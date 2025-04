Mi opinión sobre PAYDAY 2

En este artículo verás sobre mi opinión de PAYDAY 2 En mi opiniónes el mejor juego de shooter en primera personano pude vivir la gran experiencia deporque yo tengo unamuy mala y no tenia dinero,pero me lo descargué pirata y aun así jugaba y se hacía lagademás de eso tenia unas músicas muy cheveres,mi favorita se llamapero hay más que deben probaraun así tiene un montón de misiones y hay algunas que se clasifican de 2 tiposTambién hay otras que estan los 2 tipos juntos por ejemploque tenías que hacer sigilo para robar un coche rápidopero antes deberías preparar lospara escapar,luego que lo armas encuentras la llave sigilosamente y te subes al coche desde ahí se convierte en asaltoAdemás como dije aunque hagas full sigilo igual se convierte en asaltoOtra cosa hay misiones que requieren sigilo por completo comoEsta misión requiere mucho sigilo ya que cuando alarmas a los guardias lo unico que te queda es escapar,pero si no aseguraste nada y escapaste,saldra que has fracaso pero cuando aseguras por lo menos lo que te pide la mision pues te saldra que lo completasteY cada vez que jugaba esa misión siempre me molestaba mucho hasta que un día quise desinstalar my payday pirata pero no lo hice ya que me gustaba mucho el juegoComo os dije tiene un montón de misiones y experiencias que deben probar.Mi misión favorita esVigilanteYa que este golpe es de asalto y por eso me gusta mucho.Consiste en transportar cocaína y salvarla,tiene 2 partesEl Día 1 que es salvar la cocaínaEl Día 2 que es transportar la cocaínaY digo que para mí es la misión más fácil de todo el juegoAdemás de eso PAYDAY 2 cuento con montones de accesorios como:ArmasMascarasProyectiles u objetos lansablesAccesorios para armasHabilidadesArmadurasetcMis armas favoritas son las dobles pistolas,como aún no se cual doble pistola me gusta pondré esta como ejemploDe máscaras me gusta La Tiara,na mentira me gusta Las de TrollEstas se consigue por logros muy trolls xDPor otro lado también puedes personalizar tu máscara tu mismo con lo que tu quierasDe proyectiles me gusta los cócteles molotovMe gustan ya que me divierte ver los enemigos bailar en fuegoDe accesorios para armas no tengo mi favorito ya que son un montón para cada arma que existe enDe habilidades me gusta las de mente maestraYa que posee habilidades buenas para el asaltoDe armaduras me gusta la normalEstas sirven para el sigilo y para andar muy rápidoComo existen variedades de cosa que te apoyan tambien existen enemigos que, algunos son muy molestososGuardias de seguridadPolicíaSwatTaserBulldozer/SkulldozerEscudoY los más estresantes para míCloakerSon estresantes ya que te pueden atacar desprevenido y te pueden derribar de un solo golpeEso es todo en mi opinión,las imágenes las saque de google y de esta página http://es.payday.wikia.com/wiki/Enemigos

http://es.payday.wikia.com/wiki/Atracos_(Payday_2)

Con esto me despido y digo