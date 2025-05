( 18 ratings)

Minecraft, lo más atractivo de él

Minecraft desde siempre ha generado mucha polémica y discriminaciones, sin embargo, el juego como tal tiene tanto malas como buenas caracteristicas, e aquí descubriremos si Minecraft es o no un buen juego! Minecraft, un juego creado en 2009 por Markus Persson, transladando posteriormente su propiedad a Jens Bergensten, el cual posteriormente vendió el juego a Microsoft por una cantidad de 2B de dolares. Actualmente Minecraft es uno de los juegos, si no el primero, más jugado del mundo y esto se puede deber a diversos factores.



PROS:

-Minecraft es un juego que no tiene una historia fija y como mucho el final puede ser matar al dragon del end, sin embargo, el juego siempre ha estado en constante evolución y tenido diversos mods, plugis, o simplemente mejoras que hacen el juego interminable.

-Saca a relucir tu creatividad, ya que en Minecraft puedes hacer casi todo, por no decir todo, lo que se te ocurra.

-Como comenté arriba, tiene un catalogo casi interminable de mods y plugins.

-El juego no es solo divertido de jugar, también de ver.

-Cuenta con una cantidad bastante alta de servidores.

-(Esto no fue añadido por Mojang como tal, pero a lo largo de la historia ya es parte de Minecraft) tiene versión "Pirata" (Free)

-Los mundos son interminables y se generan de manera completamente aleatoria.

-Sus Ajustes son bastante avanzados y puedes modificarlos aún más con Mods.

-Está en todas las plataformas.



CONTRAS:

-El juego, por alguna razón trae a sus jugadores (algunos) hispanoamericanos la discriminación (Niño rata, y esas cosas).

-No tiene ningún soporte de asistencia/técnico.

-No tiene soporte multi-plataforma (No puedes jugar un jugador de PC con uno de Xbox)

-Todos son cubitos, esto puede ser tanto un pro como un contra, pero en mi opinión es un contra, ya que cualquiera que haya jugado con algún mod que te permite añadir bloques con formas circulares se ha dado cuenta del potencial del mismo.



CONCLUSIÓN:

El juego como tal es un gran juego, tiene mundo infinito, cantidad interminable de mods, no tiene un final fijo, existen muchos servidores, además que para el que no tenga dinero está la versión pirata;sin embargo, el juego tiene sus problemas y es la más notable la discriminación que causa, la cual en mi opinión es generada por personas que simplemente siguen a otros sin siquiera haber jugado al juego o saber de donde provienen esos términos y por qué.



Los juegos no necesitan tener alguien que discrimine a su público ya que estos están hechos para el disfrute, no para el odio. Minecraft es un buen juego, en algunos casos infravalorados y en otros sobrevalorados.



Hay muchos Youtubers que crecieron con este juego y aún siguen jugandolo sin descanso y ninguna vez se les ha visto decir "estoy cansado de este juego", un ejemplo de ellos son: "Vegeta777, TheWillyrex, ElRichMC, etc".



Tanto los youtubers como el juego son personas más o un juego más, no hay por que tratarlos de manera diferente sin razón.



PD: Cada quién puede tener su opinión del juego, nadie está obligado a pensar que el juego es bueno.

PD2: A lo largo del tiempo he aprendido que un Gamer es aquél que no discrimina a los juegos ni su consola sin razón, aunque puede tener una mala opinión de ellos, nunca llega a la discriminación.