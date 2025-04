Mobile Astro reseña

Hola comunidad de gamehag espero se encuentren muy bien y jugando bastante, el día de hoy les traigo otro articulo de un juego free to play para aquellos momentos momentos de aburrimiento o cuando simplemente no queremos o no podemos gastar en algún juego. El juego se llama Mobile Astro, tiene un estilo retro de 8 bits así que no es que las imágenes estén pixeladas, es que así es el juego, voy a hablarles un poco más sobre él.

Este juego fue desarrollado por Raxasoft Games que es un estudio de videojuegos dedicado a desarrollar juegos con temática retro como lo vemos en Mobile Astro y en su otra creación Project Mercury. El juego fue lanzado en el 2016 así que no es tan viejo pero vaya que nos da vibras de un juego de los 80's.Este arcade indie tiene varias opciones en el menú principal, encontraremos distintas modalidades de juego de las que les hablaré más adelante, también podemos consultar las puntuaciones más altas gracias a la herramienta de steam. Un punto importante es que tiene compatibilidad parcial con mandos pero podemos jugarlo en el teclado sin problema y si los controles predeterminados nos parecen incómodos, bueno no hay que preocuparse ya que podemos editarlos a nuestro gusto.Al ser un beat em' up pues el objetivo principal es acabar con todos los enemigos posibles y conseguir una puntuación alta, el juego no tiene historia solo se nos dice que la galaxia esta bajo el asedio de la armada enemiga y que debemos vencerlos y derrotar al alto comandante. Esta en inglés y no tiene opción para cambiar el idioma pero no es algo que realmente afecte al juego ya que mas mecánicas son muy fáciles de comprender. Los controles predeterminados son: wasd para movernos donde w es arriba, a es izquierda, s es abajo y d es derecha, con la tecla shift cambiamos de arma, con la barra espaciadora lanzamos bombas y con las flechas del teclado disparamos, podemos disparar hacia todas direcciones.Existen cuatro diferentes modalidades para jugar y les voy a explicar cada una de ellas. Primero tenemos la modalidad arcade que es como el modo clásico para jugar, saldrán enemigos a atacarnos y nosotros debemos dipararles para eliminarlos, ten cuidado y vigila siempre tu entorno pues nunca se sabe de que dirección saldrá una nave enemiga y podría hacernos daño. En cada nivel hay un jefe final y cuando lo derrotamos pasamos al siguiente nivel donde hay que hacer exactamente lo mismo, iniciamos el juego con dos vidas y podemos ir consiguiendo más mientras avanzamos, en el juego encontramos objetos como bombas, diferentes armas y para recuperar salud.En el modo survival lo que hay que hacer es vencer a tantos enemigos como podamos, el reto es que solo tenemos una vida para lograrlo y los enemigos no nos lo pondrán fácil, pon a prueba tu habilidad para dispararle a naves con esta modalidad y quien sabe, hasta podrías obtener una puntuación alga y aparecer en el ranking de steam. El modo arcade ex se consigue comprando un dlc, que la verdad esta muy barato, yo lo conseguí gratis con una oferta de steam y la verdad no les recomiendo adquirirlo porque es lo mismo que es podo arcade pero más difícil y con más enemigos, podría decirse que es la modalidad extrema. La ultima modalidad que tiene el juego es el Boss Rush, esto es todo un reto y yo sinceramente no soy muy hábil y no puedo pasar del primero, nos enfrentaremos a todos los jefes del juego pero con una sola vida, es como el survival pero con enemigos más grandes y fuertes.En cuanto al juego en general, debemos prestar mucha atención a la pantalla ya que mientras más niveles completemos más dificíl se pone el juego y pueden salirnos enemigos de todas partes, podemos movernos en diferentes direcciones para esquivar las balas del enemigo y para atacar, hay que tomar en cuenta que la pantalla también se mueve, siempre va en dirección hacia arriba así que debemos eliminar naves mientras avanzamos.Como lo mencione en la introducción del juego, tiene un estilo retro que nos recuerda los juegos arcade antiguos, si nunca pudiste jugar alguno y te gustaría intentarlo, este juego puede ser una buena opción. El juego parece haber sido creado a 16 bits ya que no tiene tan mala resolución como los de 8 y la música del juego fue creada del mismo modo. Tenemos música de videojuego retro que combina perfectamente con la temática espacial del juego, no es el mejor soundtrack pero cumple perfectamente su función. En cuanto a experiencia, realmente pensaremos que estamos jugando un arcade antiguo. Un punto bueno para Raxasoft ya que se ve que se han esforzado en crear este juego, cabe destacar que a pesar de estar hecho con pixeles podemos reconocer perfectamente los personajes del fondo ya que cuentan con un delineado para que incluso en un fondo blanco se distingan, en cuanto al diseño de personajes lo único que tengo que decir es que es bastante amigable a la vista. Los niveles igualmente tienen un diseño sencillo compuesto por patrones.Lo primero que hay que tomar en cuenta es que es un juego indie así que no cuenta con tanta producción, lo segundo es que es gratis y para ser un juego gratis no esta tan mal. Los puntos malos del juego es que es difícil, hay que tener habilidad para completarlo pero puede que antes de desarrollar la habilidad nos aburra ya que es muy repetitivo. Cuenta con varias modalidades pero todas vienen siendo lo mismo, dispararle a los enemigos y obtener una puntuación alta y esto nisiquiera sirve de motivación pues los records de los jugadores son demasiado altos. Si buscas un juego gratis que te sirva para un momento de distracción y eres hábil en los juegos arcade entonces este juego es para ti, si no tienes tanta habilidad para estos juegos (como es mi caso) puede que llegues a aburrirte y frustrarte un poco. El juego es similar a Galaga por si alguno lo ha jugado para que sirva de referencia de mas o menos que es lo pueden esperar de Mobile Astro y los requisitos para jugarlo son mínimos, pueden jugarlo en cualquier pc por muy mala que sea así que eso es una ventaja.Por ultimo quiero agradecerles por leer el articulo y espero les haya presentado un juego que no conocían y les haya resultado interesante. Les dejo una imagen de las puntuaciones más altas del juego para que tengan una referencia.