Mis pensamientos sobre The wolf among us

Me gustaría aclarar que este artículo fue rechazado por faltas ortográficas, faltas que han sido corregidas. Gracias por darme la oportunidad de corregir mi error y poder mejorar en mis artículos.



The wolf among us es un juego lanzado en el año 2013 por telltale games bajo la idea de ser un juego de mecánica narrativa y toma de decisiones mezclado con descubrimiento de cosas en el escenario con "point and click". Quiero aclarar que todo lo que se leerá a continuación es mi opinión e ideas. no quiere decir que sea una verdad irrefutable. Si tienes una opinión distinta siéntete libre de escribirla o si cometo algún error.

Historia:



La historia de The wolf among us rodea a Bigby, que en otro mundo fue el Gran Lobo Feroz, este juego es una pre-cuela de la serie de cómics llamados "Fables" los cuales tuvieron su última edición en 2015, en ambos títulos Bigby trata de redimirse de su pasado donde fue temido por sus acciones que la mayoría de nosotros sabemos. Sin embargo las demás fabulas no le ayudan en esta tarea, constantemente recordándole que hizo y el tipo de persona que fue. La trama transcurre en Nueva York en varias zonas hechizadas donde las fabulas pueden vivir sin tener molestias de parte de las personas comunes. Bigby es el comisario de este lugar teniendo la tarea de proteger a las fabulas, fabulas como la bella durmiente, blanca nieves, un cerdo de los tres cerditos entre otros. la trama del juego se basa en un misterio que Bigby debe resolver, un misterio que amenaza la estabilidad del gobierno que esta impuesto en este nuevo mundo para las fabulas. No avanzare más en la trama para evitar spoilers solo me queda decir que el desarrollo de Bigby según tus decisiones me parece muy bueno ya que puedes escocer diferentes caminos según mejor te paresa y la historia me ha encantado en todos sus diferentes caminos y sus tres finales. Siendo el final semi-abierto ya que si bien se cierra el misterio principal una pequeña brecha queda abierta y me dejo totalmente boquiabierto y emocionado por como la historia continuara.





Jugabilidad:

La jugabilidad se basa en la jugabilidad que maneja Telltale en sus juegos, múltiples escenarios posibles a raíz de las decisiones que se tomen durante la partida como ayudar o no a cierto personaje o manejar de distintas maneras cada situación. Además de esto tenemos elementos point and clic durante la partida como evidencias para el caso que estén en habitaciones y debemos puntuarlas para tener interacción con ellas siendo posible perder algún detalle y luego no tener las cosas clara cosa que te obliga a fijarte en los detalles. Esta mecánica me gusta mucho ya que se permite concentrarse en los diálogos, escenarios y como puedes llegar a familiarizarte con los personajes solo tengo dos problemas; un problema es un con la cámara la cual a veces se vuelve loca y no se puede ver muy bien en donde se está parado y el segundo es algunos errores del juego los cuales te cortan la emoción en situaciones tensan y de gran inmersión siendo algunos como que el juego crashee (solo me paso una vez) o que el juego no detecte que se está dando clic en una pista y no puedas continuar o tendrás que dejar esa pista tirada sin saber esa pequeña información. La mayoría de los errores del puntero se arreglan al cerrar y abrir el juego pero te sacan totalmente el sentimiento. De no ser por esos pequeños errores la jugabilidad me parece excelente y me ha dejado enganchado al juego junto con la historia más de lo que planeaba.









Conclusión

Sin duda es uno de mis títulos favoritos, si bien es algo corto y tiene algunos fallos la historia y la jugabilidad me parecen geniales con tantos giros de trama, la manera que la historia llega a su final y el toque de telltale games me han gustado, incluso he comenzado a leer los cómics por lo picado que me han dejado. algunos otros detalles que no mencione como la estética como si fuera arrancado de una página de cómic o las tonalidades moradas en algunos lugares también me han encantado incluso algunas canciones del soundtrack me parecen muy bien implementadas aunque algunas se vuelven repetitivas. Sin duda recomiendo mucho este juego ya que es una joya de la que no se habla tanto.



Gracias por tu tiempo y atención al leer mi artículo.