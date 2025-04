Minireseña: Muse Dash

ESTO, ES MUSE DASH:



Muse Dash es un pequeño pero simple proyecto, fue desarrollado por la empresa: “PeroPeroGames” y el editor “X.D Network”, este es un juego de ritmo, lanzado el 20 de junio del 2019, donde se podrán disfrutar una serie de canciones y cada nota debe detonarse en un tiempo específico para mantener una sincronía con la melodía (si han probado Guitar Hero esta dinámica les será familiar) y tiene dos versiones, la original que viene siendo su forma como app en para Android e ios, y su port tanto para consola (solo en Nintendo Switch hasta el momento) como en Steam.A primera vista lo que más llama la atención aparte de la estética es el precio, es muy barato, con un valor de 2.50 dolares como precio normal y costando 1 dólar en rebajas (esto último en Steam al menos), tiene una expansión season pass llamada “Just as Planned” este permitirá nuestro acceso al contenido extra de canciones como a los compilados que seguirán saliendo durante todo un año a la fecha del lanzamiento del juego (el precio en pantalla está en pesos colombianos).En cuanto al juego base ofrece un buen contenido, nos da un compilado de 2 conjuntos de pistas (la primera que viene por defecto y trae 41 canciones, y otra conocida como Budget is Burning, tiene 7 canciones que luego se desbloquean eventualmente al jugar), contando únicamente estos 2 paquetes, en total el juego tendría 51 canciones en su edición base, cada una con sus 3 respectivos modos de dificultad (Facil, Difícil y Maestro).En cuanto a su identidad y esencia, radica especialmente tanto en el apartado visual como pueden apreciar en la imagen, se implementa en los escenarios combinaciones entre colores con tonos claros o con tonalidades oscuras, como en su simple sistema de juego, donde únicamente se dispone de dos botones de acción para detonar a todos los enemigos que aparecerán en pantalla, estos últimos siendo una representación de cada nota dentro de las canciones.Resalto como detalle curioso dentro de este título su barra de vida y la interacción del jugador frente a las canciones, en guitar hero por ejemplo, para disfrutar por completo de las canciones no se debía errar ninguna nota, al hacerlo provocaba que se distorsionara la melodía, se desafinaban las notas al no acertarlas en el momento preciso, demasiadas notas erradas se convertían en el final de nuestras partidas, en Muse Dash no se tienen estas desviaciones de las notas, la música sigue sonando pero nuestro personaje comenzará a perder puntos de su barra de vida, en promedio por cada enemigo se pierde entre 30 a 50 puntos, y eventualmente al no golpear varios enemigos, nuestro personaje perecerá y perderemos la partida.Estos personajes (13 en total) dentro del juego se caracterizan por tener consigo una habilidad especial, esto sirve para ofrecer un estilo de juego único, por ejemplo, tomemos como base al personaje Marija con su variante base llamada “Violinist” y su variante “Little Devil“, la primera variante es ideal para nuevos jugadores y para un estilo más casual ya que permite la posibilidad de no perder nuestro conjunto de notas acumuladas siempre y cuando este no supere las 100 notas, la segunda variante viene siendo una buena opción para jugadores experimentados y amantes de canciones difíciles, ya que contiene un multiplicador de puntos que se activa al detonar las notas correctamente, pero con la penalización de perder vida lentamente, útil para adquirir altos puntajes en las tablas de clasificación del juego (Leaderboards).También están los Elfins (mascotas o asistentes para los personajes principales), son similares a los anteriores, pero con la diferencia que sus habilidades están a disposición para los personajes, estas pueden complementar el estilo de juego de los personajes principales y para sacarles de problemas, como retomando la habilidad de perder vida al jugar con Little Devil, con el Elfin X, Devil puede curarse al conseguir una perfecta detonación en cada nota de las melodías.En Muse Dash existe una herramienta conocida como los desafíos (Quest o Challenges en inglés), estas son simples acciones que al realizarlas otorgarán una cantidad de estrellas extra, elemento que trabaja como puntos de experiencia útiles para subir de nivel nuestra cuenta y con ello adquirir todos los desbloqueables dentro del juego (es decir, los personajes, los elfins, las canciones e