Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 - Artículo

¿Hola comunidad de Gamehag como la están pasando? ¡Espero que se encuentren de los mejor! porque el día de hoy les traigo un título de pelea y lucha bastante bueno para las personas aficionadas al género de luchas y el anime, Este es un título muy especial, ya que lo jugué en mi PlayStation 3 y fue el último de esa saga que jugué y este juego lleva por nombre Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 una entrega muy popular cuando se estrenó y de la cual vamos a comentar en el artículo del día de hoy, así que sin más rodeos vamos a comenzar con este artículo. ¡Vamos a adentrarnos en la batalla síganme!

LANZAMIENTO DEL JUEGO



título que por cierto fue uno de mis favoritos en PlayStation 3, ya que me encanta la serie y el juego era muy decente en muchos aspectos. Como siempre vamos a empezar comentando un poco acerca del desarrollo del título, Este juego es un poco antiguo, ya que se estrenó oficialmente el 5 de marzo del 2013. Este título está disponible para las plataformas de PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Switch. Y creo que también si no recuerdo mal se encuentra disponible en Steam. Pero no se vayan, dado que cuenta con modos de juego muy interesantes así que quédense porque más adelante hablaré de ellos y de otros aspectos geniales que tiene el juego.







JUGABILIDAD - GAMEPLAY



La Jugabilidad de este título es muy divertida y en ocasiones, ya sea jugando Multijugador o con un amigo de manera local se puede tornar muy frenética, Claro por supuesto si los dos tienen un nivel más o menos parecido. En el campo de batalla dependiendo de cual personaje estés usando tendrás ataques diferentes, ya que no será lo mismo usar a Naruto que usar a Deidara, por ejemplo, puesto que son formas de combate son totalmente distintas y esto se refleja en el campo de batalla, ya que cada personaje tiene sus propias habilidades que los hacen únicos y especiales. Si quieren imaginarse un poco la Jugabilidad de este título se parece un poco al estilo de combate Dragon Ball Z Budokai Tenkaishi, Algo importante que tengo que decir es que en las locaciones donde pelearemos nos podremos mover libremente para así poder llegarle de diferentes direcciones a nuestro rival en el combate y así hacernos con la victoria y ser el mejor ninja.







TRAMA DEL JUEGO



Ultimate Ninja Storm 3 empieza contando los hechos acontecidos durante el ataque del Kyubi a la Aldea Oculta de la Hoja en el que el Cuarto Hokage llamado Minato Namikaze, muere tras defender la aldea del zorro demonio que por cierto estaba siendo controlado por Obito Uchiha influenciado por Madara Uchiha. Tras esta introducción, el juego nos coloca justo después de la invasión de Pain a la aldea de la hoja, por lo que en esta entrega no vamos a tener un pequeño recordatorio de todo lo ocurrido en la primera parte de la serie como ocurría en anteriores entregas. El juego pasa por diferentes capítulos como la reunión que tuvieron los cinco Kages o el reencuentro del legendario Equipo 7 que son Naruto, Sasuke y Sakura. para centrarse en la trama principal de este juego de lucha que es La Cuarta Guerra Ninja donde ocurre la verdadera acción y la aventura del título. Pero esperen ya que necesito decirles lo más importante de este apartado y es que en cada hecho importante de la historia nos vas a dar dos opciones a elegir las cuales son: Modo leyenda y Modo héroe dependiendo de cuál elijamos la dificultad aumenta exponencialmente y las escenas también cambiarán. Dicho esto, vámonos al siguiente apartado de este artículo y este será el de los Modos de juego. Así que ninjas, ¡Síganme a la siguiente categoría!







MODOS DE JUEGO



Primero vamos a comentar de un Modo llamado el Modo Aventura el cual es prácticamente la historia, del título que por cierto como lo explique anteriormente es muy entretenido y les va a encantar a los fanáticos de la saga del ninja rubio. Otro modo bastante interesante del juego es el Modo Multijugador o En línea en el cual vamos a poder enfrentarnos a otros jugadores de cualquier parte del mundo, Cuando entremos a esta modalidad vamos a escoger el personaje que deseemos y el mapa donde queramos combatir una vez hecho esto comienza la batalla para definir quién es el mejor ninja.







Y por último tenemos un modo llamado Combate Libre en el cual vamos a poder enfrentarnos con la Inteligencia Artificial (IA) o con un amigo o familiar 1vs1 de manera local, ¿Interesante verdad? Con estos modos ya mencionados pasaremos horas y horas viciados en el juego sin poder despegarnos de la pantalla y lo más importante pasaremos un buen rato y nos olvidaremos de esta situación que está pasando en el mundo, ya saben a lo que me refiero, Dicho esto vamos a pasar al siguiente apartado.







PERSONAJES Y ESCENARIOS



Este título cuenta con una cantidad de personajes simplemente gigantesca que si me pongo a mencionarlos todos acabaremos mañana, Recalcar que como dije al principio cada personaje tiene sus habilidades y su forma de jugarlo así que te recomiendo muchísimo que entrenas con un personaje en específico, adáptate a su modo de combate y luego juego en el Online y vence a todos los rivales y hazte con la victoria.







Los escenarios de combate al igual que los personajes tienen una gran variedad, estos los voy a mencionar, puesto que no son tantos como los personajes y creo que merece la pena mencionarlos y estos son algunos de los que recuerdo: Aldea oculta de la Hoja, Devastación Planetaria, Campo de entrenamiento, Bosque de la Muerte, Cascada de la Verdad y Guarida Uchiha hay muchos más, pero eso son lo que me acuerdo ahora mismo. De todas formas, les estaré dejando una foto para que puedan ver más o menos los diferentes escenarios del juego.







GRÁFICA Y SONIDO



La gráfica de este título se puede comparar con los títulos de PlayStation 4, ya que es preciosa a la vista y además la ambientación, la destrucción del mapa son sencillamente espectacular, En cuanto a gráfica este juego no decepciona absolutamente nada. En el apartado del sonido solamente puedo decir maravillas desde el sonido de los ataques especiales de los personajes, además de que también tiene una banda sonora espectacular. En estos dos apartados no tengo ninguna queja, puesto que estos dos títulos son una obra de maestra.







OPTIMIZACIÓN



La optimización de este título es casi perfecta, Cuando su servidora lo jugaba este juego el único problema que me daba era que los servidores tenían problemas y se caían, pero supongo que de seguro eso ya está más que solucionado, ya que llevo un buen rato sin jugar este título de hecho este fue el último que jugué, puesto que Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 nunca he tenido la oportunidad de probarlo, Para acabar con este artículo vámonos al último apartado del día de hoy.







CONCLUSIÓN



Sinceramente para mi este fue el mejor juego de Naruto que he probado por diferentes razones como la cantidad de personajes que tiene, la variedad de escenarios y la trama que me parece simplemente alucinante. Para acabar quiero recomendar este título al 100% y como siempre aquí nos despedimos, hasta un próximo artículo, un abrazo y adiós.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 10/10 PRECIO: $9.00 Kinguin