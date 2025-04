Que tal gente de la comunidad Gamehag, es un gusto volver a saludarlo y en esta ocasión tengo el agrado de presentarle mi siguiente artículo referido a uno de los juegos de carrera que llego a las plataformas móviles. Me refiero a Need For Speed Most Wanted, en fin, sin nada más que decir empecemos.

El juego se nos presente como un claro retrato de lo que sería la franquicia a lo largo de todos estos años ofreciéndonos una experiencia de carrera sencilla y satisfactoria, además de darnos todos los tipos d carrera que ya se nos son familiares, incluidas las competiciones habituales d seis autos, uno contra uno, el clásico, pero también estresante modo contrarreloj y la entrañable carrera de puntos de control.



Pues bien, a medida que nosotros progresamos tendremos la oportunidad de conseguir Speed Points, que con el transcurso del tiempo son capaces de desbloquear autos más lujosos. Tales autos se pueden comprar también con el dinero del juego, mismos que se obtienen al ganar premios de diferentes categorías como lo son el oreo, la plata y el cobre, pero también se puede comprar con dinero real si es que se desea obtener todo lo mencionado con una mayor rapidez y ahorrarnos todo el trabajo de jugar por horas o inclusive días, aparte que con ello podremos modificar nuestro vehículo estéticamente añadiendo pintura y accesorios o añadiendo mejoras al rendimiento.







Referente a lo gráficos, no cabe duda que se ven fenomenales. En lo que a mi respecta me corrió a una tasa de fotogramas por segundo no menor a los 50 (Xiaomi MI9T Pro), pero estoy seguro que podrá ir fluido en dispositivos de gama media. La iluminación está bien elaborada al igual que las partículas que hacen ver detalles como las chispas que se producen al chocar el auto contra el concreto o estrellarnos con nuestros adversarios, y el humo y polvo que tales acciones producen. Una cosa que también se tiene que resaltar es en el sonido, pues podremos escuchar melodías reconocibles que harán que las carreras tomen un ambiente más frenético y competitivo. Importante mencionar que el sonido del motor y de cómo el caucho se quema en el pavimento hacen nada más que darnos una experiencia estremecedora.





Los controles son algo que también he de resaltar, pues la dirección basada en la inclinación del móvil, con deslizamientos hacia arriba para activar el nitro y aumentar la velocidad. Tal jugabilidad está dirigida a los jugadores amante de las carreras. El juego pone a prueba nuestras habilidades en el manejo y es una fórmula que funciona muy bien, además de que estar esquivando obstáculos y dar giros cerrados son bases que Need For Speed Most Wanted implementa bien.





Lo malo de este juego es que no posee un modo multijugador a tiempo real, por lo que para muchos de los jugadores se hará un juego más que incompleto, sin embargo, el jugo hace un be trabajo con el SpeedWall. Este es una tabla de clasificación que en primera instancia nos situara en el último puesto y que será trabajo nuestro superar la puntuación de otros conductores y posicionarnos en lo más alto, así que, si eres de esas personas que le gusta los retos y sobretodo superar a otros, ten por seguro que esto te encantara.





Para culminar, Need For Speed Most Wanted esta marcado por otros juegos de carrera con renombre en la plataforma móvil, carece de un modo multijugador, personalización avanzada para nuestros vehículos y la buena sensación de destrizar a otros autos. El juego esta para Android a un precio de siete dólares por lo que podría no ser para todos teniendo en cuenta que existen títulos más completos y gratuitos. Bueno gente, eso fue todo en este artículo, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y será hasta una próxima ocasión.