ilustraciones del juego).Por un tiempo durante primeras semanas del lanzamiento de este juego en Steam, los desarrolladores crearon un pequeño concurso llamado “Score Attack” donde se realizaba una competición entre los jugadores, con un plazo de duración de 3 días, todos completaban una canción escogida por los desarrolladores y aquellos primeros 100 jugadores que alcanzarán una alta puntuación dentro de las leaderboards, ganarían tarjetas con saldo prepagado para gastar dentro de la tienda de la Nintendo Shop, un excelente evento tanto para celebrar el lanzamiento y al mismo tiempo de crecer la comunidad del juego.Al momento de comenzar una nueva partida el juego pide como requisito el crear y vincular una cuenta dentro del mismo, comprendo que esta herramienta sirve para almacenar progresos y transferir datos en varias pc o en varios móviles en caso de poseer dicha versión (como podrán ver en la imagen de izquierda), sin embargo, les sugiero que no inicien sesión de forma simultanea entre la pc y el móvil, ya que esto podría corromper los datos entre las diferentes plataformas, sin mencionar que es necesario poseer una cuenta para que el juego pueda almacenar nuestros puntajes en las tablas leaderboard (como pueden ver en la imagen de la derecha).Curiosamente tanto las versiones para móviles como sus diferentes ports (pc y consola) tienen a su disposición la opción de activar contenido compartido entre varios usuarios (por ejemplo, el sistema virtual de juegos en Steam llamado “Prestamo Familiar”), sin embargo, no existe un “crossplay”, no se puede realizar una transición de la información y avances entre diferentes plataformas, entre pc y móviles, los mismos desarrolladores nos advierten que si intentamos ligar las cuentas de dichos dispositivos para intentar una transferencia, se corre el peligro de corromper los datos y eliminar nuestros progresos, de preferencia no intenten realizar esto y mantengan su información intacta y a salvo.Como todo buen juego perteneciente a este género musical, tiene a su disposición un multiplicador de puntos a su disposición, dentro de Muse Dash se conoce como el modo FEVER y puede usarse luego de llenar su respectiva barra al acumular/derrotar a los enemigos/notas en cuestión, y puede activarse ya sea de forma manual (al configurar una tecla) o bien de manera automática al no activar la opción Manual Fever en el menú de configuración de controles.Durante las primeras sesiones de juego notarán que al subir de nivel se adquieren los elementos que aparecen en la imagen como coleccionables y sirven para desbloquear los diferentes personajes, los elfins y varios conceptos de arte/wallpapers que usa y posee el juego, estas últimas usadas como pantallas de carga.Podemos también crear una lista personalizada, el juego nos permite archivar varias canciones en el apartado del compilado de favoritos, para ello tendremos que activar aquel símbolo con forma de corazón que se encontrará en el costado inferior izquierdo.Recientemente en tierras niponas este juego ya tiene su propia adaptación de un mando de botones personalizado.En su edición base puedo confirmar que existen 3 escenarios diferentes dentro de los niveles: aquel que parece ambientado en un lugar conformado por nubes y dulces (izquierda), otro que recrea una estación con una barra transportadora (centro) y el último que recrea la noche de una pequeña ciudad (derecha)En relación al DLC este trae varios compilados, de diferentes canciones destinadas exclusivamente a varias temáticas de juego, compilados que estarán nombrados en función a su dinámica, por ejemplo, con Give Up tournament encontraremos canciones con la meta de ser un verdadero desafió con su modo maestro para jugadores experimentados, tan solo denle un vistazo a la canción “Brain Power” de NOMA.O incluso la canción ouroVoros, ubicada el volumen 4 de “Give up Tournament”.Para concluir, es un juego que recomiendo demasiado, sus mecánicas son simples, fáciles de comprender y disfrutar, pero difíciles de dominar a la perfección (como todo buen juego musical debe ser), el compilado de canciones es variado e interesante, y su precio base es realmente barato y no requiere de una pc medianamente poderosa para poder correrlo, es bastante accesible en este aspecto de hecho, se puede confirmar esto al ver la lista de requerimientos mínimos en Steam:Y eso es todo por este artículo, gracias a todos por revisarlo y a continuación podrán ver las fuentes de las cuales basó su redacción: