como es de esperar, ha tenido ciertas actualizaciones y correcciones en el transcurso de su vida. cuenta actualmente con 5 servidores en linea ubicados en Norte América, Europa y asía principalmente. No cuenta con gran audiencia de jugadores activos, las estadísticas registran un promedio de 60 jugadores por día en horas pico.



Su mayor público se encuentra en el continente de asía, aunque te sueles cruzar con algún estadounidense o compañero de habla hispana.











LAS CARACTERÍSTICAS. ¿Qué nos ofrece?



Next Day - Survival como se mencionó anteriormente, es un juego multijugador pero se basa en acción y rol. Si bien no es un juego perfecto, se trata de un titulo completamente funcional con una mecánica muy sólida. Esto es algo bueno ya que su tiempo en el mundo publico es apenas año y medio.

Cuenta con un sistema de almacenamiento universal donde se pueden almacenar tus objetos, herramientas y accesorios, que no se pierden cuando mueres (Si que pierdes los objetos equipados y de tu mochila) dicho esto cabe aclarar que generalmente los objetos, armas y municiones son algo difíciles de conseguir, más que nada al principio, algo que para un buen jugador de este genero, resulta entretenido, emocionante y desafiante.











Tiene un amplio sistema de NPC'S instalado, con un montón de misiones que ofrecen recompensas que te hacen ir avanzando en conocimiento y equipamiento. con mucha variedad de objetivos y retos.

Al comenzar en el juego estarás en un rango Neutral para las entidades y demás jugadores. Existen 2 bandos en donde tu puedes optar por estar, Civi Guards, que es en su área geográfica donde apareces al comenzar el juego, y los Looter Guards. Según nuestras elecciones y actitudes, podremos volcarnos para uno u otro grupo.







Existe todo un sistema implementado de PVE, donde encontrarás zonas con algunos enemigos que te atacarán apenas te vean, fáciles de derribar, y otras zonas como bunnker's por lo general donde el nivel de dificultad es bastante alto. con mega guardianes muy tochos de derribar.











Cuenta con un muy amplio mapa, dividido en muchos sectores con actividades para realizar en cada uno. Si bien hay un montón de terreno dedicado a montes, lagunas y relleno... también hay un tanto de otro cubierto por una neblina toxica inaccesible sin un traje especializado para ello.





Si bien es un terreno moderadamente extenso, no es tan largo el periodo que demoras en cruzar de lado a lado por ejemplo, ya que cada pocas cuadras encuentras una estructura, edificio o actividad.











SU JUGABILIDAD. ¿Lo es todo?



No, no lo es todo, pero si que influye muchísimo en la aceptación de un Juego, ya que obviamente cuanto más a gusto nos sintamos con los controles y el entorno, más vamos a apreciar.



La jugabilidad en Next Day - Survival da para hablar, cuenta con un sistema de salud complejo, donde pasaremos frío por las noches si no nos equipamos lo suficiente o mantenemos cerca de una hoguera, sentiremos sed y hambre varias veces al día, nos cansaremos de correr si lo hacemos demasiado, podría hasta darnos fatiga entre otros síntomas. ENFERMEDADES, debes cuidar lo que comes y bebes, ya que con facilidad podrías enfermar, hay que mantenerse alejado de la zona verde. existen más complejidades en el sistema de salud que hacen interesante el juego y hay veces que hasta tedioso. Hay un indicador en la zona inferior derecha que te marca cada síntoma y nivel de seriedad.











Las habilidades.... Así es, el juego cuenta con un menú automático que va marcando tu nivel de habilidades en cuanto a Resistencia, Salud, Respeto y otros aspectos, lo cual mejoras a medida que avanzas, descubres, exploras e investigas los misterios del juego. basta simplemente con jugar para ir mejorando, es como si fuéramos aprendiendo y generando experiencias.











Con respecto a los controles, no varía gran cosa a otros juegos de este estilo, puedes correr, agacharte, sentarte, acostarte y realizar algunos gestos como levantar las manos, saludar, etc. tienes acceso a un inventario elegante con sistema de mochilas con distintos tamaños y pesos, a tu personaje lo manejas en tercera persona con una distancia corta.

En cuanto al armamento, tienen mucha variedad de armas, de todos los tipos, con características individuales en cada una y distintos tipos de munición, los objetos del inventario fácilmente pueden ser equipados o desechados.









EL MEGA TRAILER. Tranquilo, es un trailer





https://www.youtube.com/watch?v=PXUvNxfOClQ

Sorprendente verdad? no pude correr los gráficos en ultra pero si que se veía agradable el ambiente, los gráficos y sonidos del ambiente son geniales, también existe un DLC en Steam para más sonidos adicionales, si por casualidad alguno lo tiene, cuente en los comentarios que tal suena.

LOS REQUISITOS. ¿Lo corres?

Estos son los requisitos mínimos y recomendados (la información la obtuve de Internet)

LO MÍNIMO:

Sistema operativo de 64 bits S.O: Windows 7, 8, 8.1, 10 Procesador: Intel i3 Dual-Core con Hyper-Threading Memoria: 6 GB de RAM Gráficos: 1GB VRAM Shader Model 3.0 o superior DirectX: Versión 11 Internet: Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 12 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: compatible con DirectX



LO RECOMENDADO: ( ´・・)ノ(._.`)

Sistema operativo de 64 bits S.O: Windows 7, 8, 8.1, 10 Procesador: Intel i5 Quad Core o superior / AMD Phenom II X6 o superior Memoria: 8 GB de RAM Gráficos: 2GB VRAM Shader Model 3.0 o superior DirectX: Versión 11 Internet: Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 12 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: compatible con DirectX







MI HUMILDE OPINIÓN. ¿Lo probaste?



Así es. me lo compre por steam un finde de oferta para probarlo y jugarlo con algún amigo, sinceramente como adquisición no fue impresionante, el juego para mi está bien, en función de lo que cuesta no se le puede pedir más, hay que saber darse cuenta que tiene mucho trabajo arriba, y eso se valora, muchos bugs, npc que se buguean y el aim un poco cuestionable, pero por lo demás, diversión plena si juegan con conocidos o conocen algún jugador de esos copados que a veces cruzamos.



En Steam tengo registradas apenas unas 5 horas de juego, que en la realidad fueron unas 7 u 8 lo cual no es mucho pero da para tener idea del juego, y mi recomendación es esa, no lo vean como el juegazo del año, pero si quieres rolear un rato y matar algunos rusos con tus amigos, mucha suerte, lo lograrás.



Las criticas en la web son variadas, aproximadamente las estadísticas marcan un 60 a 40 en porcentaje de criticas buenas sobre las malas, y es verdad que muchas reseñas de usuarios nos cuentan todos lo que no les gusto del juego pero reflejan un tiempo jugado menor a una hora, lo cual no me parece suficiente a mi para tomar como opinión valida a un juego de este genero.



Si tú decides probarlo, debo decirte que deberás tener paciencia, resulta complejo entender como funciona al comienzo, te enfermas de nada, mueres, caminas y caminas, pero si le encuentras el ritmo entenderás todo, es para ir poco a poco, así que si buscas es, pruébatelo, quizás te sorprenda.



Sin más que decir, garantizando ser el primero en hablar sobre el juego en Gamehag, espero que mis palabras sean de tu agrado, déjame tu opinión sobre el articulo y otra sobre el juego en los comentarios para que vea que piensas. (y a los moderadores que les gusta denegar mis artículos, los quiero)



Agradezco las fuentes de Youtube, Google y Steam por la información técnica e imágenes utilizadas en el articulo. Saludos!!