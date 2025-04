Monster Rancher Advance - Criadero de monstruos

El género RPG ha trascendido a lo largo del tiempo y nos dejó muchas joyas en el mundo de los videojuegos, quiero orientar este enfoque a títulos como Pokémon. Lo que hoy conocemos como una franquicia por parte de Game Freak, tuvo sus inicios en 1996 y careció de éxito para luego vender un millón de copias al alcanzar 1 año. Tuvo rivales como podría ser Digimon, pero aun así podemos afirmar que este último es conocido y no fue opacado... Es el caso completamente opuesto para Monster Rancher, un juego que salió más o menos en la misma época y a pesar de tener un éxito inicial de 500.000 ventas en su primer año, hoy no se escucha mucho de él ni de sus 17 entregas, siendo sus últimos 2 juegos para celular y exclusivos de Japón.



Vamos a analizar lo que nos trae Monster Rancher Advance, el primer título sacado para la GBA.

Introducción

Primeros pasos

Jugabilidad

Torneos

Combates

Decisiones dolorosas

Conclusión

Iniciamos la partida en, más precisamente en la asociación, donde rápidamente aparece el presidente de(Age Island Monster Association) y nos comenta que tiene una petición especial para nosotros. Debido a nuestros numerosos logros y vasta experiencia como, no quedan dudas de que estamos entre los mejores para ayudar en un rancho de la zona que se encuentra en mal estado, la idea es revitalizarlo. Aceptamos la petición y nos movemos al rancho donde conocemos a sus 2 propietarios,, ellos nos detallan que el lugar está en ruinas y no se encuentra en condiciones de criar a ningún monstruo, de hecho ni siquiera podrían alimentarlo.Lo primero que hacemos es ir aly dirigirnos al, en este sitio nos encontramos con, el supervisor del santuario. En esta zona podemos obtener monstruos mediante 2 extraños métodos, el primero es con una, por algún motivo al escribir cosas en las tablas se puede crear vida de las mismas y al parecer la cantidad de caracteres afecta en algo porque Bolzoi solo nos permite usar 4 hasta que tengamos más, este método es el que usaremos principalmente ya que el otro es con tude monstruos, básicamente sirve para invocar monstruos que ya conozcamos.Llegamos a la parte principal y más divertida del juego, notaremos que se puedea nuestro monstruo para subir sus estadísticas, estas pueden ser el daño, precisión, defensa, inteligencia, velocidad y vida. Cada vez que realizamos un entrenamiento o dejamos descansar a nuestro compañero, hay que estar muy atento del tiempo que pasa porque en este juego, de esta forma el patrón es siempre el mismo, pasan 4 semanas y estamos en un nuevoCada mes debemosal monstruo con algún aperitivo disponible y aparte de tener precios diferentes, podemos ver 2 características de la comida, el, que nos dice cuánto le gusta ese tipo de alimento a nuestro monstruo en concreto y los, los cuales especifican qué tantos nutrientes necesita un monstruo de x comida en ese momento en particular. Entiendo que los nutrientes varían no solo por el estado de nuestro compañero, sino porque también hay estaciones.Con un dinero inicial de 5.000G, cada comida que usemos mensualmente irá bajando esa cifra lentamente, por lo que es necesario obtener ingresos de alguna manera.Lo único que podemos hacer es, se comienza desde lo más bajo, batallando en ely se puede llegar hasta el. Antes de hablar de los combates vuelvo a insistir con el tema del tiempo, hay que tener cuidado, si llega la semana del torneo y los últimos 2 días el pobre monstruo estuvo entrenando como loco, claramente va a estary no podrá lograr un buen rendimiento, así que la idea es dejarlo dormir una semana antes.También es importante ver la info del torneo como tal, por un lado elserán los únicos que obtengan una recompensa, puede llegar a ser complicado dependiendo del, es por esto que si queremos aprovechar al máximo el tiempo, viene bien saber cuándo es mejoren un torneo. Pueden haber hasta 8 participantes, lo más común son 6 o 4, y ahí tenemos una información bastante valiosa por ejemplo... Si el formato es unquiere decir que con ganar el primer combate ya podemos salir segundos, las recompensas serán menores pero es mejor que no conseguir nada y perder una semana de entrenamiento. Otro motivo para no competir es elentre rangos, o sea, si recién subiste al rango C, no es muy recomendable ir a probar suerte en el primer torneo disponible, los contrincantes te superarán en la mayoría de estadísticas.Al principio he de admitir que no entendía como funcionaban las peleas, en mi defensa puedo decir que no te explican nada realmente, pero probando me di cuenta.Lo primero que se puede notar es como una especie decon la cara de cada monstruo, este ícono se puede mover para lay representa laa la que están los 2 contrincantes, de esa forma vamos a medir los ataques siendo el color verde un golpe de lejos y el rojo un ataque a bocajarro. El número al lado de los ataques es su costo para realizarlos, se conocen comoy se van recuperando a medida que avanza el combate, los podemos ver en la parte inferior central como ''G'', abajo de los guts tenemos la, veremos que el porcentaje baja drásticamente cuando estamos lejos. Sacando esa probabilidad, al principio vamos a tener dificultades acertando golpes, se podrá ver unos signos de pregunta en nuestro monstruo, esto quiere decir que todavía no tiene la suficientepara ser controlado, de hecho antes de comenzar los combates te preguntan si querés dejarlo luchar solo (lo controla la máquina pero sigue fallando bastante).A veces es mejor acertar un golpe y empezar a hacer tiempo para que termine la pelea, siempre dura 1 minuto y si no pierde alguien por, termina ganando el que mantengaPara finalizar esta parte solo queda hablar delde AGIMA, desde el rancho podemos seleccionar esta opción y lo que hace es consumir un mes entero para entrenar a tu monstruo en algún stat, con suerte puedeque vendría a ser lo más importante. La verdad este sistema es malísimo, arrancando con que su precio inicial es de 3.000G y solo puede llegar a rentar cuando aleatoriamente llega una carta con un ''cupón'' vamos a decir, que nos deja el valor a 1.000G esa misma semana.Dependiendo del stat que elijamos la encargada del lugar nos va a decir las probabilidades que hay de aprender un movimiento nuevo y si aceptamos vamos a tener que luchar contra un monstruo de AGIMA que sería el ''entrenador''. Con un diálogo confuso nos tratan de convencer para aceptar el entrenamiento y en el proceso nos dicen 2 mentiras importantes, la primera es que ely la segunda que... pero las habilidades pueden cambiar según los resultados.El oponente absolutamente siempre sera más fuerte que tu monstruo, no hay manera de tener un combate justo y por si fuera poco los ''resultados'' no son un indicador de qué tan bien luchaste, para nada, si perdés nunca vas a conseguir un nuevo movimiento, solo alguna subida de stats, y si ganas rezá para que te toque. Solo pude ganar 2 veces por pura suerte y conseguí un solo movimiento.Es un dato crucial saber que elcomienza cuando llegamos al rango A, pero en el proceso ocurrió algo devastador.Mi monstruo, con la edad de 3 años y 10 meses, había llegado a su... Cuando ocurre esto, nuestra ayudante Aroma nos recomiendao volverlo unSi todavía no queda claro lo que significa, se los explico, obviamente para continuar la historia necesitamos un compañero fuerte, estamos hablando del rango A para adelante, y justo enterarse de quehasta el punto de considerar un retiro... está mal, quiero decir, toca criar otro monstruo desde cero para quizás volver al mismo punto de no retorno, fue tiempo perdido después de todo y hasta acá quería llegar, hablé de aprovechar el tiempo en muchas partes y es precisamente por esto.Puede ser algo bastante subjetivo, pero en un simulador de vida donde sos un criador, considero importantede lucha... Si lo forzamos a seguir entrenando cuando está cansado porque simplemente tiene un tiempo útil antes de jubilarse, yo lo siento mucho pero no tiene sentido, es como si tuviera que sufrir para llegar lo mas rápido posible al rango A y seguir completando el juego.Le di mucho énfasis a los combates y me hubiera gustado hablar de más cositas, pero el juego se centra en eso... realmente no hay tanto contenido y tenía que mostrar su punto ''fuerte'' o interesante.Al menos espero que les haya gustado este análisis... De vez en cuando me gusta darle una oportunidad a juegos que no parecen muy buenos, y si puedo compartir mi experiencia pues mejor, nos vemos en la próxima :).