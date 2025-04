Mortal Kombat 11 - Aftermath

¡Buenas comunidad de Gamehag! Hoy quiero aprovechar la ocasión, ya que hace poco tuve la oportunidad de poder probar el DLC Aftermath de Mortal Kombat 11, y como no podía pasar por alto esta ocasión, os traigo mi opinión de lo que me pareció.



Agarraos bien fuerte porque nos vamos derechitos a grito de: ¡FINISH HIM!



PD: vuelvo a resubirlo corrigiendo el texto.

La historia se nos presentara en forma de 6 capítulos, y como en la trama principal cada uno estará destinado a un personaje en concreto, aviso que no entrare en spoilers, así el que se anime y le quiera dar una oportunidad pueda ir fresco, y que le pille todo de sorpresa, pero eso si, solo mencionare que cuando lo jugué no me aporto tanto como me hubiera gustado, puesto que perfectamente la historia podría haberse quedado concluida con el final del propio juego, eso no quita que efectivamente si tenga alguna que otra cosa interesante.Hablemos ahora un poco de los personajes que nos ofrecen, empezando por Sheeva, siendo esta de la Raza Shokan y un personaje similar a Goro (este personaje lo pudimos disfrutar en su antecesor Mortal Kombat X), Fujin como el hermano de Raiden con su primera aparición que fue en el antaño Mortal Kombat 4, capaz de controlar el viento junto con los combos de este personaje, me parecieron de lo más interesantes, y por ultimo tenemos a Alex J Murphy alias Robocop, el cual me fastidio muchísimo que en la historia este personaje no apareciera solo se limitara a ser jugable sin más, para mí es totalmente un gran punto muy negativo, ya que es parte de mi infancia y nace en mi la nostalgia, aun así lograron compensarlo de alguna manera con la cantidad de guiños que veremos en sus respectivos fatalities e incluso en sus frases cuando esté se encuentre con ciertos personajes.Este dlc que llego después del season pass y del cual su precio es mayor, siendo unos 40 euro en España y 40 dolares en caso de provenir de la Store americana. Nos ofrece 3 nuevos personajes los cuales son: Sheeva, Fujin (hermano de Raiden) y para mi el mejor de los 3, el gran enigmático Robocop, además de contar con 3 nuevas apariencias para ellosMe gustaría resaltar que el juego también vendrá doblado al español, pero en este caso de América Latina, ya que aquí en España las voces se quedaron en ingles con sus respectivos subtítulos, algo que no me molesta en absoluto aunque no negare que verlo en una versión castellana hubiera estado interesante, pero eso ya entra dentro de gustos personales. Para quien le pique la curiosidad, les dejo más abajo un tráiler en español latino y otro en ingles, así de paso que podéis elegir de que forma disfrutarlo, podéis comentarme cual os gusto más.Aquí os dejo el tráiler en Español Latino:Aquí el tráiler con sus voces en ingles:En este caso solo puedo recomendar este contenido a las personas que de verdad sean unas apasionadas del universo de Mortal Kombat, sobretodo a la gente que sepa amortizar el contenido. Yo si pude tener la oportunidad de jugar lo al completo todo gracias a un amigo. Quería mencionar que también que aparte de su edición estándar al igual que tiene distintas ediciones, Aquí abajo os lo dejo mas al detalle con una imagen.(Aquí están todas las diferentes ediciones disponibles y su respectivo contenido).Como fan de Mortal Kombat y más de películas como la mítica de Robocop, no quede satisfecha con el contenido que nos ofrecieron por algunos pequeños matices que pudieron no solo añadir, pero que esto no os eche para atrás compañeros, ya que me baso en mi opinión personal, de hecho yo misma compre el season pass por poner un ejemplo claro, porque para mí me compensaba, no solo porque me gusta mucho el Joker sino por el traje de Cassie haciendo referencia a Harley quinn que daban, además de mi tan amado T800, ya solo con eso hicieron que lo amortizara a base de bien con sus respectivas torres más su online, y es que este tipo de contenido donde más le sacaremos provecho sera en partidas en linea con nuestro personaje favorito, todo sea dicho. No deja de ser un contenido llamativo y no se puede negar que da mas vida al juego.Con esto compañeros me despido, cuidaros mucho y ánimo. Nos vemos en próximo artículo. Un abrazo lectores.