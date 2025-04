Mother Russia Bleeds - Contenido +17

Describir lo que es Mother Russia Bleeds es algo totalmente difícil de hacer… Ya que este juego de combate cuerpo a cuerpo tiende a ser uno de los más violentos que existen en su tipo olvidando por completo todo lo que podría llamarse políticamente correcto creando un enorme ambiente de polémica dentro de él. Hoy te hablaré de esta gran entrega pero sin dar mucho spoiler de su historia.

Mother Russia Bleeds es uno de esos juegos que tienden a destacar debido muchos aspectos. Uno de ellos es su increíble estilo visual diseñado en formato de 16-Bits en donde cada uno de los lugares al cual vayamos se notará por completo que hasta el más mínimo detalle fue elaborado con mucha dedicación. La combinación de colores aunado con animaciones completamente impecables hacen que este juego destaque entre muchas entregas del mismo tipo.







Otro aspecto del cual se puede hablar de esta gran entrega es su estilo de combate único. En el juego existen cuatro tipos de personajes con los cuales podemos jugar y cada uno de ellos tiene aspectos distintos de daño, velocidad, alcance, agilidad, etc. Estos mismos tienen combinaciones y ataques diferentes dependiendo de su modo de pelea. En este juego puedes realizar ataques ligeros como también ataques fuertes los cuales puedes dejar cargando para que causen mayor daño y empuje. Dichos ataques pueden ser combinados creando una experiencia impresionante de combate (Y entre mejores combinaciones hagas, mayor puntuación obtendrás). A veces en el juego encontraremos Npc’s que nos ayudaran con un objetivo en específico, ya sea para darnos apoyo en una pelea o para obtener algo a cambio (En ese caso, debemos defenderlos).







El género principal del juego se basa en el estilo de combate Beat 'em up cuyo nombre en español se llama Yo contra el barrio. Este modo de enfrentamientos significa que somos nosotros únicamente en combate cuerpo a cuerpo contra un enorme número de enemigos improbables lo que significa que en cada pelea debes estar listo para enfrentarte con una numerosa cantidad de oponentes (Que por suerte entre ellos se pueden causar daño o hasta matar, por lo que puedes hacer que peleen entre si). El juego es compatible para jugar con un máximo de cuatro personas (Cooperativo local de pantalla compartida. También se puede jugar conectando mandos de consola). Pero si no tienes con quien hacerlo, siempre puedes jugar solo para un mayor desafío o simplemente agregando un Bot a tu partida para que te ayude.







Como mencioné en la descripción, este juego es uno de los más violentos que existen en su estilo al igual que su alto nivel de referencias de materiales que tristemente no te puedo mostrar aquí. Por ello fui muy cuidadoso al momento de elegir entre tantas capturas que tomé al momento de jugarlo. Uno de los lugares que más me dejó boquiabierto fue el Club Nocturno. Cada vez que veías a sus alrededores te encontrabas una que otra cosa que te hacían detener un rato solamente para poder comprender lo que realmente estaba ocurriendo allí. El juego también utiliza lenguaje fuerte por lo que tuve que censurar no sólo algunas imágenes, sino también diálogos.







Cada vez que finalices un capítulo en el juego desbloquearas una Arena de Pelea referente a dicho lugar donde estabas. Esta arena va por oleadas en donde siempre que llegues y completes la décima te darán un objeto con diferentes habilidades. Objeto del cual prefiero no hablar (El juego deja en claro a lo que hace referencia dicho objeto). Este juego es uno de los que en verdad yo les recomendaría a todos jugar. Pero claro, sólo si ya son algo mayores de edad. El juego tiene una clasificación Mature 17+ debido a no sólo por el contenido ya mostrado, sino que también contiene unos que otros chistes que dejará volar tu imaginación (Tal es el caso de la descripción de la arena del Club Nocturno).







El juego hace honor completamente a su género de pelea ya que hay momentos en donde se vuelve extremadamente difícil por la cantidad de enemigos que vienen por ti. Pero peor aún es cuando estos vienen con escopetas de esas que te matan al instante si te disparan cerca. Cabe mencionar que en este juego no existen los puntos de guardado, por lo que si llegas a morir tendrás que empezar nuevamente desde cero el capítulo donde estés. Ya sabes, al estilo de la vieja escuela.







El juego tiene tres niveles de dificultad (Fácil, normal y difícil) y él mismo te dice que es mejor que juegues en la primera si no eres muy rápido aprendiendo los ataques. En lo personal jugaba en normal, y es en serio, el juego llega a tornarse demasiado difícil tal como me pasó en el capítulo de la Arena. Lugar donde aparecen una cantidad de enemigos inexplicables y que a su vez estos vienen armados. Yo tuve demasiados problemas con ese nivel a tal punto que tuve que buscar la solución por Internet (Y era que simplemente tenía que agarrar una barra de metal que caía de arriba para luego usarla como bate). En el juego todos los objetos que te encuentres podrás usarlos como herramientas letales a tu disposición. Ya sea armas de fuego o de cuerpo a cuerpo.







El juego alude demasiado a la tiranía de las personas a causa del dinero y cómo estas son capaces de transformarse en seres depravados por ello, demostrando que el pueblo es controlado por una mafia completamente enfermiza a la cual no les importa nada más que ellos y sus pertenencias. Todo unido a una insaciable búsqueda de poder ante las clases inferiores creyéndose superiores en todos los aspectos (Esto que digo el juego lo deja bien en claro).







Este juego es uno de esos títulos que no les da para nada miedo hablar sobre temas absolutamente fuertes y por ello tiene una puntuación bien merecida ya que la calidad del mismo en Historia, Jugabilidad, Aspecto Gráfico y en Soundtrack lo llevan a tener una puntuación de 9/10 estrellas en Steam absolutamente bien merecidas.







El juego lo recomiendo por completo y no pide muchos requisitos lo que significa que podrás probarlo tranquilamente en la mayoría de computadoras actuales sin ser de una gama tan alta. En el juego existen dos finales alternativos los cuales son: El Bueno y El Malo. El bueno es un poco más difícil de obtener que el malo (A pesar que de por si ya es difícil dicha pelea). Pero ese tema se los dejo a ustedes ya que esta es una entrega que en verdad vale la pena probar aunque sea una vez, sé que no se arrepentirán de ello. Saludos.